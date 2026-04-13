అక్కడ 8.29 అయ్యిందంటే చాలు ఎవ్వరైనా ఆగిపోవాల్సిందే - సెల్యూట్ కొట్టాల్సిందే
నల్గొండలో మంత్రంలా ప్రతిధ్వనిస్తున్న జనగణమన జాతీయ గీతం - ఉదయం 8.29 గంటల సమయంలో నిత్యం జనగణమన ప్రారంభం - నేతాజీ జయంతి సందర్భంగా ప్రారంభమైన నిత్య జాతీయ గీతాలాపన
Published : April 13, 2026 at 9:54 AM IST
Jana Gana Mana is Sung in Crossroads of Nalgonda : ఉషోదయం తర్వాత ఉదయం నల్గొండలోని పలు మండలాలు, ప్రధాన కూడళ్లలో జనగణమన మంత్రంలా ప్రతిధ్వనిస్తోంది. కాలి నడకన వెళ్తున్నా, బైక్, కారు, బస్సు, లారీ ఇలా ఏ వాహనంలో వెళ్తున్నా ఉదయం 8.29 గంటల సమయంలో అందరూ ఆగుతున్నారు. జాతీయ గీతం పాడి దేశభక్తిని చాటుతున్నారు.
జాతీయ గీతం జనగణమనను పాఠశాలల్లో నిత్యం ఆలపిస్తుంటారు. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, ఆగస్టు 15, జనవరి 26న పాడుతుంటాం. కానీ నల్గొండలోని పలు ప్రాంతాల్లో మాత్రం నిత్యం జనగణమన ప్రతిధ్వనిస్తోంది. నేతాజీ సుభాశ్ చంద్రబోస్ పుట్టిన రోజు పురస్కరించుకొని 2021 జనవరి 23న నల్గొండలో జనగణమన ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో నిత్య జాతీయ గీతాలాపన ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుంచి ప్రతిరోజూ సామూహిక జనగణమన ఆలాపనకు ప్రధాన కూడళ్లు వేదికగా మారాయి.
త్రివర్ణ పతాకానికి సెల్యూట్ చేస్తూ : ప్రతి రోజూ ఉదయం 8.08 గంటలకు నల్గొండలోని ముఖ్య కూడళ్లలోని మైకుల్లో దేశభక్తి పాటలు మార్మోగుతాయి. సరిగ్గా 8 గంటల 29 నిమిషాలు కాగానే జాతీయ గీతం ప్రారంభమవుతుంది. రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వేళ్లే వారు, బైక్లపై వెళ్లేవారు, విద్యార్థులు ఇలా అందరూ ఒక్కసారిగా ఆగిపోతారు. త్రివర్ణ పతాకానికి సెల్యూట్ చేస్తూ జనగణమన ఆలపిస్తారు. ఈ సామూహిక, నిత్య జాతీయ గీతాలాపనకు కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంటను స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నారు.
నల్గొండకు చెందిన కర్నాటి విజయ్కుమార్ అనే విశ్రాంత ఉద్యోగి 2019లో అక్కడికి వెళ్లి పరిశీలించారు. అనంతరం అప్పటి ఎస్పీ రంగనాథ్ సహకారంతో ముందడుగు వేశారు. ప్రస్తుతం నల్గొండలోని 18 ముఖ్య కూడళ్లలో ప్రారంభమైన గీతాలాపన నార్కట్పల్లి, తిప్పర్తి, త్రిపురారంలోనూ నిత్యం మారుమోగుతూ జాతీయ స్ఫూర్తిని రగిలిస్తోంది.
''నల్గొండ 10 కి.మీ విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది. ఈ 10 కి.మీ పరిధిలో మొత్తం 18 కూడళ్లల్లో జాతీయ గీతాలాపన కార్యక్రమాన్ని గత నాలుగేళ్ల నుంచి నిర్వహిస్తున్నాము. దేశానికి స్వాతంత్య్రం రావాలి అనే స్ఫూర్తి రగిలించిన మహానుభావుడు నేతాజీ. అందుకే ఆయన జయంతి రోజునే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే జనాల్లో జాతీయ సమైక్యత అనేది ఏర్పడాలి. జాతీయ గీతాలాపన చేయాలి. దేశంలో ఉన్న ప్రతీ పౌరుడు జాతీయ గీతాన్ని ఒక్క అక్షరం కూడా మర్చిపోకుండా అనర్గళంగా పాడగలగాలి'' - జనగణమన ఉత్సవ సమితి సభ్యుడు
విద్యార్థులు, యువతతో పాటు అన్ని వర్గాల్లోనూ దేశభక్తి, క్రమశిక్షణ ఉండాలన్న లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించామని జనగణమన ఉత్సవ సమితి సభ్యులు చెబుతున్నారు. ప్రారంభంలో జెండా పట్టుకుని ఉంటే ముఖ్య కూడళ్ల వద్ద ఆగేవారు. ఇప్పుడు ఎవరికి వారు స్వతహాగా ఆగుతున్నారని చెబుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరిలోనూ దేశభక్తిని రగిలించేలా నిత్య జాతీయ గీతాలాపన కొనసాగుతోందని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నల్గొండ జనగణమన స్ఫూర్తిగా రోటరీ క్లబ్ వారు ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలోనూ ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం అక్కడ ఆరు ముఖ్య కూడళ్లలో ఇది కొనసాగుతోంది.
''ప్రస్తుతం తిప్పర్తి మండల కేంద్రం, నార్కట్పల్లి, త్రిపురారం మూడు మండల కేంద్రాల్లో నిత్య జనగణమన ఆలాపన నడుస్తుంది. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో కూడా నిత్య జాతీయ గీతాలాపన నడుస్తోంది. భవిష్యత్తులో దేశభక్తికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా నల్గొండ జిల్లా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము'' - స్థానికులు
''స్కూల్ల్లో జనగణమన చదవడం తప్ప, తర్వాత మనం మర్చిపోతున్నాము. చాలా వరకు జాతీయ గీతం మొత్తం పాడే వారు చాలా తక్కువ మంది కనబడుతున్నారు. అలాంటి ఇబ్బందిని తొలగించడానికి మనం ఒక నల్గొండ పట్టణంలో 18 సెంటర్లలోని కూడళ్లల్లో ప్రతి రోజు 8 గంటల 29 నిమిషాలకు జాతీయ గీతాలాపన స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అందరూ 53 సెకండ్ల పాటు జనగణమన పాడి, తర్వాత ఇక్కడి నుంచి కదులుతున్నారు.' - స్థానికులు
