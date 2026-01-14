ETV Bharat / state

ఆత్రేయపురంలో సంక్రాంతి పడవ పోటీలు ముగిశాయి - విన్నర్స్​ ఎవరంటే?

సర్‌ ఆర్థర్‌ కాటన్‌ గోదావరి ట్రోఫీ సంక్రాంతి సంబరాల్లో మంత్రులు - ముగిసిన జాతీయస్థాయి పడవ పోటీలు- ఆత్రేయపురం అంటే పూతరేకులే కాకుండా గత రెండేళ్లుగా సంక్రాంతి పడవ పోటీలూ గుర్తుకొచ్చేలా నిర్వహణ

National Level Boat Races Concluded in Atreyapuram
National Level Boat Races Concluded in Atreyapuram (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 11:43 AM IST

National Level Boat Races Concluded in Atreyapuram : తెలుగు ప్రజల పెద్ద పండగ సంక్రాంతి సందడి మొదలైంది. అందుకు అనుగుణంగానే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేడుకలు కోలాహలంగా సాగుతున్నాయి. సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో భోగి మంటలు, ముత్యాల ముగ్గులు వేసిన విద్యార్థినులు మన సంస్కృతి ఉట్టిపడేలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. వీటితోపాటు పడవ పోటీలు ఘనంగా నిర్వహించారు.

రాష్ట్రంలో పర్యాటకాభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటోందని, సంక్రాంతి నేపథ్యంలో ప్రత్యేక ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తూ సంస్కృతి, సంప్రదాయాల పరిరక్షణకు పాటుపడుతోందని కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ అభినందించారు. డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సర్‌ ఆర్థర్‌ కాటన్‌ గోదావరి ట్రోఫీ సంక్రాంతి సంబరాల ముగింపు వేడుకకు మంగళవారం ఆయన హాజరయ్యారు. ఆత్రేయపురం అంటే పూతరేకులే కాకుండా గత రెండేళ్లుగా సంక్రాంతి పడవ పోటీలూ గుర్తుకు వస్తున్నాయన్నారు.

కేరళ తరహాలో డ్రాగన్ పడవ పోటీలు : ఆత్రేయపురంలో ఉత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి. 3 రోజుల పాటు ఆత్రేయపురం ఉత్సవాలు కోలాహలంగా నిర్వహించారు. సర్‌ ఆర్థర్ కాటన్ గోదావరి ట్రోఫీ వేడుకలలో ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు, కలెక్టర్‌, ఎస్పీ తదితరులు పాల్గొన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈత పోటీలతో ఆత్రేయపురం ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. కేరళ తరహాలో డ్రాగన్ పడవ పోటీలతో ముగిశాయి. ఈ రోజు గాలిపటాల పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ ఉత్సవాలలో పలు రాష్ట్రాలకు చెందిన క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు.

ప్రపంచస్థాయి పర్యాటక గమ్యస్థానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ : ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాష్ట్ర హోంమంత్రి అనిత మాట్లాడుతూ గోదావరి తీరాన జాతీయ స్థాయి పడవ పోటీలు నిర్వహించి మన సత్తా చాటామని చెప్పారు. శాప్‌ ఆధ్వర్యంలో మెరికలైన క్రీడాకారులను గుర్తించి, సరైన శిక్షణతో ఒలింపిక్స్‌ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. రెండేళ్లలో ప్రపంచస్థాయి పర్యాటక గమ్యస్థానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను మార్చుతామని పర్యాటక మంత్రి కందుల దుర్గేష్‌ తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వంలో ప్రతిచోటా పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తూ, కొత్త సంప్రదాయాన్ని ప్రవేశపెట్టామని మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు. లొల్ల లాకుల వద్ద ఏర్పాటుచేసిన ఫుడ్‌ ఫెస్టివల్‌ను మంత్రులు పరిశీలించారు. కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు ఆధ్వర్యంలో యువతకు పతంగుల పోటీలు ప్రారంభించారు. ఎమ్మెల్సీ పేరాబత్తుల రాజశేఖరం తదితరులు పాల్గొన్నారు.

పడవ పోటీల విజేత ‘బండారు బలగం’ : డ్రాగన్‌ పడవ పోటీలకు కేరళ, తమిళనాడు, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి 22 జట్లు హాజరుకాగా, ఆరు జట్లు సెమీ ఫైనల్స్‌కు చేరాయి. మంగళవారం తుది పోరు హోరాహోరీగా సాగింది. 1,000 మీటర్ల పోటీలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన బండారు బలగం జట్టు (ఏలూరు)కు రూ.2 లక్షలు, రెండో స్థానం సాధించిన పల్నాడు జట్టుకు రూ.లక్ష, మూడో స్థానంలో నిలిచిన కోనసీమ జట్టుకు రూ.50 వేల నగదుతో పాటు ట్రోఫీలను కేంద్ర మంత్రి శ్రీనివాసవర్మ చేతులమీదుగా అందించారు. 500 మీటర్ల పోటీలో ఎర్రకాలువ జట్టు (జంగారెడ్డిగూడెం) విజేతగా నిలవగా రూ.70 వేలు, రెండో స్థానంలో నిలిచిన కర్నూలు బృందానికి రూ.50 వేలు, మూడో స్థానం సాధించిన పల్నాడు-2కు రూ.30 వేల చొప్పున పారితోషికాన్ని, ట్రోఫీలను అందించారు.

