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ఆర్థిక నేరాలకు కేరాఫ్ తెలంగాణ - దేశంలోనే మొదటి స్థానం

రాష్ట్రంలో రోజురోజుకు దూసుకుపోతున్న నేరాల సంఖ్య - క్రైమ్​రేట్​ విషయంలో మిగతా రాష్ట్రాలకు అందనంత దూరంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం - జాతీయ నేర నమోదు సంస్థ నివేదిక వెల్లడి

Rising Crime Rate in Telangana
Rising Crime Rate in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 12:06 PM IST

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Rising Crime Rate in Telangana : 2022లో 26,321, 2023లో 26,881, 2024లో 39,127. రాష్ట్రంలో ఆర్థిక నేరాల సంఖ్య రోజురోజుకూ ఎలా పెరిగిపోతుందో ఈ గణాంకాలను చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఈ తరహా కేసుల్లో మన రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో ఉండటమే కాక, ఈ తరహా కేసుల క్రైమ్​రేట్​ విషయంలో మిగతా రాష్ట్రాలకు అందనంత దూరంలో తెలంగాణ ఉండటం విస్తుగొలుపుతోంది. జాతీయ నేర నమోదు సంస్థ తాజాగా విడుదల చేసిన నివేదికలో ఈ విషయం వెల్లడైంది.

కారణాలేంటంటే? :

  • భూ వివాదాలు ముఖ్యంగా హైదరాబాద్​ శివార్లలో స్థలాల ధరలకు రెక్కలు రావడంతో ఫోర్జరీలు, మోసాలు పెరగడం వంటివి జరుగుతున్నాయి.
  • బ్యాక్​డోర్​ ఎంట్రీ పేరిట సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగాలిప్పిస్తామని ఐటీ స్టార్టప్​ కంపెనీలు వసూళ్లకు పాల్పడి బోర్డు తిప్పేయడం.
  • నకిలీ క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రేడింగ్​, మల్టీ లెవల్​ మార్కెటింగ్​, అధిక వడ్డీ ఇస్తామంటూ ఆశ చూపి డబ్బులు కాజేయడం వంటివి చేస్తున్నారు.

ఎంత తేడా ?:

  • ప్రతి లక్ష జనాభాను పరిగణనలోకి తీసుకొని ఎన్ని నేరాలు జరిగాయనే దాని ఆధారంగా క్రైమ్​రేట్​ను లెక్కిస్తారు. ఆర్థిక నేరాల్లో జాతీయ సగటు 15.3గా తేలింది. ఇందులో తెలంగాణ క్రైమ్​ రేట్​ ఏకంగా 102.1 కావడం గమనార్హం.
  • రెండోస్థానంలో ఉన్న కేరళది 36.8 కావడంతో తెలంగాణలో ఆర్థిక నేరాలు ఏ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయో తెలుసుకోవచ్చు.
  • 2024లో దేశవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మోసాలకు సంబంధించి 2,08,371 కేసులు నమోదైతే, తెలంగాణలో అత్యధికంగా 39,127 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇందులో ఫోర్జరీ, ఛీటింగ్​, ఫ్రాడ్​ కింద ఏకంగా 38,312 కేసులు నమోదవగా, వీటిలో రూ.10 లక్షల్లోపు నష్టపోయిన వారే భారీగా ఉన్నారు.

కొట్టివేత కేసులే అధికం :

  • ఆర్థిక నేరాలపై నమోదవుతున్న కేసుల్లో అభియోగపత్రాల దాఖలులో జాతీయ సగటు 53.1 కాగా, తెలంగాణది 39.8 కావడం గమనార్హం.
  • తెలంగాణలో 2024లో 2,246 మందిపై అభియోగాలు రుజువు కావడంతో న్యాయస్థానాలు శిక్షలు ఖరారు చేశాయి. ఈ సమయంలో సాక్ష్యాధారాలు బలంగా లేకపోవడంతో 3,691 మందిపై న్యాయస్థానాలు కేసుల్ని కొట్టివేశాయి.

నగరంలో నేపాలీ చోరీలే ఎక్కువ : ఇళ్లలో పని మనుషులుగా చేరి నేరాలకు పాల్పడుతున్న కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇలాంటి వారి వివరాలన్నీ సేకరించి భద్రపరచాలని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్​ పోలీసులను ఆదేశించారు. సీఐడీ విభాగం బలోపేతం, భవిష్యత్​ కార్యాచరణ తదితర అంశాలపై చర్చించారు. వచ్చే అక్టోబరులో మహిళా పోలీసు కాన్ఫరెన్స్​, నవంబరులో పోలీస్​ రీట్రీట్​ నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. శాంతిభద్రతలు, క్షేత్రస్థాయి విధుల్లో మహిళా పోలీసులకు మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించాలని డీజీపీ సూచించారు.

పెరుగుతున్న ఫిర్యాదులు : దేశవ్యాప్తంగా ఏడాదికి లక్షల మంది సైబర్​ నేరగాళ్ల మాయాజాలంలో చిక్కుతుంటే, హైదరాబాద్​ కమిషనరేట్​ పరిధిలోనే 30వేల ఫిర్యాదులు నమోదవుతున్నాయి. రోజూ సగటున రూ.కోటి నేరగాళ్ల పరం అవుతుండటమే కాదు. ఆ సొమ్ము సరిహద్దులు దాటిపోతుండటం దేశ ఆర్థిక భద్రతకు సవాలుగా నిలుస్తోంది. ఈ డబ్బులు డ్రగ్స్​ అక్రమ రవాణా, ఉగ్రవాదం వంటి కార్యకలాపాలకు ఇంధనంగా మారుతుండటం జాతీయ భద్రతకు పెను ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది. మరోవైపు ఈ అధిక క్రైమ్​రేట్​లో చాలా మంది చదువుకున్న యువకులే సైబర్​ నేరాల బారినపడుతున్నారు. ఎంత అవగాహన కల్పించనప్పటికీ ఇంకా సైబర్​ నేరాల బారినపడుతూనే ఉన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోజు సుమారు 2400 మంది 1930 నంబరును సంప్రదిస్తున్నట్లు ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నారు.

ఎప్పటికప్పుడు క్రోడీకరించాలి : స్టేషన్లో నమోదయ్యే కేసులకు సంబంధించిన వివరాలన్నీ ఎప్పటికప్పుడు ఆన్​లైన్​లో క్రోడీకరించాలని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్​ రాష్ట్రంలోని అన్ని పోలీస్​ స్టేషన్​ హౌస్​ ఆఫీసర్​లకు సూచించారు. పోలీసు శాఖలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగానికి సంబంధించి డీజీపీ సీవీ ఆనంద్​ ఇటీవల రాష్ట్రంలోని జిల్లాల ఎస్పీలు, కమిషనర్లు, ఎస్​హెచ్​ఓలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్​ నిర్వహించారు.

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CRIME RATES IN TELANGANA
NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU
రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న నేరాల సంఖ్య
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