పల్లెల్లో గుప్పుమంటోన్న గంజాయి - మత్తుకు అలవాటై బానిసలుగా మారుతున్న కూలీలు
గంజాయి విచ్చలవిడి అమ్మకాలు, కొనుగోళ్లు పోలీసులకు కొత్త సమస్యగా మారుతున్నాయి. కాయకష్టం చేసే వారు కూడా ఈ గంజాయి మత్తుకు అలవాటు పడి నేరాలకు పాల్పడుతుండటం కలవర పెడుతోంది.
Published : October 5, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 2:24 PM IST
Narcotics Spreading in Rural Areas : గంజాయి. ఇది యువత భవిష్యత్తును కుప్పకూల్చుతుంది. అధికారులు దీనిని అరికట్టేందుకు కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అయినా అక్రమార్కులు పోలీసుల కళ్లు గప్పి కొత్తదారులు వెతుక్కుంటున్నారు. ఈ దందా ఒకప్పుడు నగరాల్లోనే ఎక్కువగా కనిపించేది. కానీ ప్రస్తుతం ఈ వ్యసనం గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా చేరుతుంది. ప్రధానంగా నిజామాబాద్ నగరాన్ని ఆనుకొని ఉన్న రూరల్ మండల పరిధిలో వీటి విక్రయాలు క్రమంగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో అధికారులు ఇప్పటికే తనిఖీలు చేపడుతున్నారు.
కార్మికుల వద్ద గంజాయి ప్యాకెట్లు
గుండారం పరిధిలోని ఓ మిల్లులో పని చేస్తున్న కార్మికుడు కొద్ది రోజుల కిందట గంజాయి విక్రయిస్తూ పోలీసులకు దొరికాడు. అలాగే ఇటీవల ఖానాపూర్ శివారులో ఉన్న ఓ మిల్లులో పని చేస్తున్న కార్మికుడు గంజాయి విక్రయిస్తున్నాడనే సమాచారం వచ్చింది. ఆ సమాచారంతో పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలో దాడి చేయగా 1.732 కిలోల గంజాయితో పట్టుబడ్డాడు. తాజాగా శుక్రవారం రోజున ఓ వ్యక్తి గంజాయితో పోలీసులకు చిక్కాడు. అతడికి ఆ సరకు ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? ఎవరు సరఫరా చేస్తున్నారని అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.
తరచూ పట్టుబడుతున్న వైనం
నిజామాబాద్లోని గుండారం, కాలూరు, కొండూరు, ఖానాపూర్, శ్రీనగర్ శివార్లలో వందలాది మిల్లులు ఉన్నాయి. వీటిల్లో చాలా మంది కార్మికులు పని చేస్తున్నారు. అయితే ఈ మధ్య కొందరు కార్మికులు వరుసగా గంజాయి కేసుల్లో పట్టుబడుతున్నారు. ఈ విషయం అక్కడి స్థానికులను భయందోళనకు గురిచేస్తోంది. వేరే రాష్ట్రాలకు చెందిన కొందరు కార్మికులు అక్కడ నుంచి గంజాయి తీసుకొచ్చి స్థానికంగా అమ్ముతున్నారని సమాచారం.
వీరు పని చేస్తున్న దగ్గరే నివాసాలు ఉండటంతో ఎవరికీ తెలియకుండా గుట్టుగా కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు ఆనుకుని ఉంటున్న స్థానికులు దీనికి బలవుతున్నారు. ఇప్పటికే స్థానిక యువత గంజాయి విక్రయిస్తూ పట్టుబడుతున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అనుమానిత ప్రాంతాల్లో నిఘా పెట్టి నిరంతరం తనిఖీలు చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
హత్యలకు పాల్పడుతున్న వైనం
గంజాయి విక్రయాల సమయంలో వివాదాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఆ క్రమంలో పలువురు హత్యలకు కూడా తెగబడుతున్నారు. నగర శివార్లలో ఉంటూ మాదక ద్రవ్యాల విక్రయాలు కొనసాగిస్తున్నారు. వీరు నిర్మానుష్య ప్రదేశాల్లో చేరిన వీరిని గుర్తించటం పోలీసులకు సవాలుగా మారింది. గంజాయి విక్రయాలను అరికట్టేందుకు పోలీసులు నిరంతర తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. సమాచారం వచ్చిన వెంటనే ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్లి మాదకద్రవ్యాలను విక్రయించేవారిని అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు.
గ్రామాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు
గంజాయి సరఫరాను అడ్డుకునేందుకు నిరంతరం దాడులు చేస్తున్నామని నిజామాబాద్ రూరల్ ఠాణా ఎస్హెచ్వో శ్రీధర్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మిల్లుల్లోని కార్మికులపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టి వరుస తనిఖీలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. మత్తుపదార్థాల వల్ల కలిగే నష్టాలను వివరించేందుకు గ్రామాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పారు. గంజాయి కొనుగోలు చేసేవారిపై కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
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