విశాఖలో విజయవంతమైన ‘గ్యాస్ట్రో అప్డేట్ – 4వ ఎడిషన్’ - హాజరైన ప్రముఖ నిపుణులు
కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సీతమ్మధార ఆధ్వర్యంలో విశాఖలో జాతీయ సదస్సు - దేశం నలుమూలల నుంచి హాజరైన నిపుణులు - విజయవంతంగా ‘గ్యాస్ట్రో అప్డేట్ – 4వ ఎడిషన్’
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 5:44 PM IST
KIMS Hospital Gastro Update - 4th Edition in Visakhapatnam : మారుతున్న జీవనశైలిలో భాగంగా జీర్ణాశయ, కాలేయం (లివర్) సమస్యలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయని సీనియర్ కన్సల్టెంట్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డా. చలపతిరావు ఆచంట అన్నారు. ఇవాళ కిమ్స్ హాస్పిటల్స్, సీతమ్మధారలోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లివర్ అండ్ గ్యాస్ట్రో సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో, అలాగే అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ఏపీఐ), ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ (ఐఎంఏ), వైజాగ్ గట్ క్లబ్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి వైద్య విద్యా సదస్సు ‘గ్యాస్ట్రో అప్డేట్ – 4వ ఎడిషన్’ విశాఖపట్నంలో నేడు(ఆదివారం) విజయవంతంగా జరిగింది. జీర్ణాశయ, కాలేయ వ్యాధుల నిర్ధారణ, చికిత్సలో ఎదురయ్యే క్లిష్టమైన వైద్య పరిస్థితులపై చర్చించేందుకు దేశంలోని ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్టులు, వైద్యులు, పీజీ విద్యార్థులు, ఆరోగ్య రంగ నిపుణులు ఈ సదస్సుకు హాజరయ్యారు.
కొత్త టెక్నాలజీ చికిత్సలు : ఈ సందర్భంగా సదస్సు నిర్వహణ కమిటీ చైర్మన్ డా. చలపతిరావు మాట్లాడుతూ, దేశంలో జీర్ణాశయ, కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయని తెలిపారు. క్లిష్టమైన కేసులపై జరిగే అకడమిక్ చర్చలు వైద్యుల నిర్ధారణ సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు రోగులకు మెరుగైన చికిత్స అందించడంలో కీలకంగా నిలుస్తాయని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా యువ వైద్యులకు ఇలాంటి సదస్సులు ఎంతో కీలకమన్నారు. ఇక్కడ జరిగే సంక్లిష్ట కేసుల వివరణతో యువ వైద్యులు మెలుకువలు నేర్చుకోవచ్చన్నారు. అలాగే ఈ విభాగంలో వస్తున్న కొత్త టెక్నాలజీ చికిత్సలు కూడా పరిచయమవుతాయన్నారు.
ఇంటరాక్టివ్ కేస్-బేస్డ్ సెషన్లు : ఈ సదస్సులో దిల్లీ, ముంబయి, హైదరాబాద్, భువనేశ్వర్, అహ్మదాబాద్ నగరాలకు చెందిన ప్రముఖ వైద్య నిపుణులు పాల్గొన్నారు. మింగుడుపడకపోవడం (డిస్ఫాజియా), చికిత్సకు లొంగని అజీర్ణం, మళ్లీ మళ్లీ వచ్చే కామెర్లు, దీర్ఘకాలిక విరేచనాలు, కాలేయ క్యాన్సర్లు, క్లిష్టమైన గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి, పునరావృతమయ్యే పెరియానల్ ఫిస్టులా, తీవ్రమైన ప్యాంక్రియాటైటిస్ సమస్యలు, పునరావృతమయ్యే జీర్ణాశయ రక్తస్రావం వంటి అనేక క్లిష్ట అంశాలపై నిపుణులు చర్చించారు. రోగుల కేసులను ఆధారంగా చేసుకుని నిర్వహించిన ఇంటరాక్టివ్ కేస్-బేస్డ్ సెషన్లు సదస్సుకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. జాతీయ, ప్రాంతీయ నిపుణులు కలిసి కేసులను విశ్లేషిస్తూ ఆధునిక నిర్ధారణ పద్ధతులు, చికిత్సా విధానాలపై విలువైన సూచనలు అందించారు.
సదస్సుకు విశేష స్పందన : ఈ సందర్భంగా కిమ్స్ గ్రూఫ్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ సీఈవో డాక్టర్ అభినయ్, రీజినల్ సీఈవో డాక్టర్ నాగేష్ మాట్లాడుతూ, సదస్సు విజయవంతానికి సహకరించిన అధ్యాపకులు, ప్రతినిధులు, భాగస్వామ్య సంస్థలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. విశాఖపట్నం గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ, హెపటాలజీ రంగాల్లో వైద్య విద్య, పరిశోధన, అధునాతన శిక్షణకు ముఖ్య కేంద్రంగా ఎదుగుతున్నదనే విషయాన్ని ఈ సదస్సుకు లభించిన విశేష స్పందన మరోసారి నిరూపించిందన్నారు.
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