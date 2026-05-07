ETV Bharat / state

మానవహక్కులపై షార్ట్​ఫిల్మ్​ తీయండి - రూ.2 లక్షలు గెలుచుకునే అవకాశం పొందండి

జాతీయ మానవహక్కుల కమిషన్ షార్ట్​ఫిల్మ్​పోటీలు - వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా పాల్గొనే అవకాశం - గెలుపొందిన వారికి ప్రథమ బహుమతి రూ.2లక్షలు, ద్వితీయ బహుమతి రూ.1.50 లక్షలు, మూడో బహుమతి రూ.లక్ష

NHRC Short Film Competitions
NHRC Short Film Competitions (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 7, 2026 at 9:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NHRC Short Film Competitions : సోషల్ మీడియా తెరిస్తే చాలు వివిధ రకాల షార్ట్‌ వీడియోలు దర్శనమిస్తుంటాయి. వాటిలో విభిన్నంగా, సందేశాత్మకంగా ఉన్నవాటికి వేలు, లక్షల్లో లైక్‌లతో మంచి గుర్తింపు పొందుతున్నారు. ఇలాంటి వాటితో సమాజంలో కొంత మంచి మార్పునకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇదే ఉద్దేశంతో జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్‌(నేషనల్ హ్యామన్ రైట్స్ కమిషన్) వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ మేరకు మానవ హక్కుల షార్ట్‌ ఫిల్మ్స్‌ పోటీలకు శ్రీకారం చుట్టింది.

ఈ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు వయసుతో సంబంధం లేదు, ఎవరైనా, ఏ ప్రాంతం వారైనా పాల్గోవచ్చు. షార్ట్​ ఫిల్మ్​లలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వాటికి భారీగానే నగదు నజరానాలు ప్రకటించింది. ఇదే కాకుండా ఎంపికైనటువంటి లఘు చిత్రాలను ప్రత్యేక రోజుల సందర్భంగా ప్రదర్శించే ఆలోచన చేస్తోంది. రాష్ట్రంలో షార్ట్‌ ఫిల్మ్స్‌ రూపొందించే వారు ఆసక్తి ఉంటే పోటీలో పాల్గొనేందుకు సిద్ధంకండి మరి.

మానవ హక్కులపై అవగాహన కల్పించాలనే లక్ష్యంతో : దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల్లో మానవ హక్కులపై అవగాహనను పెంపొందించాలనే లక్ష్యంతో ఎన్‌హెచ్‌ఆర్‌సీ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలన్న ఆలోచనకు వచ్చింది. సృజనాత్మకతతో సమాజంలోని వివిధ మానవ హక్కుల సమస్యలను ప్రతిబింబించే షార్ట్​ ఫిల్మ్​ల రూపకల్పనకు అవకాశం కల్పించింది. చిన్నారుల హక్కులు, మానవ అక్రమ రవాణా నిరోధం, మహిళల భద్రత, సమానత్వం వంటి అంశాలతో కూడిన చిత్రాలు చోటు దక్కించుకుంటున్నాయి. ఇలాంటి ఇతివృత్తం కల్గిన వాటికి ప్రాధాన్యం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.

నిడివి ఇలా : జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్-ఎన్​హెచ్​ఆర్​సీ మార్గదర్శకాల ప్రకారం షార్ట్‌ ఫిల్మ్స్‌ 3-10 నిమిషాల వ్యవధిలో ఉండాలి. భారతీయ భాషల్లో రూపొందించినప్పటికీ ఆంగ్ల సబ్‌ టైటిల్స్‌ తప్పనిసరిగా జత చేయాలి. చిత్రాలు పూర్తిగా ఒరిజినల్‌గా ఉండి కాపీరైట్‌ నిబంధనలను ఉల్లంఘించరాదు. ఉత్తమ షార్ట్​ ఫిల్మ్​ల ఎంపికలో కథనం, సృజనాత్మకత, సామాజిక ప్రభావం, సాంకేతిక నాణ్యత తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.

ప్రత్యేక గుర్తింపు : ఎంపికైన షార్ట్​ ఫిల్మ్​లను జాతీయస్థాయి కార్యక్రమాలు, అవగాహన శిబిరాలు, ప్రత్యేక రోజుల సందర్భంగా ప్రదర్శిస్తారు. ఈ పోటీల్లో విజేతలకు ప్రశంసా పత్రాలు, నగదు బహుమతి అందిస్తారు. ప్రథమ బహుమతి కింద రూ.2 లక్షలు నగదు, ద్వితీయ రూ.1.50 లక్షలు, తృతీయ రూ.లక్ష నగదు పొందొచ్చు. మరోవైపు మీ ప్రతిభకు దేశ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు లభిస్తుంది. మానవ హక్కులపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన పెంపొందించడంలో షార్ట్‌ ఫిల్మ్స్‌ షార్ట్‌ఫిల్మ్‌లనేవి శక్తివంతమైన సాధనంగా మారుతున్నాయని జాతీయ మానవహక్కుల కమిషన్ అభిప్రాయ పడింది. యువతను ఈ దిశగా ప్రోత్సహిస్తూ సమాజంలో హక్కుల పరిరక్షణకు తోడ్పడాలని పిలుపునిచ్చింది.

ఎంట్రీలకు జూన్‌ 30 ఆఖరు : ఈ పోటీలపై ఆసక్తి కలిగిన వారు జూన్‌ 30వ తేదీలోపు ఎంట్రీలను గూగుల్‌ డ్రైవ్‌ hhrcshortfilm@gmail.com వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా పంపించాల్సి ఉంటుంది.

సద్వినియోగం చేసుకోవాలి : ఇటీవల చాలా మంది యూట్యూబ్​ వేదికగా అనేక సందేశాత్మక షార్ట్​ ఫిల్మ్​లను నిర్మిస్తూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. వాటిలో కొన్ని కొన్ని లక్షల వ్యూస్​ కూడా పొందేవి ఉన్నాయి. అలాంటి వారికి ఈ పోటీలు ఒక చక్కని అవకాశం అని చెప్పవచ్చు. మీ ప్రతిభను ఉపయోగించి మానవహక్కులపై ఓ మంచి సందేశాత్మక షార్ట్​ ఫిల్మ్​ నిర్మించి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ఒక వేళ ఉత్తమ షార్ట్​ ఫిల్మ్​గా ఎంపికైతే నగదు బహుమతినీ సొంతం చేసుకోవచ్చు.

YUVA : మత్తు వదలరా మిత్రమా​ - షార్ట్ ఫిల్మ్‌తో డ్రగ్స్‌పై అవగాహన కల్పిస్తున్న స్టూడెంట్స్​ - Drugs Awareness Short Film

ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో జాతీయ షార్ట్​ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ - 'జషన్ ఎ సైన్మా'కు విద్యార్థుల నుంచి విశేష స్పందన - NATIONAL SHORT FILM FESTIVAL at ou

TAGGED:

NHRC SHORT FILM COMPETITION
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
HUMAN RIGHTS SHORT FILM COPETITIONS
NHRC SHORT FILM COMPETITION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.