ETV Bharat / state

పెద్ది ఇక లేరు - నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్​ రెడ్డి కన్నుమూత

నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కన్నుమూత - ప్రకటించిన యశోద ఆసుపత్రి వైద్యులు - అర్ధరాత్రి 12.51 గంటలకు తుది శ్వాస

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 31, 2026 at 6:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Former MLA Peddi Sudarshan Reddy Passes Away : తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, బీఆర్​ఎస్​ మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి కన్నుమూశారు. గురువారం అర్ధరాత్రి 12 గంటల 51 నిమిషాలకు తుదిశ్వాస విడిచినట్లు యశోద ఆస్పత్రి వైద్యులు ప్రకటించారు. ఈ నెల 26న ఉదయం హనుమకొండలో ఆయనకు ఛాతీలో నొప్పి రావటంతో స్థానిక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు కార్డియాక్‌ అరెస్ట్‌గా గుర్తించారు. గంట సేపు శ్రమించి తొమ్మిదిసార్లు సీపీఆర్‌ చేశాక కొంత ఫలితం కనిపించడంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం సికింద్రాబాద్‌లోని యశోద ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఆయనకు వెంటిలేటర్‌పై ఉంచి చికిత్స అందించారు. 5 రోజులు మృత్యువుతో పోరాడిన పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి అర్ధరాత్రి కన్నమూశారు. పెద్ది మరణంతో ఆయన కుటుంబసభ్యుల రోదనలు మిన్నంటాయి. మాజీ మంత్రులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావు, సత్యవతి రాఠోడ్‌ సహా పలువురు బీఆర్​ఎస్​ నేతలు ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు. పెద్ది సుదర్శన్‌ రెడ్డి భౌతిక కాయానికి నివాళి అర్పించారు.

TAGGED:

PEDDI SUDARSHAN REDDY PASSED AWAY
PEDDI SUDARSHAN REDDY PASSES AWAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.