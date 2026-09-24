అనుమానాస్పద స్థితిలో నర్సింగ్ విద్యార్థిని మృతి - ప్రేమను ఒప్పుకోనందుకు అతడే చంపేశాడా?
బీఎస్సీ నర్సింగ్ చదువుతున్న విద్యార్థిని తన ఇంటి ఆవరణలోనే అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. అనారోగ్యం కారణంగా ఇంటికి వచ్చిన విద్యార్థిని ఇంటి వెనక భాగంలో విగతజీవిగా పడి ఉండటం కలకలం రేపింది.
Published : September 24, 2026 at 8:21 AM IST|
Updated : September 24, 2026 at 8:54 AM IST
Narsingh Student Dead Suspiciously : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడులో నర్సింగ్ విద్యార్థిని హరిణి అనుమానాస్పద మృతి ఘటన కలకలం రేపుతోంది. పట్టపగలు తన ఇంటివెనకే యువతి దారుణ స్థితిలో మృతి చెందింది. శరీరంపై బలమైన గాయాలుండటం చూసి హత్య చేసినట్లు బలమైన ఆధారాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇదే జిల్లా ములకపల్లికి చెందిన ఆదివాసీ నర్సింగ్ విద్యార్థి శిరీష హత్యకు గురై నెల రోజులు గడవక ముందే మరో దళిత యువతిని హత్య చేయడం సంచలనంగా మారింది. వరుస హత్యల పట్ల ఆదివాసీ, దళిత సంఘాలు, రాజకీయ పక్షాల నుంచి నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఒంటిపై దుస్తుల్లేకుండా, గాయాలతో మృతదేహం
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడుకు చెందిన ఇంద్రవెల్లి సతీశ్, రాజేశ్వరి దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు. సతీశ్ మూడేళ్ల క్రితం అనారోగ్యంతో మృతి చెందగా, ఆ కుటుంబ బాధ్యతలు తల్లిపైనే పడ్డాయి.పెద్ద కుమార్తె హరిణి ఇంటర్ పూర్తి చేసి ఖమ్మం జిల్లా తనికెళ్ల సమీపంలోని ఓ కళాశాలలో బీఎస్సీ నర్సింగ్ ఫస్టియర్ చదువుతోంది. చిన్న కుమార్తె అన్విత గురుకులంలో ఏడో తరగతి చదువుతోంది. ఇద్దరు పిల్లల చదువుల కోసం తల్లి మిషన్ కుట్టు పని, కూలీ పనులకు వెళ్తోంది.
నర్సింగ్ చదువుతున్న హరిణి అనారోగ్యం కారణంగా 20 రోజుల క్రితం కాలేజీ నుంచి కొత్తగూడెంలో ఉంటున్న పిన్ని ఇంటికి వెళ్లింది. అక్కడ నుంచి 3 రోజుల క్రితం వెంగన్నపాలెంలోని తల్లి వద్దకు వచ్చింది. ఈ నెల 22న మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో తల్లి రాజేశ్వరి బయటకు వెళ్లింది. గంట తర్వాత ఇంటికి రాగా కుమార్తె హరిణి కనిపించలేదు. ఇంటి ఆవరణలో వెతకగా బాత్రూం దగ్గరలోని చెత్తలో మృతదేహం కనిపించింది. విగతజీవిగా ఉన్న కుమార్తెను చూసి తల్లి కన్నీరుమున్నీరవుతోంది.
అతడే హత్య చేసి ఉంటాడా?
హరిణిది కచ్చితంగా హత్యగానే బంధువులు, కుటుంబసభ్యులు బలంగా చెప్పడంతో పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. ఆ గ్రామానికి చెందిన ఓ యువకుడు కొన్నాళ్లుగా పెళ్లి చేసుకోవాలని బలవంతం చేస్తున్నాడని, యువతి నిరాకరించడంతోనే ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్న యువకుడు సైతం పరారీలో ఉండటంతో అతడే హత్య చేసి ఉంటాడా? అనే కోణంలోనూ పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని కుటుంబసభ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
నా పెద్ద కుమార్తె బీఎస్సీ నర్సింగ్ చదువుతోంది. జ్వరం రావడంతో గురుకులం నుంచి ఇంటికి వచ్చింది. నేను 3 గంటలకు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్లాను. గంట తర్వాత ఇంటికి వచ్చాక నా బిడ్డ హరిణి కనిపించలేదు. ఇంటి చుట్టూ వెతికితే చెత్తకుప్పలో శవం దొరికింది. - మృతురాలి తల్లి
హరిణి మృతదేహం శవపరీక్షకు కొత్తగూడెం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పలు రాజకీయ పక్షాలు, దళిత సంఘాలు, మహిళా సంఘాలు భారీగా అక్కడకు చేరుకున్నాయి. జిల్లాలో వరుస హత్యల పట్ల నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు. దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు డిమాండ్ చేశారు. శవపరీక్ష అనంతరం జూలూరుపాడులో మృతదేహంతో దళిత సంఘాలు, బంధువులు రాస్తారోకోకు దిగారు. మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఆందోళనకారుల వద్దకు చేరుకుని నిందితులను కఠినంగా శిక్షిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
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