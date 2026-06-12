పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్లో ఏపీ పోలీసులు టాప్ - జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు
పాస్పోర్ట్ దరఖాస్తుల పోలీస్ వెరిఫికేషన్లో అత్యుత్తమ పనితీరుకు గుర్తింపు - ఇన్స్టిస్ట్యూషనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అవార్డ్ ఫర్ స్టేట్ పోలీస్ పురస్కారం - 2025-26 ఆర్థిక ఏడాదిలో దేశవ్యాప్తంగా అత్యుత్తమ పనితీరు కనపరిచిన ఏపీ పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 1:22 PM IST
National Passport Service Award for AP Police : ప్రజలకు వేగవంతమైన, పారదర్శకమైన పాస్పోర్టు సేవలు అందించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ శాఖ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. పాస్పోర్ట్ దరఖాస్తుల పరిశీలన, పోలీస్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియను అత్యంత సమర్థవంతంగా నిర్వహించి, నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేసినందుకు గానూ ఏపీ పోలీసులకు జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గుర్తింపు లభించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను దేశవ్యాప్తంగా కనబరిచిన అత్యుత్తమ పనితీరుకు గుర్తింపుగా కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ ఏపీ పోలీస్ విభాగానికి ప్రతిష్టాత్మక "ఇన్స్టిట్యూషనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అవార్డ్ ఫర్ స్టేట్ పోలీస్" పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది.
దిల్లీలో అవార్డు ప్రదానం: ఈనెల 19న దిల్లీలో వైభవంగా జరగనున్న "పాస్పోర్ట్ సేవా దివస్ - 2026" సందర్భంగా కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ చేతుల మీదుగా డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా పురస్కారాన్ని అందుకోనున్నారు. పాస్పోర్ట్ సేవా దివస్, పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కార్యక్రమాలకు ఏపీ పోలీస్ శాఖను ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించారు. డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తాను కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఆహ్వానం పంపింది.
సాంకేతికతతో పెరిగిన వేగం: పాస్పోర్టు జారీ ప్రక్రియలో అత్యంత కీలకమైన పోలీస్ వెరిఫికేషన్ను ఏపీ పోలీసులు సాంకేతికత జోడించి సులభతరం చేశారు. డిజిటల్ విధానాలు, ప్రత్యేక యాప్ల ద్వారా దరఖాస్తుదారుల వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తూ, రికార్డు సమయంలో నివేదికలను వేగంగా పంపించడం వల్ల పాస్పోర్టు జారీ ప్రక్రియ మరింత సులభతరం అయింది. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తూ, డిజిటల్ విధానాల్లో వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియను నిర్వహించడం ద్వారా సేవల నాణ్యతను మెరుగుపరిచారు.
సిబ్బంది కృషికి దక్కిన గౌరవం: ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి లభించిన ఈ జాతీయ అవార్డుపై పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయి నుంచి పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయం వరకు అన్ని విభాగాల సిబ్బంది అంకితభావం, నిరంతర కృషి వల్లే ఈ ఘనత సాధ్యమైందని పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు మరింత మెరుగైన, అవినీతి రహిత సేవలు అందించేందుకు ఈ అవార్డు రాష్ట్ర పోలీస్ యంత్రాంగానికి సరికొత్త ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
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