ఆరోగ్య సమస్యల కట్టడికి సీఐఐ సదస్సు - సమీక్షించి చర్యలు తీసుకోనున్న జాయింట్ టాస్క్ఫోర్స్
ఆంధ్రపదేశ్లో ఒబెసిటీ, మెటబాలిక్ హెల్త్పై బహుళ భాగస్వాముల సదస్సు ఏర్పాటు - సీఐఐ సదస్సులో పాల్గొన్న మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ -సిఫార్సులు సమీక్షించి, అమలుకు చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 7:31 AM IST
Obesity And Metabolic Health in Andhra Pradesh : విజయవాడలో కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ (CII) ఆధ్వర్యంలో నేషనల్ ఒబేసిటీ సమ్మిట్ నిర్వహించారు. ఈ సదస్సులో ఊబకాయం, మధుమేహం, రక్తపోటు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలపై వైద్య నిపుణులు చర్చించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఊబకాయం నివారణకు వైద్య, విద్యా, క్రీడా , మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖలతో కూడిన జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం : కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో గురువారం 'ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఊబకాయం - జీవక్రియ ఆరోగ్యంపై బహుళ-పక్ష సమావేశం' జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ, "CII సమావేశంలో నిపుణులు చేసిన సిఫార్సులను మేము సమీక్షించి, వాటిని ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లి, అమలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటాము" అని పేర్కొన్నారు. అలానే స్థూలకాయం సమస్య ఒక ప్రధాన ప్రజారోగ్య సవాలుగా పరిణమించడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనిని పరిష్కరించేందుకు ఒక ఉమ్మడి టాస్క్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. జీవనశైలిలో వస్తున్న మార్పులే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయదగిన సమగ్ర నమూనా: CII హెల్త్కేర్ విభాగం ప్రధాన సలహాదారు డాక్టర్ శుబ్నం సింగ్ మాట్లాడుతూ, "కోవిడ్-19 నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలు కేవలం పారిశ్రామిక లాభాల నుంచి ప్రజారోగ్యం వైపు దృష్టిని మళ్లించాయి. దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయగల సమగ్ర నమూనాను రూపొందించడానికి ఈ సమావేశంలోని నిపుణుల సూచనలను మేము క్రోడీకరిస్తాము" అని అన్నారు. ఊబకాయం- జీవక్రియ సంబంధిత సమస్యలను వ్యక్తిగత సమస్యలుగా కాకుండా జాతీయ సవాలుగా పరిగణించి, వాటిని నియంత్రించే చర్యలు చేపట్టాలని CII ఏపీ చైర్మన్ ఎస్. నరేంద్ర కుమార్ సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆరోగ్య శాఖ కమిషనర్ చక్రధర్ బాబు, మాజీ CII చైర్మన్ వి. మురళీకృష్ణ, CII డైరెక్టర్ ఈ.బి. రాజేశ్ పాల్గొన్నారు.
విజయవాడలో నిర్వహించిన National Obesity Summit – 2026లో పాల్గొన్నాను.— Satya Kumar Yadav (@satyakumar_y) August 13, 2026
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఊబకాయం, మధుమేహం, రక్తపోటు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, చికిత్సకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా నివారణ, ముందస్తు గుర్తింపు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిపై అవగాహనకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత… pic.twitter.com/pIYc6jOy6s
ఈ విషయాన్ని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసుకున్న మంత్రి : విజయవాడలో సీఐఐ కర్యక్రమానికి హాజరైన మంత్రి ఈ విషయాన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్కు సంబంధించిన చిత్రాలను షేర్ చేస్తూ, దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందులో క్యాఫ్షన్గా రాశారు. అందులో విజయవాడలో నిర్వహించిన నేషనల్ ఒబేసిటీ సమ్మిట్ – 2026లో ఆయన పాల్గొన్నట్లు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఊబకాయం, మధుమేహం, రక్తపోటు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, చికిత్సకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా నివారణ, ముందస్తు గుర్తింపు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిపై అవగాహనకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలో 59 లక్షల మంది రక్తపోటు, 48 లక్షల మంది మధుమేహం, 74 లక్షల మంది రక్తపోటు–మధుమేహం రెండింటితో ప్రభావితమవుతున్న నేపథ్యంలో సమగ్ర చర్యలు అవసరమని అన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10 రకాల అసంక్రమిత వ్యాధులపై జిల్లా స్థాయి మ్యాపింగ్ చేపట్టి, త్వరలో యూనివర్సల్ హెల్త్ స్క్రీనింగ్ ద్వారా 41 రకాల పరీక్షలను ఉచితంగా అందించే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటారని వివరించారు. స్క్రీనింగ్ ద్వారా ప్రతి వ్యక్తి ఆరోగ్య ప్రొఫైల్ను రూపొందించి, డిజిటల్ వేదిక ‘సంజీవి’ ద్వారా పరీక్షలు, వైద్య సేవలు, ఫాలోఅప్ను అనుసంధానించనున్నారని అన్నారు. అదేవిధంగా, యోగా, సమతుల్య ఆహారం, సరైన జీవనశైలి, చక్కెర–ఉప్పు–నూనె వినియోగాన్ని నియంత్రించడం వంటి అంశాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారని, ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
రాష్ట్రంలో ఐదు చోట్ల సీఐఐ ప్రాంతీయ సదస్సులు - నిర్వహణకు కమిటీల ఏర్పాటు
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