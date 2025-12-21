మావోయిస్టులకు అనుకూలంగా వ్యాఖ్యలు - గాదె ఇన్నయ్యను అరెస్టు చేసిన ఎన్ఐఏ
హైదరాబాద్ ఎన్ఐఏ పీఎస్లో సామాజిక కార్యకర్త గాదె ఇన్నయ్యపై కేసు - మావోయిస్టుల అంత్యక్రియల్లో చేసిన ప్రసంగం ఆధారంగా కేసు నమోదు - 14 రోజులు రిమాండ్ విధించిన నాంపల్లి ఎన్ఐఏ కోర్టు
Published : December 21, 2025 at 4:46 PM IST|
Updated : December 21, 2025 at 4:55 PM IST
NIA Police Arrested Gaade Innayya : సామాజిక ఉద్యమకారుడు గాదె ఇన్నయ్యను ఎన్ఐఏ (జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ) అధికారులు అరెస్టు చేశారు. అనంతరం నాంపల్లి ఎన్ఐఏ న్యాయస్థానంలో హాజరు పరిచారు. కోర్టు ఆయనకు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. జనగామ జిల్లాలోని జాఫర్గఢ్ మండల కేంద్రంలో ఆయన నిర్వహిస్తున్న అనాథాశ్రమానికి 4 వాహనాల్లో వచ్చిన ఎన్ఐఏ అధికారులు, ఇన్నయ్యను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇటీవల మృతి చెందిన మావోయిస్టు నేత కాతా రామచంద్రారెడ్డి అలియాస్ వికల్ప్ అంత్యక్రియలకు ఇన్నయ్య హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మావోయిస్టులకు అనుకూల వ్యాఖ్యలు చేసి ప్రజలను ప్రేరేపించారనే ఆరోపణలపై అరెస్ట్ చేసినట్లుగా తెలిసింది. నాంపల్లిలోని ఎన్ఐఏ న్యాయస్థానం గాదె ఇన్నయ్యకు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది.
"ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మావోయిస్టు పార్టీకి మద్ధతు తెలుపుతున్నట్లు, మావోయిజాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నట్లుగా గాదె ఇన్నయ్య మాట్లాడిన వీడియో ప్రకారం మేము అరెస్టు చేస్తున్నామని అధికారులు చెప్పారు. ఆ ఇంటర్య్యూ ఇచ్చి రెండు మూడు నెలలైంది. ఈ రోజు ఆదివారం కావడంతో కోర్టు ఉండదనే కారణంతోనే అరెస్టు చేశారు. సుమారు నలబై యాబై మంది పదికార్లలో వచ్చి అతడు పారిపోతాడేమోనని చుట్టూ నిఘా పెట్టారు. ప్రజల మనిషి ఎటూ పోడూ. తల్లిలాంటి పార్టీపైన ఎంతో కొంత ప్రేమ ఉంటుందే తప్ప అతడు ఎటూపోడు"- గాదె ఇన్నయ్య కుమార్తె
డీజీపీ ఎదుట లొంగిపోయిన 41 మంది మావోయిస్టులు
'హిడ్మాది హత్య కాదు, ఎన్కౌంటర్' దీనిపై విచారణ జరిపించాలి - మావోయిస్టుల లేఖ