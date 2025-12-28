ETV Bharat / state

వచ్చే ఏడాది నుంచి రాష్ట్రంలో సహజ సాగు - రూ.4 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం

జాతీయ ప్రకృతి వ్యవసాయ ప్రాజెక్టు అమలుకు సన్నాహాలు - వచ్చే ఏడాది నుంచి 60 వేల ఎకరాల్లో సాగు - 480 క్లస్టర్లలో 125 ఎకరాల చొప్పున ఎంపిక

National Mission on Natural Farming
National Natural Farming Project (Eenmadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 28, 2025 at 11:01 AM IST

3 Min Read
National Natural Farming Project in Telangana : రసాయన ఎరువుల వాడకం ఏటేటా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో సహజ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టిన జాతీయ ప్రకృతి వ్యవసాయ పథకం (ఎన్‌ఎంఎన్‌ఎఫ్‌) కింద రాష్ట్రం దీన్ని చేపట్టబోతుంది. 2026లో మొదలయ్యే ఈ పథకం తొలి విడతలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 60 వేల ఎకరాల్లో సహజ సాగు విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు. స్థానిక వాతావరణం, నేల స్వభావం వంటి పర్యావరణ అంశాల ఆధారంగా సహజ పద్ధతులు, పంట మార్పిడి వంటి వాటిని రైతులు అనుసరిస్తారు. సేద్యం నిర్వహణ, దానికి అవసరమైన డ్రమ్ములు, ఇతర పరికరాల కొనుగోలు, పశువుల సంరక్షణ కోసం రైతులకు ఏటా రూ.4 వేల చొప్పున ఆర్థిక చేయూతను అందిస్తారు.

ఇలా కార్యాచరణ : రెండు మూడు గ్రామాలుండే ఒక్కో క్లస్టర్‌లో 125 ఎకరాల చొప్పున 480 క్లస్టర్లలో జాతీయ ప్రకృతి వ్యవసాయ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనున్నారు. ఒక్కో క్లస్టర్‌లో 8 మంది చొప్పున రైతులను ట్రైనింగ్ కోసం ఎంపిక చేయనున్నారు. వీరిలో స్వయం సహాయక సంఘాలకు చెందిన ఒక మహిళా రైతు తప్పనిసరిగా ఉంటారు.

  • ఈ స్కీంలో 978 మంది రైతులను రిసోర్స్‌ పర్సన్లుగా ఎంపిక చేశారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో వీరు శిక్షణ పొంది, గ్రామాల్లో మిగిలిన రైతులకు సంబంధిత వివరాలపై తర్ఫీదు ఇస్తారు. రైతుల సమన్వయం కోసం 500 మంది వ్యవసాయ సహాయకులను నియమిస్తారు.
  • కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు, ఉద్యాన, పశువైద్య విశ్వవిద్యాలయాలు, వ్యవసాయ, రైతుల పొలాల్లో దాదాపు 200 నమూనా వ్యవసాయ క్షేత్రాలను ఏర్పాటు చేస్తారు.
  • రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు, సహకార సంఘాల ద్వారా ఒక్కో క్లస్టర్‌కు మూడేసి కేంద్రాల్లో జీవన ఎరువులు, జీవ రసాయనాలను అందుబాటులో ఉండేలా చూస్తారు.
  • జీవామృతం, బీజామృతం వంటి ఉత్పత్తులను రైతులు తమ పొలాల్లోని పశువుల ద్వారా, లేదా జీవాధార వనరుల కేంద్రాల ద్వారా సమకూర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
  • సహజ సేద్యంలో పండిన ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్‌ కోసం సులభమైన సర్టిఫైడ్ వ్యవస్థ, బ్రాండింగ్‌ను అందిస్తారు.
  • ఈ పథకం అమలు కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామాకృష్ణా రావు అధ్యక్షతన కార్యనిర్వాహక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్‌ అధ్యక్షతన పర్యవేక్షణ కమిటీ ఉంటుంది. దీనిపై రాష్ట్ర వ్యవసాయశాఖ సంచాలకుడు గోపి మాట్లాడుతూ జాతీయ ప్రకృతి వ్యవసాయ పథకానికి క్లస్టర్ల ఎంపిక పూర్తయిందని, ప్రస్తుతం రైతులను ఎంపిక చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. రిసోర్స్‌పర్సన్ల ఎంపిక అనంతరం ట్రైనింగ్ ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు.

కార్బన్ కంటెంట్ : నేల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు రసాయన రహిత సేద్యాన్ని ప్రోత్సహించడం, మట్టిలో ఉండే సూక్ష్మజీవుల ప్రాధాన్యాన్ని ఇందులో పూర్తిగా తెలియజేయనున్నారు. పంట పొలంలో బయో ఇన్‌పుట్‌ల వాడకాన్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా సాగు ఖర్చును చాలా మేరకు తగ్గించడం, భూమి కార్బన్‌ కంటెంట్, నీటి వినియోగ సామర్థ్యం, రైతులు పండించిన ఉత్పత్తుల విక్రయానికి సాధారణ ధ్రువీకరణ, మార్కెట్‌ సౌకర్యం, నేషనల్ బ్రాండ్‌ తదితర వసతులను కల్పించనున్నారు.

బయో సెంటర్లు : ప్రకృతి సేద్యం చేసే రైతులకు అవసరమైన బయో ఎరువులు, జీవ రసాయనాలు అందుబాటులో ఉండేందుకు వీలుగా ఒక్కో క్లస్టరుకు మూడు చొప్పున బయో కేంద్రాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఒక్కో కేంద్రానికి రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయాన్ని ప్రభుత్వం అందించనుంది. వీటిని రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు, సహకార సంఘాలు ఏర్పాటు చేసుకునేలా తొలి ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో 49 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వ్యవసాయ సాంకేతిక అధికారి విశ్వామిత్ర తెలిపారు. దీంతో రసాయనాల వాడకం తగ్గి భూసారం మంచి ఆరోగ్యకరమైన రితీలో ఉంటుంది. ప్రకృతి సేద్యం ద్వారా పండించిన ఉత్పత్తులకు ప్రస్తుత రోజుల్లో మార్కెట్​లో మంచి డిమాండ్ ఉంది.

