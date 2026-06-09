ఆర్థిక నేరాలకు కేరాఫ్ తెలంగాణ - దేశంలోనే మొదటి స్థానం
రాష్ట్రంలో రోజురోజుకు దూసుకుపోతున్న నేరాల సంఖ్య - క్రైమ్రేట్ విషయంలో మిగతా రాష్ట్రాలకు అందనంత దూరంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం - జాతీయ నేర నమోదు సంస్థ నివేదిక వెల్లడి
Published : June 9, 2026 at 12:06 PM IST
Rising Crime Rate in Telangana : 2022లో 26,321, 2023లో 26,881, 2024లో 39,127. రాష్ట్రంలో ఆర్థిక నేరాల సంఖ్య రోజురోజుకూ ఎలా పెరిగిపోతుందో ఈ గణాంకాలను చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఈ తరహా కేసుల్లో మన రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో ఉండటమే కాక, ఈ తరహా కేసుల క్రైమ్రేట్ విషయంలో మిగతా రాష్ట్రాలకు అందనంత దూరంలో తెలంగాణ ఉండటం విస్తుగొలుపుతోంది. జాతీయ నేర నమోదు సంస్థ తాజాగా విడుదల చేసిన నివేదికలో ఈ విషయం వెల్లడైంది.
కారణాలేంటంటే? :
- భూ వివాదాలు ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ శివార్లలో స్థలాల ధరలకు రెక్కలు రావడంతో ఫోర్జరీలు, మోసాలు పెరగడం వంటివి జరుగుతున్నాయి.
- బ్యాక్డోర్ ఎంట్రీ పేరిట సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలిప్పిస్తామని ఐటీ స్టార్టప్ కంపెనీలు వసూళ్లకు పాల్పడి బోర్డు తిప్పేయడం.
- నకిలీ క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రేడింగ్, మల్టీ లెవల్ మార్కెటింగ్, అధిక వడ్డీ ఇస్తామంటూ ఆశ చూపి డబ్బులు కాజేయడం వంటివి చేస్తున్నారు.
ఎంత తేడా ?:
- ప్రతి లక్ష జనాభాను పరిగణనలోకి తీసుకొని ఎన్ని నేరాలు జరిగాయనే దాని ఆధారంగా క్రైమ్రేట్ను లెక్కిస్తారు. ఆర్థిక నేరాల్లో జాతీయ సగటు 15.3గా తేలింది. ఇందులో తెలంగాణ క్రైమ్ రేట్ ఏకంగా 102.1 కావడం గమనార్హం.
- రెండోస్థానంలో ఉన్న కేరళది 36.8 కావడంతో తెలంగాణలో ఆర్థిక నేరాలు ఏ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయో తెలుసుకోవచ్చు.
- 2024లో దేశవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మోసాలకు సంబంధించి 2,08,371 కేసులు నమోదైతే, తెలంగాణలో అత్యధికంగా 39,127 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇందులో ఫోర్జరీ, ఛీటింగ్, ఫ్రాడ్ కింద ఏకంగా 38,312 కేసులు నమోదవగా, వీటిలో రూ.10 లక్షల్లోపు నష్టపోయిన వారే భారీగా ఉన్నారు.
కొట్టివేత కేసులే అధికం :
- ఆర్థిక నేరాలపై నమోదవుతున్న కేసుల్లో అభియోగపత్రాల దాఖలులో జాతీయ సగటు 53.1 కాగా, తెలంగాణది 39.8 కావడం గమనార్హం.
- తెలంగాణలో 2024లో 2,246 మందిపై అభియోగాలు రుజువు కావడంతో న్యాయస్థానాలు శిక్షలు ఖరారు చేశాయి. ఈ సమయంలో సాక్ష్యాధారాలు బలంగా లేకపోవడంతో 3,691 మందిపై న్యాయస్థానాలు కేసుల్ని కొట్టివేశాయి.
నగరంలో నేపాలీ చోరీలే ఎక్కువ : ఇళ్లలో పని మనుషులుగా చేరి నేరాలకు పాల్పడుతున్న కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇలాంటి వారి వివరాలన్నీ సేకరించి భద్రపరచాలని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ పోలీసులను ఆదేశించారు. సీఐడీ విభాగం బలోపేతం, భవిష్యత్ కార్యాచరణ తదితర అంశాలపై చర్చించారు. వచ్చే అక్టోబరులో మహిళా పోలీసు కాన్ఫరెన్స్, నవంబరులో పోలీస్ రీట్రీట్ నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. శాంతిభద్రతలు, క్షేత్రస్థాయి విధుల్లో మహిళా పోలీసులకు మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించాలని డీజీపీ సూచించారు.
పెరుగుతున్న ఫిర్యాదులు : దేశవ్యాప్తంగా ఏడాదికి లక్షల మంది సైబర్ నేరగాళ్ల మాయాజాలంలో చిక్కుతుంటే, హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోనే 30వేల ఫిర్యాదులు నమోదవుతున్నాయి. రోజూ సగటున రూ.కోటి నేరగాళ్ల పరం అవుతుండటమే కాదు. ఆ సొమ్ము సరిహద్దులు దాటిపోతుండటం దేశ ఆర్థిక భద్రతకు సవాలుగా నిలుస్తోంది. ఈ డబ్బులు డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా, ఉగ్రవాదం వంటి కార్యకలాపాలకు ఇంధనంగా మారుతుండటం జాతీయ భద్రతకు పెను ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది. మరోవైపు ఈ అధిక క్రైమ్రేట్లో చాలా మంది చదువుకున్న యువకులే సైబర్ నేరాల బారినపడుతున్నారు. ఎంత అవగాహన కల్పించనప్పటికీ ఇంకా సైబర్ నేరాల బారినపడుతూనే ఉన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోజు సుమారు 2400 మంది 1930 నంబరును సంప్రదిస్తున్నట్లు ఉన్నతాధికారులు చెబుతున్నారు.
ఎప్పటికప్పుడు క్రోడీకరించాలి : స్టేషన్లో నమోదయ్యే కేసులకు సంబంధించిన వివరాలన్నీ ఎప్పటికప్పుడు ఆన్లైన్లో క్రోడీకరించాలని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ రాష్ట్రంలోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్లకు సూచించారు. పోలీసు శాఖలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగానికి సంబంధించి డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ఇటీవల రాష్ట్రంలోని జిల్లాల ఎస్పీలు, కమిషనర్లు, ఎస్హెచ్ఓలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
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