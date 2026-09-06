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'జర చూడండి సారూ' - జాతీయ రహదారులపై నరకం చూస్తున్నాం

జాతీయ రహదారుల అసంపూర్తితో వాహనదారులకు ఇబ్బందులు - కొంత దూరాన్ని కొలిక్కి తేలలేకపోతున్న యంత్రాంగం - కొంచెం ఏమరపాటుగా ఉన్నా ప్రయాణికులకు తప్పని ప్రమాదం

Joint Chittoor NH Works Delay
జాతీయ రహదారుల అసంపూర్తితో వాహనదారులకు ఇబ్బందులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 6:39 PM IST

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Joint Chittoor NH Works Delay : చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలు తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాలతో సరిహద్దులను పంచుకుంటాయి. ఈ జిల్లాల పరిధిలోని జాతీయ రహదారులపై ప్రతిరోజూ వేలాది వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. తిరుమల, శ్రీకాళహస్తి, కాణిపాకం వంటి పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలను చేరుకోవడానికి ఈ మార్గాలు అత్యంత కీలకం. అయితే సాఫీగా సాగాల్సిన ఈ ప్రయాణానికి తరచుగా అంతరాయం కలగడం వల్ల వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

రాత్రి వేళల్లో, వేగంగా దూసుకొచ్చే ప్రైవేట్ బస్సులు, ఇతర వాహనాలు నిర్మాణ పనుల కోసం తవ్విన గుంతల్లో అకస్మాత్తుగా పడిపోతున్నాయి. అనుమతులు మంజూరైన ప్రాంతాల్లో రహదారి విస్తరణ పనులను తక్షణమే చేపట్టి పూర్తి చేస్తే ప్రమాదాలను తగ్గే అవకాశం ఉంది. చిత్తూరు- తిరుపతి జాతీయ రహదారిలో పనపాకం రైల్వేస్టేషన్‌ సమీపంలో ఐదు సంవత్సరాలుగా 600 మీటర్ల మేర రోడ్డు అసంపూర్తిగా ఉంది. ప్రారంభంలో గుంతలు పడటంతో ద్విచక్ర వాహనదారులు, ఆటో డ్రైవర్లు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ఒక్కోసారి ఎదురుగా లారీలు అతి వేగంతో వస్తుండటంతో వాహనదారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెడుతున్నాయి. రహదారి నిర్మాణంలో ఇళ్లు కోల్పోయే వ్యక్తులకు ప్రత్యామ్నాయ స్థలాలు చూపకపోవడంతోనే పనులు ఆగిపోయాయి. 2024 సెప్టెంబర్​లోనే పెండింగ్‌ పనులు పూర్తి చేస్తామని కేంద్ర మంత్రి నితిన్‌ గడ్కరీ ప్రకటించారు. అయినా ఇప్పటివరకు నిర్మాణం మాత్రం జరగలేదు. నష్టపోతున్న వారికి న్యాయం చేస్తేనే ప్రయాణికులకు కష్టాలు తొలగుతాయి.

వంతెనలు పూర్తయ్యేదెన్నడు? : చిత్తూరు జిల్లాను తిరుపతి నగరానితో అనుసంధానించే మార్గంలో వంతెనల నిర్మాణం సాగుతూనే ఉంది. ఇంకా నాలుగు లైన్ల రహదారి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఇవి పూర్తయితే ట్రాఫిక్‌ రద్దీ తగ్గుతుంది. తనపల్లి కూడలి, రామచంద్రాపురం రోడ్డు వద్ద వంతెనల నిర్మాణంలో వేగం పెంచాల్సి ఉంది. భూసేకరణలో ఆలస్యం జరగడంతో జాప్యం జరిగింది. ఇప్పుడు ఎలాంటి సమస్య లేనందున వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేస్తే వాహనదారులకు కష్టాలు తప్పుతాయి. వంతెనల కోసం అక్కడక్కడ గుంతలు తీశారు. అవి ప్రమాదకరంగా మారాయి. ఒక్కోసారి ప్రైవేట్ బస్సులు అందులో పడుతున్నాయి.

  • రేణిగుంట- చెన్నై జాతీయ రహదారి నిత్యం రద్దీగా ఉంటోంది. తిరుపతి జిల్లాతోపాటు కడప జిల్లా నుంచి ఎక్కువగా వాహనాలు ప్రయాణిస్తుంటాయి. రేణిగుంట మండలం గాజులమండ్యం సమీపంలో నేషనల్ హైవే అసంపూర్తిగా ఉంది. రెండు వైపులా గుంతలు ఉన్నాయి. అందులో పిచ్చి మొక్కలు పెరిగాయి. ఏమాత్రం ఏమరపాటుగా ఉన్నా వాహనం బోల్తా పడాల్సిందే. మరోవైపు రహదారి దాటడానికి గ్రామస్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ కొంత దూరానికి టెండర్లు పిలవకపోవడంతోనే రోడ్డు అసంపూర్తిగా ఉంది.
  • భాకరాపేట ఘాట్‌లో నిత్యం ఏదో ఒక ప్రమాదం జరుగుతూనే ఉంది. నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఓ రాత్రి పెళ్లి బస్సు లోయలో పడి తొమ్మిది మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఇంత పెద్ద ఘటన తర్వాత కూడా తరచూ ఒకరు- ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోతూనే ఉన్నారు. రొంపిచెర్ల మండల సరిహద్దు వరకు రహదారి పూర్తయింది. ఘాట్‌ సెక్షన్‌కు పర్యావరణ అనుమతులు కూడా లభించాయి. అయినా ఇంకా నిర్మాణం మాత్రం మొదలు కాలేదు. ఈ సంవత్సరం జూన్‌లో ప్రారంభమవుతాయని అనుకున్నా ఎలాంటి పురోగతి లేదు.

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