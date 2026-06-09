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రేషన్ దుకాణాల్లో ఇక 'స్టీమ్ రైస్' - 1,000 మినీ మార్ట్‌ల ఏర్పాటుకు శ్రీకారం

మధ్యాహ్న భోజన పథకం కింద పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌గా అమలు - NCCF సహకారంతో 1,000 మినీ-మార్ట్‌ల ఏర్పాటు - పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ప్రకటన

Steam Rice In Ration Shops
Steam Rice In Ration Shops (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 3:26 PM IST

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Steam Rice In Ration Shops : ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర సరఫరాల శాఖలో విప్లవాత్మక మార్పులకు కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. త్వరలోనే రేషన్ దుకాణాల ద్వారా నాణ్యమైన 'స్టీమ్ రైస్' (ఆవిరిపై ఉడికించిన బియ్యం) పంపిణీ చేయనున్నట్లు పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ప్రకటించారు. సోమవారం సచివాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కార్పొరేట్ సంస్థలకు దీటుగా సామాన్యులకు తక్కువ ధరకే నిత్యావసరాలు అందించేందుకు NCCF సహకారంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,000 మినీ మార్ట్‌లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వ బకాయిలను తీరుస్తూనే, రైతులకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ పౌర సరఫరాల శాఖలో భారీ సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

మినీ మార్ట్​ల ఏర్పాటు : ఈ ఏడాది మధ్యాహ్న భోజన పథకం కింద కూడా ఈ విధానాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌గా అమలు చేయనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. కార్పొరేట్ రిటైల్ సంస్థలతో పోటీ పడేలా తక్కువ ధరలకు బియ్యం, ఇతర నిత్యావసర సరుకులను అందించేందుకు NCCF (నేషనల్ కోఆపరేటివ్ కన్స్యూమర్స్ ఫెడరేషన్) సహకారంతో 1,000 మినీ-మార్ట్‌లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన వివరించారు.

"కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్ల కాలంలో పౌర సరఫరాల శాఖలో అనేక సంస్కరణలు చేపట్టాం. రైతులకు అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చాం. గత YCP ప్రభుత్వ హయాంలో రేషన్ కార్డులపై పార్టీ రంగులు, నాయకుల ఫొటోలు ఉండేవి.భారీగా అప్పులు పేరుకుపోయాయి. రైతులకు ధాన్యం బకాయిలు చెల్లించకుండా వదిలేశారు. మేము రెండు విడతల్లో రైతు ఖాతాల్లో రూ.1,674 కోట్లు జమ చేశాం. పౌర సరఫరాల సంస్థ శాఖ ద్వారా రూ.28,434 కోట్ల మేర ఉన్న బకాయిలను చెల్లించాం. రేషన్ బియ్యం అక్రమ తరలింపుపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటూ 5,354 కేసులు నమోదు చేశాం. విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌గా CBDC (డిజిటల్ రూపాయి) వాలెట్ విధానాన్ని అమలు చేయబోతున్నాం. వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన సరుకులను కొనుగోలు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. ఇథనాల్ ఉత్పత్తి కోసం కిలో రూ.23 చొప్పున బియ్యం సరఫరా చేయడానికి కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చింది". -నాదెండ్ల మనోహర్, పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి

రూ.30,361 కోట్ల విలువైన ధాన్యం సేకరణ : ప్రభుత్వ హయాంలోని గత రెండేళ్లలో, 17.97 లక్షల మంది రైతుల నుంచి రూ.30,361 కోట్ల విలువైన ధాన్యాన్ని సేకరిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. 94 శాతం మంది రైతుల ఖాతాల్లో కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలోనే చెల్లింపులను జమ చేశారు. రూ.50 కోట్ల విలువైన టార్పాలిన్లను కొనుగోలు చేసి, చిన్న కౌలు రైతులకు ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. 27,756 రేషన్ దుకాణాల ద్వారా, ప్రతి నెలా 16.88 లక్షల మంది వృద్ధులు దివ్యాంగుల ఇంటి వద్దకే రేషన్ సరుకులను అందిస్తున్నారు. సిలిండర్ ధరలు పెరిగినప్పటికీ క్రమం తప్పకుండా సబ్సిడీని అందిస్తూనే ఉన్నారు. అర్హులైన PNG (పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్) లబ్ధిదారులకు సబ్సిడీలను అందిస్తున్నామని మంత్రి మనోహర్ పేర్కొన్నారు.

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TAGGED:

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రేషన్ దుకాణాల ద్వారా స్టీమ్ రైస్
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