22ఏ నిషేధిత భూముల జాబితా అంశం - సీఎస్కు నోటీసులు జారీ చేసిన NHRC
22ఏ నిషేధిత భూముల జాబితా అంశంపై జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ తెలంగాణ సీఎస్కు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ అంశంలో తక్షణమే స్వతంత్ర విచారణ చేపట్టాలని ఆదేశించింది.
Published : September 21, 2026 at 9:26 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 10:41 PM IST
NHRC Notices to the TG CS on Section 22A : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 22ఏ నిషేధిత భూముల జాబితా అంశంపై ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజుకు జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ (NHRC) నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ అంశంపై తక్షణమే స్వతంత్ర విచారణ చేపట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తమ ఆదేశాల విషయంలో తీసుకున్న చర్యలపై 4 వారాల్లో రిపోర్టు ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది. 22ఏ అంశంపై హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ న్యాయవాది ఫిర్యాదును పరిగణనలోకి తీసుకున్న కమిషన్ ఈమేరకు చర్యలు తీసుకుంది.
22ఏ నిషేధిత భూములతోపాటు ఇతర భూసంబంధిత సమస్యల పరిష్కారం దిశగా ముగ్గురు ఉన్నతాధికారులతో కూడిన హైలెవల్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఉన్నత స్థాయి కమిటీకి సీసీఎల్ఏ కమిషనర్ లోకేశ్ కుమార్ను ఛైర్మన్గా నియామకం చేసింది. న్యాయశాఖ కార్యదర్శి పాపిరెడ్డి, స్టాంప్స్, రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ రాజీవ్గాంధీ హనుమంతు ఈ కమిటీలో సభ్యులుగా ఉన్నారు.
న్యాయపరమైన వివాదాలు, కంప్యూటరైజేషన్ సమస్యలు
నిషేధిత భూముల జాబితాలో ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్లను చేర్చడం హైదరాబాద్తో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివాదానికి దారితీసింది. ఈ ఆందోళనకు ప్రధాన కారణాలుగా న్యాయపరమైన వివాదాలు, కంప్యూటరైజేషన్ ప్రక్రియలో జరిగిన లోపాలను రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించారు. ప్రైవేట్ భూములను నిషేధిత జాబితాలో చేర్చడంపై సుమారు చాలా మేరకు దరఖాస్తులు ఏళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
కంప్యూటరైజేషన్ ప్రక్రియలో పొరపాటు
ప్రభుత్వ భూముల సర్వే నెంబర్లకు సమీపంలో ఉన్న భూములకు బైనంబర్లు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతుండగా, ఆ ఆస్తులు ప్రైవేట్ అని పేర్కొంటూ యజమానులు పెద్ద ఎత్తున కోర్టులను ఆశ్రయించారు. గత డిసెంబర్లో జిల్లా కలెక్టర్లు నిషేధిత భూముల జాబితాను ప్రభుత్వానికి సమర్పించినప్పుడు, ఆస్తులను A, B, C, D , E అనే వర్గాలుగా విభజించారు. అయితే కంప్యూటరైజేషన్ ప్రక్రియలో సంబంధిత సర్వే నంబర్ల ప్రస్తుత స్థితిని పర్యవేక్షించకుండా, సరిచూసుకోకుండానే రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ సర్వర్ నుంచి వివరాలను నేరుగా ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేశారు. దీంతో అవి నిషేధిత జాబితాలోకి చేరాయి. వాటిని విక్రయించి రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలనే దగ్గర 22ఏ సమస్య బయటపడింది. దీంతో చాలా మంది అయోమయంలో పడ్డారు. ఈ సమస్యపై స్పందించిన ప్రభుత్వం త్వరలోనే పరిష్కరిస్తామని వెల్లడిస్తూ కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
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