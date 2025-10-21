ETV Bharat / state

తొమ్మిదో తరగతి నుంచి ఏటా రూ.12,000 - దరఖాస్తుకు గడువు పొడిగింపు

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే పేద విద్యార్థులకు కేంద్రం అండ - ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థులకు జాతీయ ప్రతిభా ఉపకార వేతన పరీక్ష

NMMS exam for Students
NMMS exam for Students (Image Source: Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 4:42 PM IST

3 Min Read
National Means cum Merit Scholarship 2025: పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు ఉన్నత చదువులు కొనసాగించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోంది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థులకు జాతీయ ప్రతిభా ఉపకార వేతన పరీక్ష (National Means cum Merit Scholarship - NMMS) ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తోంది. ఈ పరీక్షలో అర్హత సాధించిన విద్యార్థులకు తొమ్మిదో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్‌ వరకు నాలుగేళ్ల పాటు ప్రతి ఏడాది రూ.12 వేల చొప్పున నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తుంది. తద్వారా విద్య కొనసాగించేందుకు ఆర్థిక భారం తక్కువ కావడం విద్యార్థులకు ఊరటనిస్తోంది.

ప్రతిభావంతులకు ఆర్థిక అండ: ఎన్‌ఎంఎంఎస్‌ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశం పేద కుటుంబాల ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు పాఠశాల విద్య మధ్యలో మానేయకుండా ఉన్నత చదువులు కొనసాగించడమే. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని రాష్ట్రాల ద్వారా అమలు చేస్తోంది. ఈ ఉపకార వేతనం తొమ్మిదో తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు (నాలుగేళ్లపాటు) అందుతుంది. ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో ఇంటర్మీడియట్‌ చదువుతున్న విద్యార్థులకే ఈ సౌకర్యం లభిస్తుంది.

పరీక్ష విధానం:

  • పరీక్షను రెండు విభాగాలుగా నిర్వహిస్తారు.
  • మొదటి విభాగం (Mental Ability Test) - అభ్యర్థుల మానసిక సామర్థ్యాన్ని, రీజనింగ్‌, లాజికల్‌ ఆలోచనా శక్తిని అంచనా వేస్తుంది.
  • రెండో విభాగం (Scholastic Aptitude Test) - 7వ, 8వ తరగతులకు సంబంధించిన సబ్జెక్టులపై ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
  • వీటిలో ముఖ్యంగా జనరల్‌ సైన్స్‌, సోషల్‌, గణితం అంశాలపై ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
  • ప్రతి విభాగం 90 మార్కులకు, మొత్తం 180 మార్కుల పరీక్ష ఉంటుంది.
  • పరీక్ష సమయం మూడు గంటలు.
  • తెలుగు, ఆంగ్ల మాధ్యమాల్లో ఒకేసారి పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.

అర్హతలు: ఈ పరీక్షకు ప్రభుత్వ, జిల్లా పరిషత్తు, మున్సిపల్‌, ఎయిడెడ్‌, మండల పరిషత్తు ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలు, వసతి సౌకర్యంలేని ఆదర్శ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అర్హత కోసం 7వ తరగతిలో కనీసం 55 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులకు 50 శాతం మార్కులు సరిపోతాయి. కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.3.50 లక్షలలోపు ఉండాలి. ఈ అర్హత ప్రమాణాలను తీర్చిన విద్యార్థులందరూ ఎన్‌ఎంఎంఎస్‌ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

దరఖాస్తు విధానం: ఎన్‌ఎంఎంఎస్‌ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు www.bse.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో లింక్‌ అందుబాటులో ఉంది. దరఖాస్తు చేసుకునే చివరి తేదీని ప్రభుత్వం ఈ నెల 25వ తేదీ వరకు పొడిగించింది. పరీక్ష ఫీజు ఓసీ, బీసీ విద్యార్థులకు రూ.100, ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులకు రూ.50. దరఖాస్తు సమయంలో విద్యార్థులు 7వ తరగతి మార్కుల మెమో, ఆదాయం ధ్రువపత్రం, కుల ధ్రువపత్రం, ఆధార్‌, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు వంటి పత్రాలను సిద్ధం చేసుకోవాలి.

ఉపకార వేతనం అందే విధానం: పరీక్షలో అర్హత సాధించిన విద్యార్థుల జాబితాను రాష్ట్ర విద్యా శాఖ కేంద్రానికి పంపిస్తుంది. ఆమోదం తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం రూ.12,000 చొప్పున విద్యార్థుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా జమ అవుతుంది. ఈ వేతనం పొందే విద్యార్థులు ప్రభుత్వ లేదా ఎయిడెడ్‌ విద్యాసంస్థల్లోనే చదువుకోవాలి. ఇంటర్మీడియట్‌ స్థాయికి చేరిన తర్వాత కూడా విద్య కొనసాగిస్తేనే వేతనం కొనసాగుతుంది.

విద్యా శాఖ లక్ష్యం: ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకునేలా ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యా శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఎన్‌ఎంఎంఎస్‌ అర్హత సాధించే విద్యార్థుల సంఖ్య పెరగాలని జిల్లాల వారీగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. పాఠశాలల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ తరగతులు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.

అధికారులు చెబుతున్నది: "ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఎన్‌ఎంఎంఎస్‌ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు. అధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులు అర్హత సాధించడం మా ప్రధాన లక్ష్యం" అని కడప డీఈవో షంషుద్దీన్‌ తెలిపారు.

విద్యార్థులకు మంచి అవకాశం: ఎన్‌ఎంఎంఎస్‌ పరీక్ష పేద విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యలోకి అడుగుపెట్టే బంగారు వేదికగా మారుతోంది. ప్రతిభను గుర్తించి ఆర్థిక ప్రోత్సాహం కలిగించడం ఈ పథకం ప్రత్యేకత. సంస్థాగత స్థాయిలో శిక్షణలు, అవగాహన పెంచితే జిల్లాల వారీగా అర్హత సాధించే విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని విద్యావేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

