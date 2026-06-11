'2 వారాల్లో పూర్తి నివేదిక ఇవ్వండి' - విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించిన NHRC
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఘటనపై స్పందించిన జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ - రెండు వారాల్లో పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని సీఎస్ను ఆదేశం -మీడియా కథనాలను సుమోటోగా స్వీకరించిన జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 4:32 PM IST
NHRC Respond On Visakha Steel Plant Incident : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఘటనపై జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ స్పందించింది. మీడియా కథనాలను సుమోటోగా స్వీకరించింది. 9 మంది మృతి చెందడంపై విచారణకు ఆదేశించింది. రెండు వారాల్లో పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని సీఎస్కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో సోమవారం ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. సాయంత్రం 4:15 గంటల ప్రాంతంలో ప్లాంట్లోని ఎస్ఎంఎస్-2, ఎస్టీసీ-3 హీట్ ఎఫ్జీలో స్టీల్ మెటల్ లిక్విడ్ లాడిల్ పేలడంతో ఉక్కుద్రవం లీకై మంటలు చెలరేగడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. 1500 డిగ్రీల వేడితో స్టీల్ మెటల్ లిక్విడ్ ల్యాడిల్ ద్వారా ఉక్కుద్రవాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
ఈ ఘటనలో 8 మంది మృతి చెందగా, చికిత్స పొందుతూ మరొకరు మృతి చెందారు. పలువురికి గాయాలయ్యాయి. వీరిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మృతులు అప్పారావు, ప్రభాకర్రావు, భానుకుమార్, కృష్ణనాగ్, గోల్డ్ కుమార్, కాంట్రాక్టర్లు రమణ, త్రినాథ్, అప్పలరాజుగా అధికారులు గుర్తించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ బుధవారం ఉదయం పైడిరాజు అనే వ్యక్తి మృతి చెందారు.
మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షల చొప్పున, క్షతగాత్రులకు రూ.10 లక్షల చొప్పున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిహారం ప్రకటించింది. మృతిచెందిన ఒక్కో రెగ్యులర్ ఉద్యోగి కుటుంబానికి అన్నిరకాల ప్రయోజనాలు కలుపుకొని రూ.1.72 కోట్లు, ఒప్పంద ఉద్యోగికి రూ.45 లక్షల పరిహారం అందుతుందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.
నాసిరకం ఫెర్రోఅలాయ్లే కారణమా? : విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లోని స్టీల్ మెల్ట్ షాప్-1లో జరిగిన లాడిల్ పేలుడుకు నాసిరకం ఫెర్రోఅలాయ్లే కారణమని నిపుణులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. కొంతకాలంగా కార్మికులు ఫెర్రోఅలాయ్ల నాణ్యత తక్కువగా ఉందని ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
మరోవైపు ఉక్కు ఉత్పత్తిలో నాణ్యత లేని ముడి పదార్థాలను ఉపయోగించడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కరిగిన ఇనుము నుంచి వాయువులను తొలగించడానికి (డీగ్యాసింగ్) అల్యూమినియం, అధిక నాణ్యత గల ఫెర్రోఅలాయ్లను కలుపుతారు. ఆ తర్వాత కరిగిన లోహాన్ని ఒక లాడిల్లో ఆర్గాన్ రిన్సింగ్ స్టేషన్కు తరలిస్తారు, అక్కడ దానిని నైట్రోజన్, ఆర్గాన్తో శుద్ధి చేస్తారు. నాసిరకం ముడి పదార్థాలలో ఉండే స్లాగ్ (slag) ఉక్కు లోపల వ్యర్థ వాయువులను ఉత్పత్తి చేస్తుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఈ వాయువులు ఒత్తిడికి గురై అకస్మాత్తుగా బయటకు వెలువడటంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని భావిస్తున్నారు.
ఉక్కు కర్మాగారంలో వరుస ప్రమాదాలు : విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలో వరుస ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. నిన్న(బుధవారం) ఎస్ఎంఎస్-2లో ల్యాడిల్ నుంచి ఉక్కు ద్రవం నేలపాలైంది. ఇవాళ(గురువారం) ఉదయం ఏ షిఫ్ట్లో ఎస్ఎంఎస్-1 టీపీబేలో ల్యాడిల్కు రంధ్రం పడి స్టీల్ మెటల్ నేలపాలైంది. నిన్న, ఇవాళ్టి ప్రమాదాల్లో ప్రాణనష్టం లేకపోవడంతో స్టీల్ ప్లాంట్ యాజమాన్యం ఊపిరి పీల్చుకుంది. కేంద్రం నియమించిన త్రీమెన్ కమిటీ విచారణ జరుగుతుండగానే మరోసారి ప్రమాదాలు జరుగుతుండటం గమనార్హం.
తాజాగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఘటనపై జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ స్పందించింది. 9 మంది మృతిచెందడంపై విచారణకు ఆదేశించింది. రెండు వారాల్లో పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని సీఎస్కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఘటన - ఎవరిని కదిలించినా కన్నీటి అలలే
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ మరో ప్రమాదం - ల్యాడిల్కు రంధ్రం పడి నేలపాలైన స్టీల్ మెటల్