జాతీయ రహదారుల నిర్మాణానికి సర్వం సిద్ధం - భూసమస్యల పరిష్కారంతో త్వరలో పనులు
భూవివాదాలను సాధ్యమైనంత త్వరగా పరిష్కరించి - ఈఏడాది చివరికల్లా రహదారుల నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేయాలని ఎన్హెచ్ అధికారులకు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 12:42 PM IST
Road Works With Resolution of Land Issues: ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా మీదుగా వెళ్లనున్న పలు జాతీయ రహదారుల నిర్మాణానికి మార్గం సుగమనం అవుతోంది. ఇప్పటికే అవసరమైన భూములు గుర్తించి సేకరించారు. కొన్ని సర్వే నంబర్లలో భూ వివాదాలు తలెత్తాయి. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో పనులు నిలిచి పోయాయి. కుటుంబ వివాదాలతో కొందరి నుంచి భూములను సేకరించలేకపోయారు. కొందరేమో ప్రతిపాదిత పరిహారం కన్నా ఎక్కువ చెల్లించాలని కోర్టుల్లో కేసులు వేశారు. ఇవన్నీ ప్రస్తుతం పరిష్కారం అయ్యాయి.
ఒకటి రెండు చోట్ల మాత్రమే చిన్న చిన్న వివాదాలు ఉన్నాయి. వాటిని సాధ్యమైనంత త్వరగా పరిష్కరించి ఈ ఏడాది చివరి కల్లా ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో రహదారుల నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేయాలని ఎన్హెచ్ అధికారులకు లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు. ప్రారంభం కాని చోట్ల వెంటనే మొదలు పెట్టాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు.
ఎన్హెచ్ 365 బీజీ: ఖమ్మం-దేవరపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే నిర్మాణానికి 1151.66 ఎకరాలు అవసరం కాగా భూసేకరణ చేసి జాతీయ రహదారి అధికారులకు అప్పగించారు. కాంట్రాక్టర్ పనులు చేస్తున్నారు. అవి తుది దశలో ఉన్నాయి. అయితే దీని పరిధిలో కొందరు రైతులకు పరిహారం చెల్లింపు విషయంలో సమస్యలు రావటంతో వాటిని పరిష్కరించారు. కోర్టు వివాదాలు పరిష్కారమయ్యాయి. ఈ ఏడాది డిసెంబరు నాటికి ఎన్హెచ్ 365 బీజీ హైవే పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
- చింతలపూడి, టి.నరసాపురం, జంగారెడ్డిగూడెం, కొయ్యలగూడెం 27
ఎన్హెచ్ 216 హెచ్: పెడన- లక్ష్మీపురం దీని నిర్మాణానికి 397.48 ఎకరాలు అవసరం. భూమిని గుర్తించి ఎన్హెచ్ అధికారులకు 3ఎ ప్రతిపాదనలు పంపారు. దాన్ని అనుసరించి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలి.
- మండలం : నూజివీడు
- ఎన్ని గ్రామాల మీదుగా 9
అమరావతి ఓఆర్ఆర్: ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణానికి 1375.79 ఎకరాల భూమి అవసరం. ఇప్పటికే 3ఎ ప్రతిపాదనలు అమరావతిలోని ఎన్హెచ్ అధికారులకు పంపారు. ఇక 3ఏ ప్రతిపాదన విషయానికి వస్తే అందులో సైతం రహదారి నిర్మాణానికి తీసుకోబోయే భూమి, దాని సర్వే నంబర్లు మాత్రమే నమోదు చేశారు.
- ఆరిగిపల్లి 11
ఎన్హెచ్ 165: పామర్రు-ఆకివీడు 198.2 ఎకరాల భూమి సేకరించి ఎన్హెచ్ అధికారులకు అప్పగించారు. రహదారి పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. కైకలూరు వద్ద ఆర్వోబీ ఒకటి పెండింగ్లో ఉంది. దీని పై కోర్టు వివాదం ఉంది. గత నెల 17న కౌంటర్ దాఖలు చేశారు. దీన్ని పూర్తి చేసి వీలైనంత త్వరగా పనులు పూర్తి చేయాలని ఎన్హెచ్ అధికారులను ఆదేశించారు.
- కైకలూరు, ముదినేపల్లి, మండవల్లి 21
ఎన్హెచ్ 365 బీబీ: జీలుగుమిల్లి-పట్టిసీమ 214.17 ఎకరాలు అవసరం. దీనిలో 42.35 హెక్టార్లు పట్టా భూమి కాగా మిగిలినవి 1 ఆఫ్ 70 భూములు. వారికి ఇంకా నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంది. పరిహారం చెల్లించగానే భూములను ఎన్హెచ్ అధికారులకు స్వాధీనం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
- జీలుగుమిల్లి, బుట్టాయగూడెం, పోలవరం 12
అమరావతి ఓఆర్ఆర్ నిర్మాణంలో కీలక అడుగు - భూసేకరణ ప్రక్రియకు శ్రీకారం!
రాష్ట్ర ప్రజల కలను సాకారం చేసే దిశగా - అమరావతి ఓఆర్ఆర్ నిర్మాణానికి అడుగులు!