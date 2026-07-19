ఆరు వరుసలతో సొరంగాలు చాలు - అమరావతి 'ORR'కు మళ్లీ కోత
అమరావతి ఓఆర్ఆర్లో మరో కోత - 8 వరుసలొద్దు, 6 వరుసలతో సొరంగాలు చాలంటున్న ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రతిపాదనలు మార్చాలని ఎన్హెచ్ఏఐ ఆదేశాలు - నిర్మాణ వ్యయం తగ్గింపే కానీ భవిష్యత్ అవసరాలు పట్టని వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 10:10 AM IST
NHAI on Amaravati ORR : అమరావతి ప్రాంతానికి కీలకం కానున్న అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ఓఆర్ఆర్) డీపీఆర్లో మరో కోత విధించారు. ఎనిమిది లైన్ల రహదారి నిర్మాణానికి వీలుగా సొరంగాలు నిర్మించేలా ప్రతిపాదనలు పంపిచగా ఆరు వరుసల రహదారికే వాటిని పరిమితం చేయాలని జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్హెచ్ఐ) నుంచి ఆదేశాలు వచ్చాయి. ఈ మేరకు ఎన్హెచ్ఐ అధికారులు ప్రతిపాదనల్లో మార్పులు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల భవిష్యత్లో ఓఆర్ఆర్ విస్తరించాలంటే సొరంగాలను విస్తరించడం సాధ్యం కాదని తెలిసినా దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం లేదు.
అమరావతి ఓఆర్ఆర్ను 189.4 కిలోమీటర్ల మేర 6 వరుసలుగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా జి.కొండూరు మండలం గంగినేని వద్ద అటవీ ప్రాంతంలో 2.78 కిలోమీటర్లు 1.69 కిలోమీటర్లలతో, గుంటూరు జిల్లా పేరేచెర్ల అటవీ ప్రాంతంలో 0.51 కిలోమీటర్లతో కలిపి మొత్తం 4.98 కిలోమీటర్ల మేర మూడు సొరంగాలు నిర్మించనున్నారు. ఒక్కో చోట వెళ్లే వాహనాలకు ఒకటి, వచ్చే వాహనాలకు మరొకటి చొప్పున ఈ సొరంగాలు ఉంటాయి.
Amaravati ORR Issue : వీటిలో ఒకవైపు నాలుగు, మరోవైపు మరో నాలుగు వరుసల రహదారి నిర్మాణానికి వీలుగా మొత్తం 8 లైన్ల రహదారి ఉండేలా సొరంగాలు ఉండాలని అధికారులు ప్రతిపాదనలు చేశారు. ఓఆర్ఆర్ ప్రస్తుతం 6 వరుసలతో నిర్మించనున్నారు. భవిష్యత్లో 8 వరుసలుగా విస్తరించినా ఇబ్బంది లేకుండా సొరంగాల నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు. అయితే 8 లైన్ల రహదారులు నిర్మించేలా సొరంగాలు అవసరం లేదని, ఆరు వరుసల రహదారులకు అనుగుణంగా తవ్వితే చాలంటూ ఎన్హెచ్ఐ ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఆదేశాలు వచ్చాయి.
గతంలో పంపిన ప్రతిపాదనల్లో మార్పులు చేసి పంపాలని కోరారు. ఇలా చేస్తే ఓఆర్ఆర్ను 6 లైన్ల నుంచి 8 వరుసలుగా విస్తరించాలంటే మూడు టన్నెల్స్ వద్ద సాధ్యం కాదు. కొత్త టన్నెల్స్ నిర్మాణ ఖర్చు ఎక్కువవుతుంది. అధికారులు ఇవేవీ పట్టించుకోకుండా ప్రాజెక్ట్ వ్యయం తగ్గింపే లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నారు.
ఓఆర్ఆర్కు తొలుత రూ.38,450 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు పంపారు. ఆ తర్వాత ఇందులో తెనాలి సమీపంలో ఓఆర్ఆర్ నుంచి చెన్నై- కోల్కతా హైవేలో కాజ వద్దకు చేరుకునేలా ఆరు లైన్లతో 17.5 కిలోమీటర్లు నిర్మించాలనుకున్న అనుసంధాన రహదారి - స్పర్ రోడ్ ప్రతిపాదనను తొలగించారు. ఓఆర్ఆర్కు ఇరువైపులా రెండేసి వరుసలతో సర్వీస్ రోడ్లు నిర్మించేలా ప్రతిపాదిస్తే ఇందులో బయటి వైపు సర్వీస్ రోడ్ను తొలగించి, లోపలి వైపు సర్వీస్ రోడ్కే సమ్మతించారు. ఇలాంటి కోతలతో ప్రాజెక్ట్ వ్యయాన్ని రూ.32,000ల కోట్లకు తగ్గించారు.
'అమరావతి ఓఆర్ఆర్'కు కోతలు - రాజధాని అనుసంధానంపై ప్రభావం!
రాజధాని అమరావతి ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్టుకు భూసేకరణ- 4 జిల్లాల్లో గెజిట్