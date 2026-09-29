సింగపూర్ మంత్రితో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి లోకేశ్
తిరుమల శ్రీవారిని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ సింగపూర్ మంత్రి షణ్ముగంతో కలిసి దర్శించుకున్నారు. వేకువజామున వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ద్వారా ఆలయంలోకి వెళ్లి శ్రీవారి సుప్రభాత సేవ,తోమాల సేవ, అర్చన సేవల్లో పాల్గొన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 11:36 AM IST
Nara Lokesh Visited Tirumala With Singapore Minister Shanmugam: సింగపూర్ మంత్రి షణ్ముగంతో కలిసి మంత్రి లోకేశ్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. లోకేశ్, షణ్ముగం నిన్న తిరుమలకు చేరుకున్నారు. అనంతరం వారు శ్రీభాగ్య, గాయత్రి అతిథి గృహాల్లో బస చేశారు. తెల్లవారుజామున వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ వద్దకు చేరుకున్న ఇరువురికి టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆలయంలోకి వెళ్లి సుప్రభాత సేవ, తోమాల సేవ, అర్చన సేవల్లో పాల్గొని మూలవిరాట్టును దర్శించుకొని మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు.
దర్శనం తర్వాత రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేశారు. టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి షణ్ముగం, లోకేశ్కు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు, చిత్రపటాన్ని అందజేశారు. దర్శనం ముగించుకొని బయటకు వచ్చిన ఇరువురు భక్తులకు అభివాదం చేశారు. చిన్నారులను ఆప్యాయంగా పలకరించారు. శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చాలా బాగా జరిగిందని షణ్ముగం తెలిపారు.
'ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తిరుమల చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన క్షేత్రం. ఈరోజు స్వామివారిని దర్శించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఏర్పాట్లన్నీ అద్బుతంగా ఉన్నాయి.' - షణ్ముగం, సింగపూర్ మంత్రి
శ్రీవారి సేవలో ప్రముఖులు: తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో టీటీడీ మాజీ ఈవో సాంబశివరావు, మాజీ రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్, తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి, సినీనటుడు నవీన్ చంద్ర వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వారికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సు ద్వారా ఆలయంలోకి వెళ్లిన ప్రముఖులు స్వామివారిని దర్శించుకొని మ్రొక్కులు చెల్లించారు.
దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేసారు. ఆలయం వెలుపల సినీనటుడు నవీన్ చంద్ర మీడియాతో మాట్లాడుతూ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నాక మళ్లీ తన కెరియర్ ను కొత్తగా ప్రారంభిస్తున్నానన్నారు..తమిళ,తెలుగు చిత్రాల్లో నటిస్తున్నట్లు తెలిపారు..తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వర్షాలు సకాలంలో కురిసి రైతులకు అండగా ఉండాలని ప్రార్థించానని తెలంగాణ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి అన్నారు.
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