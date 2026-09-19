వరంగల్ నుంచి కరీంనగర్కు ఇకపై 40 నిమిషాల్లోనే వెళ్లొచ్చు!
వరంగల్-కరీంనగర్ మధ్యలో చేపట్టిన ఎన్హెచ్-563 పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. ఇప్పటికే అనధికారికంగా వాహనాలు తిరుగుతున్నా, అధికారికంగా త్వరలో పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ రహదారితో సమయం, ఇంధనం ఆదా అవుతున్నాయని ప్రయాణీకులు చెబుతున్నారు.
Published : September 19, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : September 19, 2026 at 2:19 PM IST
Warngal To Karimnagar Highway Latest News : ఇప్పటి వరకు 72 కిలోమీటర్ల దూరం 2 వరసల మార్గం, గంటన్నర సమయం, ఎన్నో సమస్యల మధ్య ప్రయాణం. కట్ చేస్తే ప్రస్తుతం 68 కిలోమీటర్లకు తగ్గిన దూరం, 4 లేన్లతో మార్గం, 40 నిమిషాలే ప్రయాణ సమయం! కీలక నగరాలైన వరంగల్-కరీంనగర్ మధ్య నిర్మించిన జాతీయ రహదారి 563 ప్రత్యేకతలు ఇవి. నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టును చేపట్టింది.
అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ముస్తాబవుతున్న ఈ నేషనల్ హైవే త్వరలోనే పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుంది.
ఫలితంగా రెండు నగరాల మధ్య ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాహనాల రాకపోకలు సాగనున్నాయి. మరి ఈ హైవేలో ఇంకా ఎలాంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి? రహదారి భద్రతా ప్రమాణాలు ఏ మేరకు అమలు చేయనున్నారో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
అత్యాధునిక రవాణా వ్యవస్థల ఏర్పాటు
రాష్ట్రంలో సూపర్ ఫాస్ట్ వేగంతో ప్రయాణించే మరో జాతీయ రహదారి త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుంది. వరంగల్-కరీంనగర్ మధ్య కొత్తగా నిర్మించిన ఎన్హెచ్-563 రహదారిపై త్వరలోనే వాహనాలు పరుగులు పెట్టనున్నాయి. భారతమాల పరియోజన పథకం కింద జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏఐ) దాదాపు 1,647 కోట్లతో 68 కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారిని నిర్మించింది. రహదారి భద్రతకు పెద్దపీట వేసేలా అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టింది.
ఈ జాతీయ రహదారి వెంట సీసీ కెమెరాలు, సోలార్ ప్యానెళ్లు, సమాచారం అందించే క్యూఆర్ కోడ్లు, వీడియో ఇన్సిడెంట్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్, ఆటోమేటిక్ చలాన్ సిస్టమ్ వంటి అత్యాధునిక రవాణ వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేశారు.
ఏటీఎమ్ఎస్ విధానంతో మరింత అప్రమత్తం
ఏడు మండలాల పరిధిలో మొత్తం 30 గ్రామాల గుండా రహదారి సాగుతుంది. ఆయా ప్రాంతాల్లో మొత్తం సుమారు 56 కిలోమీటర్ల సర్వీస్ రోడ్డు నిర్మాణం కూడా పూర్తి చేశారు. అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ ద్వారా పనిచేసే అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (ఏటీఎమ్ఎస్) విధానాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా రహదారిపై ఉండే సీసీ కెమెరాలు 360 డిగ్రీల్లో నిఘా ఉంచుతూ ఎక్కడైనా వాహనాలు ఆగినా, ప్రమాదం జరిగినా వెంటనే కంట్రోల్ రూమ్కు సమాచారం అందిస్తాయి. ఒకవేళ ప్రమాదం జరిగితే వెంటనే అక్కడికి అంబులెన్స్, క్రేన్లను పంపించేలా సదుపాయం కల్పించారు.
"నాలుగు వరుసలు, 68కిలోమీటర్ల పొడవుతో నిర్మితమవుతున్న వరంగల్-కరీంనగర్ జాతీయ రహదారి-563ని రూ.1,647 కోట్లతో నిర్మిస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 95 శాతం ప్రాజెక్ట్ పూర్తయింది. ఈ రహదారిలో 28 అండర్పాస్లు, అత్యాధునిక సాంకేతికత రవాణా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాం" - భరధ్వాజ్, ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్
40 నిమిషాల్లో 68కిలోమీటర్లు ప్రయాణించొచ్చు
హైవే-563ని నిర్మించడం ద్వారా ప్రయాణ ఇబ్బందులు తీరనున్నాయని ప్రయాణికులు, వాహనాదారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్హెచ్ఏఐ నిబంధనల ప్రకారం 4 వరసల జాతీయ రహదారిపై 100 నుంచి 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించొచ్చు. అంటే రహదారి భద్రతా ప్రమాణాలు పాటిస్తూ వెళ్తే వరంగల్ నుంచి కరీంనగర్కు సుమారు 40 నిమిషాల్లోనే చేరుకోవచ్చు. ఫలితంగా రెండు నగరాల మధ్య ప్రయాణ కష్టాలు తీరడంతో పాటు స్థానికంగా ఎంతో అభివృద్ధి జరగనుంది.
"ఇప్పుడు కరీంనగర్గానీ, వరంగల్కుగానీ చాలా ఈజీగా ప్రయాణిస్తున్నాం. ఇంతకుముందు కరీంనగర్ వెళ్లాలంటే చుక్కలు కనపడేవి. ఇప్పుడు ఈ కొత్త రహదారిపై గేర్లు మార్చకుండానే వెళ్తున్నాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ట్రాఫిక్ కూడా అంతరాయం లేకుండా సాగుతోంది. దీంతో మాకు సమయంతో పాటు వాహనాలు మైలేజ్ ఇస్తున్నాయి" - ప్రయాణికులు
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