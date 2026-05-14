గుంటూరు జీజీహెచ్లో పెట్ సిటీ స్కాన్ - తొలిసారి ప్రభుత్వాస్పత్రిలో ఏర్పాటు
క్యాన్సర్ కణాలను గుర్తించడంలో పెట్ సిటీ స్కాన్ కీలకపాత్ర - పెట్ స్కాన్కు ప్రైవేటు ఆస్పత్రిల్లో రూ.వేలు ఖర్చు - తొలిసారి ప్రభుత్వాస్పత్రిలో పెట్ సిటీ స్కాన్ ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 9:00 AM IST
PET-CT Scanner In Guntur : PET-CT స్కానర్ అనేది క్యాన్సర్ ఉనికిని తక్షణమే గుర్తించగల ఒక అత్యాధునిక వైద్య పరికరం. ఇంతకుముందు కేవలం కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకే పరిమితమైన ఈ యంత్రం నేటి నుంచి రాష్ట్రంలోని పేద, అణగారిన వర్గాల ప్రజలకు కూడా అందుబాటులోకి రానుంది. కూటమి ప్రభుత్వం గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని 'నాట్కో క్యాన్సర్ సెంటర్'లో ఈ అత్యాధునిక పరికరాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, వైద్య, ఆరోగ్య విద్యా శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ ఈ PET-CT స్కానింగ్ సేవలను అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు.
ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు ఒక PET-CT స్కాన్కు రూ.20,000 : శరీరంలో ఎక్కడైనా క్యాన్సర్ కణాలు ఉన్నట్లయితే, వాటి ఖచ్చితమైన స్థానాన్ని గుర్తించడంలో PET-CT స్కానర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ పరికరం సహాయంతో, వైద్య నిపుణులు క్యాన్సర్ ఏ దశలో ఉందో, అది ఎంతమేర వ్యాపించిందో స్పష్టంగా నిర్ధారించగలరు. సుమారు రూ.18 కోట్ల విలువైన ఈ PET-CT స్కానర్ను గుంటూరు ప్రభుత్వ సాధారణ ఆసుపత్రి (GGH)లో ఏర్పాటు చేశారు.రాష్ట్రంలోని ఒక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఇటువంటి అత్యాధునిక సదుపాయం ఏర్పాటు కావడం ఇదే ప్రథమం. సాధారణంగా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు ఒక PET-CT స్కాన్కు రూ.20,000 వరకు రుసుము వసూలు చేస్తాయి. అయితే వేల రూపాయల ఖర్చుతో కూడిన ఈ పరీక్షను GGHలో క్యాన్సర్ రోగులకు పూర్తిగా ఉచితంగా అందించనున్నారు.
చికిత్స కోసం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో క్యాన్సర్ రోగులు : ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కేవలం 18 ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులలో మాత్రమే PET-CT స్కానింగ్ సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ సదుపాయాలు విశాఖపట్నం, కాకినాడ, విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి, కర్నూలు, అనంతపురం వంటి నిర్దిష్ట ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉన్నాయి. గుంటూరు GGHలోని నాట్కో సెంటర్కు చికిత్స కోసం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో క్యాన్సర్ రోగులు వస్తుంటారు. ఈ రోగుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, వారి వైద్య సేవలను మరింత మెరుగుపరచాలనే ప్రధాన లక్ష్యంతోనే ఈ PET-CT స్కానర్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రజా ప్రతినిధులు తెలిపారు. పేదరికంలో ఉన్న క్యాన్సర్ రోగులకు ఈ పరికరం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.
GGHలోని రూ.41 కోట్ల విలువైన అత్యాధునిక పరికరాలు : క్యాన్సర్ రోగులకు అత్యున్నత నాణ్యతతో కూడిన వైద్య సేవలను అందించాలనే లక్ష్యంతో, కూటమి ప్రభుత్వం గుంటూరు ప్రభుత్వ సాధారణ ఆసుపత్రి (GGH)లోని నాట్కో క్యాన్సర్ సెంటర్లో రూ.41 కోట్ల విలువైన అత్యాధునిక పరికరాలు, యంత్రాలను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఇప్పటివరకు ఈ PET-CT స్కానర్ ద్వారా 50 మందికి పైగా రోగులకు పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షల ఫలితాలు అత్యంత కచ్చితంగా ఉన్నట్లు నిర్ధారణ కావడంతో నేటి నుంచి రోగుల కోసం పూర్తిస్థాయి సేవలు ప్రారంభం కానున్నాయి.
"నిరుపేదలకు అత్యవసరమైన PET-CT స్కాన్ సదుపాయాన్ని అందించే ఉద్దేశంతో గుంటూరు GGHలో ఒక 'Natco Center' ఏర్పాటు చేసింది. అంతేకాకుండా, రోగుల అవసరాలను తీర్చేందుకు వీలుగా 260 పడకల సామర్థ్యంతో, అన్ని విభాగాలలోనూ సంపూర్ణ వైద్య సేవలను అందించే దిశగా విస్తృతమైన కృషి జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ ప్రారంభం కావడం నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తోంది" _ నసీర్ అహ్మద్, గుంటూరు తూర్పు ఎమ్మెల్యే
