నిత్యం రక్తమోడుతున్న హైవేలు - హడలెత్తిస్తున్న జాతీయ రహదారి-65
జాతీయ రహదారులపై పెరుగుతున్న ప్రమాదాలు - నిన్న సంగారెడ్డిలో ఎన్హెచ్-65పై గంట వ్యవధిలో 8మంది మృతి - గతేడాది 394 ప్రమాదాల్లో 128 మంది బలి - ఏటీఆర్ సమర్పించాలని ఆదేశించినా పట్టించుకోని అధికారులు
Published : August 12, 2026 at 5:17 PM IST
National Highway 65 Accidents Report : రాష్ట్రంలో జాతీయ రహదారులు నిత్యం రక్తమోడుతున్నాయి. ప్రమాదాలతో మృత్యు ఘంటికలు మోగిస్తూ క్షతగాత్రులు, కుటుంబీకుల ఆర్తనాదాలే వినిపిస్తున్నాయి. కన్ను మూసి తెరిచేలోపే అనర్థాలు జరిగి ఎన్నో ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి. ఈ ప్రమాదాలకు మానవ తప్పిదాలతో పాటు రోడ్డు నిర్మాణ లోపాలు కూడా ప్రధాన కారణమవున్నాయి. నిన్న ఒక్క రోజే సంగారెడ్డిలోని జాతీయ రహదారి-65 పై రెండు వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో ఎనిమింది దుర్మరణం చెందారు. కిందట ఏడాది ఈ రోడ్డుపై 394 ప్రమాదాలు జరగ్గా 128 మంది బలయ్యారు.
ఎన్హెచ్ 65పై జరిగిన పలు ఘటనలు
- మంగళవారం (నిన్న) జహీరాబాద్ మండలం సత్వార్ సమీపంలో యూటర్న్ తీసుకుంటున్న ఓ ఆటోను ట్యాంకర్ బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు మహిళా కూలీలు మృత్యువాత పడగా పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
- మంగళవారం రోజునే కోహీర్ మండలంలోని వెంకటాపూర్ కూడలిలో జరిగిన మరో ప్రమాదంలో డివైడర్ పైనుంచి ఓ కారు అవతలి వైపునకు ఎగిరి పడగా ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
- మునిపల్లి మండలంలోని బుధేరా జంక్షన్లో గతంలో లారీని కారు ఓవర్టేక్ చేస్తున్న క్రమంలో అందులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు దుర్మరణం పాలయ్యారు.
- జహీరాబాద్ మండలంలోని ఫత్లాపూర్ దగ్గర డివైడర్ను ఢీకొట్టడంతో తల్లీకుమారుడు మరణించగా మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
- సదావశివపేట పట్టణంలోకి వెళ్లే కూడలిలో రెండు రోజులకో ప్రమాదం సంభవిస్తోంది. ఈ ఘటనల్లో వాహనదారులు చనిపోవడమో, గాయపడటమో జరుగుతోంది.
ఆరు వరుసలుగా మార్చాలి : పోతిరెడ్డిపల్లి జంక్షన్ నుంచి చిరాగ్పల్లి దాకా విస్తరించి ఉన్న జాతీయ రహదారి-65 మీదుగా వెళ్లేందుకు వాహనదారులు జంకుతున్నారు. ఈ దూరాన్ని ఆరు వరుసల రహదారిగా విస్తరించే పనులకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినప్పటికీ ఇంకా కార్య రూపం దాల్చలేదు. బ్లాక్స్పాట్లనైనా బాగుచేయాలని ప్రజాప్రతినిధులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. దీంతో ఈ రోడ్డుపై సగటున రోజుకు రెండుకు పైగా ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
అధికారులు ఏటీఆర్ సమర్పించాలి : రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించేందుకు యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్టు (ఏటీఆర్) రూపొందించాలని సంబంధిత అధికారులను సర్కారు ఆదేశించింది. ప్రమాదం జరిగితే దాని కారణాలేంటో వివరించడంతో పాటు రహదారి నిర్మాణ లోపాన్ని గుర్తించి సత్వరమే పనులు చేపట్టి రోడ్డును చక్కదిద్దాల్సి ఉంటుంది. ఆర్అండ్బీ, పోలీస్, రెవెన్యూ, ఎన్హెచ్ అధికారులు నిర్వహించే రోడ్డు భద్రతా సమావేశాల్లో ఏటీఆర్ సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ ఆయా శాఖల అధికారులు వాటిపై దృష్టి సారించడం లేదు.
ఆసుపత్రిలో ఆర్తనాదాలు : మంగళవారం ఈ రహదారిపై సత్వార్, వెంకటాపూర్ల సమీపంలో గంట వ్యవధిలోనే ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఈ ఘటనల్లో మొత్తం 8 మంది దుర్మరణం చెందారు. దీంతో జహీరాబాద్ ఏరియా హాస్పిటల్లో కుటుంబ సభ్యుల రోదనలు మిన్నంటి విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. జిల్లా కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్, ఎస్పీ పరితోశ్ పంకజ్, అడిషనల్ ఏస్పీ చైతన్యరెడ్డి ఘటనా స్థలికి చేరుకొని పరిశీలించారు. క్షతగాత్రులు, కుటుంబీకులను ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు పరామర్శించారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ అధికారులు ఆదేశించారు.
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