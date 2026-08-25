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సైబర్‌ టెర్రరిజం కేసు - రామగుండంలో 'ఉగ్ర' లింకుల కలకలం

ఉగ్రవాద సంస్థతో సంబంధాలు ఉన్నాయని అనుమానిస్తున్న ఎన్​ఐఏ - సెప్టెంబరు 15న విచారణకు హాజరుకావాలని ముజామిల్‌కు ఎన్‌ఐఏ నోటీసులు - ఉగ్రవాద సంస్థకు చెందిన టెలిగ్రామ్‌ గ్రూప్‌లలో సభ్యుడిగా ముజామిల్‌!

NIA SEARCHES IN RAMAGUNDAM
ఎన్​ఐఏ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2026 at 12:18 PM IST

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NIA Searches Ramagundam Town : పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం పట్టణానికి చెందిన ఓ యువకుడి ఇంట్లో ఎన్‌ఐఏ సోదాలు చేపట్టింది. గుజరాత్‌కు చెందిన ఎన్‌ఐఏ బృందం రామగుండం అయోధ్యనగర్‌లో ఉండే డెంటల్ డాక్టర్ ఆయుబ్‌ఖాన్‌ కుమారుడు ముజామిల్‌ను సోమవారం తెల్లవారుజామున విచారణ చేసింది. ఉగ్రవాద సంస్థకు చెందిన పలు టెలిగ్రామ్‌ గ్రూప్‌లలో ముజామిల్‌ మెంబర్​గా ఉండటంతో వివిధ కోణాల్లో ప్రశ్నించి, వివరాలు సేకరించినట్లు సమాచారం.

అయితే ఏఐ కోర్సు నేర్చుకోవడం కోసం ఆయా గ్రూపుల్లో చేరానని, ఏడాదిన్నర క్రితమే వాటి నుంచి బయటకు వచ్చినట్లు ముజామిల్‌ చెప్పినట్లు తెలిసింది. సెప్టెంబర్ 15న అహ్మదాబాద్‌లోని ఎన్‌ఐఏ ఆఫీస్​లో విచారణకు హాజరుకావాలని ముజామిల్‌కు ఎన్‌ఐఏ అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు. ముజామిల్‌ ల్యాప్‌టాప్‌ను రామగుండం పోలీసులకు అప్పగించి సాంకేతిక అంశాలపై వివరాలు సేకరించారు. ఈ విషయంలో ఎన్‌ఐఏ అధికారులు, స్థానిక పోలీసులు అధికారికంగా ఎలాంటి వివరాలను వెల్లడించలేదు.

NIA SEARCHES IN RAMAGUNDAM
ఎన్‌ఐఏ సోదాలు (ETV Bharat)

స్థానికంగా కలకలం : రామగుండంలో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ అధికారులు తనిఖీలు చేయడం కలకలం రేపింది. అయితే గతంలోనూ ఇలాంటి తనిఖీలు చేయగా, టెర్రరిస్టుల లింకులు బయటపడటంతో స్థానిక వాసులు మరోసారి తీవ్రంగా చర్చించుకుంటున్నారు.

పలు ఉదంతాలివీ : అహ్మదాబాద్‌లో నమోదైన సైబర్‌ టెర్రరిజం కేసుకు సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా 5 చోట్ల ఎన్​ఐఏ సోదాల్లో భాగంగా ఈ తనిఖీలు జరిగినట్లు సమాచారం. టెలిగ్రామ్‌ గ్రూపుల ద్వారా ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) కోర్సుల పేరుతో విదేశీ హ్యాండర్లు యువతను ఆకర్షించి, వారి ద్వారా సైబర్, దేశ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎన్​ఐఏ సోదాలు జరిపింది. సుమారు 20 ఏళ్ల క్రితం రామగుండంలో ఓ యువకుడిని ఉగ్ర లింకులతో అదుపులోకి తీసుకున్న విషయం ఈ సమయంలో స్థానికులు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.

కరీంనగర్‌ జిల్లా కేంద్రంపై ఎన్‌ఐఏ గత కొన్నేళ్లుగా పటిష్ఠమైన నిఘా ఉంచింది. 2023 ఆగస్టులో హుస్సేనిపురా కాలనీలోని ఓ యువకుడి ఇంట్లో తెల్లవారుజామున 4 గంటలకే తనిఖీలు నిర్వహించారు. నిషేధిత పాపులర్‌ ఫ్రంట్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (పీఎఫ్‌ఐ)తో ఇతనికి ఉన్న లింకులపై అధికారులు ఆధారాలను సేకరించారు. నిందితుడు విదేశాల్లో ఉంటున్నప్పటికీ ఇంట్లో లభించిన డిజిటల్‌ పరికరాలు, కంప్యూటర్‌ హార్డ్‌ డిస్క్‌లను ఎన్​ఐఏ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

యువకులకు ఉన్న సంబంధాలపై ఆరా : జగిత్యాల పట్టణంలో 2023 సెప్టెంబరులో జరిగిన సోదాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. నిజామాబాద్‌కు చెందిన పీఎఫ్‌ఐ సానుభూతిపరుడితో జగిత్యాల యువకులకు ఉన్న సంబంధాలపై ఎన్‌ఐఏ విస్తృతంగా ఆపరేషన్‌ చేపట్టింది. టీఆర్​నగర్, టవర్‌ సర్కిల్‌లోని పలు మెడికల్‌ దుకాణాలతో పాటు సుమారు 7 ప్రాంతాల్లో ఒకేసారి సోదాలు జరిగాయి. ఇదే రోజు కరీంనగర్‌లో ఆశ్రయం పొందుతున్న జగిత్యాల వాసిని అధికారులు అప్పట్లో అదుపులోకి కూడా తీసుకున్నారు.

పీఎఫ్‌ఐ సంస్థ మార్షల్‌ ఆర్ట్స్, కరాటే శిక్షణ పేరుతో అమాయక యువతను చేర్చుకుని, వారికి విద్రోహ చర్యలపై బ్రెయిన్‌ వాష్‌ చేస్తున్నట్లు గతంలో ఎన్‌ఐఏ దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్‌లో పేర్కొంది. వ్యాపార రీత్యా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి స్థిరపడుతున్న కొందరు చిరు వ్యాపారులు, యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆకర్షించి, తీవ్రవాద సంస్థల వైపు మళ్లించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు అనుమానిస్తున్నాయి.

ఆన్‌లైన్‌ ఉచ్చుతో జాగ్రత్త! : తాజా ఎన్‌ఐఏ తనిఖీలు, గతంలో అరెస్టులు ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో మరోసారి చర్చకు దారి తీశాయి. పెరుగుతున్న టెక్నాలజీతో యువత కొన్నిసార్లు తెలియకుండానే ఈ ఆన్‌లైన్‌ ఉచ్చులో పడే అవకాశం ఉందని, అదృశ్య శక్తులు యువతను ఉగ్రవాదంలోకి లాగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయని నిఘా వర్గాలు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రులు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని వారికి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాయి.

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