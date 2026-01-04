పాఠశాల దశనుంచే సివిల్స్ వైపు అడుగులు - ఈ సర్కారు బడి గురించి మీకు తెలుసా?
సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణ్ఖేడ్ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు కార్పొరేట్ స్థాయి బోధన - గతేడాది పదో తరగతి ఫలితాల్లో శతశాతం ఉత్తీర్ణత - విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు ఆటల్లోనూ రాణించే విధంగా ప్రోత్సాహం
Published : January 4, 2026 at 9:53 PM IST|
Updated : January 4, 2026 at 10:45 PM IST
Corporate Level education in Govt school : అనగనగా ఓ పాఠశాల. 800 మందికిపైగా విద్యార్థులతో కళకళలాడుతున్న తరగతులు. పదో తరగతి ఫలితాల్లో 100 శాతం ఉత్తీర్ణత. ఒక మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్న సర్కారు బడి ప్రత్యేకతలివి. మంచి గ్రంథాలయం ఉపాధ్యాయుల ప్రోత్సాహం స్కూల్ టాపర్కి బంగారు పతకం ఇలా చదువులో పోటీ పడేందుకు సానుకూల వాతావరణం అక్కడి విద్యార్థుల సొంతం. మరి ఈ పాఠశాల ఎక్కడుంది? విద్యార్థులకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలేంటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా చాలావరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు లేక బోసిపోయి కన్పిస్తాయి. కానీ సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్లోని జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులతో కళకళలాడుతోంది. సర్కారు బడులపై ఉన్న అపోహలు చెరిపేస్తూ, ఇక్కడి విద్యార్థులు వరుస విజయాలతో ముందుకు సాగుతున్నారు. ఉపాధ్యాయుల అంకితభావం, విద్యార్థుల క్రమశిక్షణ, గ్రంథాలయాన్ని సద్వినియోగం ఇవన్నీ కలిసి 100 శాతం ఉత్తీర్ణత అనే గొప్ప ఫలితాన్ని అందించాయి.
పాఠశాల దశ నుంచే సివిల్స్కు అడుగులు : నారాయణఖేడ్ జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో పూర్వ విద్యార్థులు సర్వోదయ ఫౌండేషన్ ద్వారా లక్ష రూపాయల విలువ చేసే పుస్తకాలతో గ్రంథాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. చరిత్రను ప్రతి విద్యార్థి తెలుసుకునేలా ప్రధానంగా స్వాతంత్ర్యపోరాట యోధుల పుస్తకాలను ఉంచారు. విద్యార్థుల ఉన్నత చదువులకు పాఠశాల దశనుంచే అడుగులు పడేలా సివిల్స్కి సంబంధించిన పుస్తకాలనూ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే ఉపాధ్యాయులు సవివరంగా విద్యార్థులకు వివరిస్తున్నారు.
"అమ్మాయిలు కూడా చదువుకోవాలని ఎన్నో పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉంచారు. దాంట్లో ఎంతోమంది స్వాతంత్య్య సమర యోధుల జీవిత చరిత్రలు, ఎన్ఎంఎస్ పరీక్షకు సంబంధించిన పుస్తకాలు ఇక్కడ లైబ్రరీలో ఉన్నాయి. ల్యాబ్లో అన్ని పరికరాలు ఉన్నాయి. వాటన్నింటిని మేం సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాం. అన్ని రకాల పుస్తకాలు చదివేందుకు ఈ గ్రంథాలయం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది. కుట్టుమిషన్, కంప్యూటర్ క్లాస్లు లాంటి అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. గతంలో ఎన్ఎంఎస్ పరీక్ష రాసి మా పాఠశాల నుంచి 14 మంది విద్యార్థులం ఎంపికయ్యాం"- విద్యార్థులు
పదో తరగతిలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులు బంగారు పతకాలు అందజేస్తూ సన్మానిస్తున్నారు. అదే ప్రేరణతో ప్రభుత్వ బడిలో చదువుకుంటూ అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించవచ్చని ఈ విద్యార్థులు నిరూపిస్తున్నారు. ఇక్కడి లైబ్రరీలో ప్రతిరోజూ పాఠ్యపుస్తకాలు, రిఫరెన్స్ బుక్స్, పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడే అంశాలను చదవడం విద్యార్థుల అలవాటుగా మారింది. ఉపాధ్యాయుల మార్గనిర్దేశంతో ప్రత్యేక అధ్యయనం వల్ల బలహీన విద్యార్థులు కూడా మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు.
"మా పాఠశాలలో గత సంవత్సరం 150 మంది విద్యార్థులకు గాను 100 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించడమే కాకుండా 581 మార్కులు సాధించి శ్రీలేఖ అనే అమ్మాయి డివిజన్ స్థాయిలో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఏడాది కూడా దాదాపుగా 194 మంది విద్యార్థులు పదో తరగతి పరీక్షలు రాయనున్నారు. వారికి తగు సూచనలు ఇస్తూ ఎప్పటికప్పుడు స్పెషల్ క్లాస్లు తీసుకుంటూ ఈ ఏడాది జిల్లా స్థాయిలోనే మొదటి స్థానంలో ఉండటానికి పనిచేస్తున్నాం"- యాదవరెడ్డి, ప్రధానోపాధ్యాయులు
విద్యార్థులను నిరంతరం ప్రోత్సహిస్తూ : ఉపాధ్యాయులు పాఠాలు చెప్పడమే కాకుండా, విద్యార్థులను నిరంతరం ప్రోత్సహిస్తూ, వారి సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి ముందుకు నడిపారు. “పుస్తకం- గ్రంథాలయం-శ్రమ” అనే మంత్రంతోనే ఈ విజయాలు సాధ్యమయ్యాయని ఉపాధ్యాయులు అంటున్నారు. పూర్వ విద్యార్థుల చొరవతో ఏర్పాటైన గ్రంథాలయం, ఉపాధ్యాయుల మార్గనిర్దేశం, ప్రత్యేక అధ్యయన సమయాలు ఇవన్నీ కలిసి విద్యార్థుల్లో చదువుపై ఆసక్తిని పెంచాయి. బలహీన విద్యార్థులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం, సందేహ నివృత్తి తరగతులు నిర్వహించడం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరినీ విజయపథంలో నడిపిస్తున్నాయి.
ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లకు పోటీగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు - మండలానికి రెండు?