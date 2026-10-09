తరాలు మారినా తలరాతలు మారట్లే! - బుక్కెడు బువ్వ కోసం గిరిపుత్రుల బతుకు పోరాటం
Narayankhed Residents Migration : ఉన్న ఊరిలో ఉపాధి కరవై సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ గిరిజన తండాల వాసులు వలస బాట పడుతున్నారు. చేతినిండా పనిలేక ఏటా వలసలే దిక్కవుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Published : October 9, 2026 at 12:10 PM IST
Narayankhed Residents Migration : బండెనక బండి కట్టి, 16 బండ్లు కట్టి అన్న పాట తెలుసు కదా! వానల్లేక ఉపాధి కరవై పిల్లా-జల్లా ఎడ్ల బండ్లపై వలస పోతున్న దృశ్యాలు నాటి చైతన్య గీతికను గుర్తు చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ గిరిజనులదీ అదే దుస్థితి. పాలనా పగ్గాలు మారుతున్నా, వలసల విపత్తుకు కళ్లెం వేయలేకపోవడం ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి అద్దం పడుతోంది. పొట్టకూటి కోసం వలస బాట పట్టిన తండా వాసులపై ప్రత్యేక కథనం.
ఇళ్లకు తాళాలు, ఉపాధి వేటలో గిరిజనులు
తరాలు మారినా, తగ్గని వలసలు, ఎడ్ల బండ్లపై పిల్లా-జల్లా బతుకుబాట. ఇదీ సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ తండా వాసుల పరిస్థితి. ఎడ్లబండ్లు, ట్రాక్టర్లపై ఉపాధి కోసం వెళ్తున్న ఈ దృశ్యాలు ర్యాలీని తలపిస్తున్నాయి. వర్షాలు లేక, కరెంటు కోతలతో పంటలు ఎండిపోతుండటంతో చేతి నిండా పని లేక ప్రతి ఏటా వలసలే దిక్కవుతున్నాయంటున్నారు గిరిజనులు. ఉన్న కొద్దిపాటి భూమిలో పంటలు వేసినా కరెంటు సమస్యలు, వాతావరణ పరిస్థితులు మరింత భారాన్ని మోపుతున్నాయని వాపోతున్నారు.
"ఉపాధి లేక నారాయణఖేడ్ ప్రజానీకం వలసలు వెళ్తున్నారు. వేసవి వస్తే తాగేందుకు మంచి నీరు లభించదు. పంటలు సాగు చేసేందుకు అవకాశం లేదు. ఉన్న భూములన్నీ వర్షాధారం. నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గంలో 160 తండాలు ఉంటాయి. వాటిలో 60 శాతం తండాల ప్రజలు ఇళ్లకు తాళాలు వేసి వలసపోతున్నారు. అందువల్ల ప్రభుత్వం స్పందించి వలసల నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం." - స్థానికుడు
ఉపాధి లేక గిరిపుత్రుల వలస బాట
నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గంలో 167 రెవెన్యూ గ్రామాలు, 218 తండాలు ఉన్నాయి. అందులో 70 వేల మంది గిరిజనులు ఉన్నారు. స్థానికంగా ఉపాధి లేకపోవడంతో చెరుకు కోసే సీజన్ వచ్చిందంటే వారంతా తండాలు ఖాళీ చేసి వలస వెళ్తున్నారు. వృద్ధులు, చదువుకుంటున్న పిల్లలు తప్ప మరెవరూ గ్రామంలో కనిపించరు. కొందరు తల్లిదండ్రులు పిల్లలను బడి మాన్పించి మరీ వెంట తీసుకెళ్తుంటారు. ఏటా ఇదే సమయంలో చక్కెర కర్మాగారాలు తెరచుకుంటాయి. దీంతో ముందుగానే దళారులతో అడ్వాన్సులు తీసుకొని వలస పోతుంటారు.
"నీరు లేక పొలాలు ఎండిపోతున్నాయి. ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీలు లేవు, ఏం లేవు. నా వయసు 75 ఏళ్లు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నేను చెరుకు కొట్టే పనికి పోతున్నాను. మేం ఎట్లా బతకాలి." - రవిజానాయక్, స్థానికుడు
స్థానికంగా జీవనోపాధి కల్పిస్తే
జహీరాబాద్, సంగారెడ్డి నుంచి కూడా కర్ణాటక, మహారాష్ట్రకు వలస వెళ్తున్నారు. కొన్నిసార్లు అక్కడ ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నామని, అప్పుడు తమ కుటుంబాలు దిక్కులేకుండా తయారవుతున్నాయంటూ గిరిజనులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వలస బాట పట్టిన వీరంతా వచ్చే ఏడాది మార్చిలో సొంతూరుకు చేరుకుంటారు. ప్రభుత్వం తమకు స్థానికంగా జీవనోపాధి కల్పిస్తే ఇక్కడే పనులు చేసుకుంటామని తండావాసులు వేడుకుంటున్నారు.
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