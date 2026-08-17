ETV Bharat / state

మెగా డీఎస్సీపై సభకు వచ్చి చర్చించాలి - జగన్​కు​ మంత్రి లోకేశ్​ సవాల్‌

మెగా డీఎస్సీపై శాసనసభలో మంత్రి లోకేశ్‌ పవర్‌పాయింట్‌ ప్రజెంటేషన్‌ - 2019-24 మధ్య ఒక్క టీచర్‌ పోస్టు కూడా భర్తీ చేయలేదు - మెగాడీఎస్సీ ప్రక్రియను 148 రోజుల్లో పూర్తి చేశామన్న లోకేశ్​

Nara Lokesh On Mega DSC
Nara Lokesh On Mega DSC (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nara Lokesh On Mega DSC : మెగా డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చిన తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కావాలని 141 కేసులు పెట్టారని మంత్రి లోకేశ్‌ ధ్వజమెత్తారు. అయినా పారదర్శకంగా నిర్వహించడం వల్ల డీఎస్సీని పూర్తి చేశామని వెల్లడించారు. మెగా డీఎస్సీ-2025 నిర్వహణపై మంత్రి లోకేశ్‌ శాసనసభలో పవర్‌పాయింట్‌ ప్రజెంటేషన్‌ ఇచ్చారు. కూటమి సర్కార్‌ టీచర్లను సింగపూర్‌, ఫిన్లాండ్‌ దేశాలకు పంపిస్తే గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్‌ వైన్‌ షాప్‌ల ముందు నిలబెట్టిందని మండిపడ్డారు.

148 రోజుల్లో నియామకాలు పూర్తి : అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. మెగా డీఎస్సీ-2025 నియామక ప్రక్రియపై మంత్రి లోకేశ్​ అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ, ఈ ప్రక్రియను అత్యంత బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించామని తెలిపారు. ఎన్నికలకు ముందే తాము ప్రతి ఏటా డీఎస్సీ నియామకాలు చేపడతామని హామీ ఇచ్చామని మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. కేవలం 148 రోజుల్లోనే మొత్తం డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియను పూర్తి చేశామని ఆయన చెప్పారు.

మెగా డీఎస్సీపై సభకు వచ్చి చర్చించాలి (ETV Bharat)

విద్యాశాఖలో టీడీపీ ప్రభుత్వం అనేక సంస్కరణలను అమలు చేసిందని, ఉపాధ్యాయుల నియామకాలు, బదిలీలలో పారదర్శకత ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించారని ఆయన వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు తమ ప్రభుత్వం 1.80 లక్షల ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేసిందని ఆయన గుర్తు చేశారు. తమ ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయులను శిక్షణ కోసం సింగపూర్, ఫిన్లాండ్‌ దేశాలకు పంపితే, గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం మాత్రం వారిని మద్యం దుకాణాల వద్ద కాపలా ఉంచిందని ఆయన విమర్శించారు.

"డీఎస్సీని చాలా బాధ్యతగా తీసుకుని నిర్వహించాం. ఏటా డీఎస్సీని నిర్వహిస్తామని ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చాం.మొత్తం 148 రోజుల్లోనే డీఎస్సీ నియామకాలు పూర్తి చేశాం.ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థలో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఎన్నో సంస్కరణలు అమలు చేసింది. టీచర్ల నియామకాలు, బదిలీలు పారదర్శకంగా ఉండాలని సీఎం మార్పులు చేశారు. టీడీపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు 1.80 లక్షల టీచర్‌ పోస్టులను భర్తీ చేసింది.మా ప్రభుత్వం టీచర్లను సింగపూర్‌, ఫిన్‌లాండ్‌కు పంపింది. గతంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం టీచర్లను మద్యం దుకాణాల ముందు నిలబెట్టింది"_నారా లోకేశ్​, మంత్రి.

కోర్టులో 336 కేసులు : ఈ ప్రజా ప్రభుత్వంలో పౌరులకు స్వేచ్ఛ ఉందని, ఎవరైనా వ్యవస్థను ప్రశ్నించవచ్చని లోకేశ్ తెలిపారు. భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నవారు కోర్టులో 336 కేసులు వేశారని, వర్టికల్, హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ విధానాలను అమలు చేయాలని కోర్టు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశ చరిత్రలోనే డీఎస్సీ నియామక ప్రక్రియలో ఇలాంటి రిజర్వేషన్ విధానాన్ని అమలు చేయడం ఇదే మొదటిసారని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తాము నియామకాలను పారదర్శకంగా నిర్వహించామని, అందుకే వేలాది మంది ఉపాధ్యాయులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి ప్రభుత్వానికి మద్దతు తెలిపారని ఆయన వివరించారు.

డీఎస్సీ ప్రక్రియపై జగన్ బృందం నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తోందని లోకేశ్ ఆరోపించారు. వైఎస్సార్సీపీ కుల, మత ప్రాతిపదికన రాష్ట్రంలో చిచ్చు పెడుతోందని ఆయన మండిపడ్డారు. జగన్ అసెంబ్లీకి వస్తే చర్చకు తాను సిద్ధమని, ఎక్కడైనా సరే దీనిపై చర్చించడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని మంత్రి లోకేశ్ సవాల్ విసిరారు.

"విష ప్రచారం ఆపకుంటే వైఎస్సార్సీపీని ప్రకాశం బ్యారేజీలో పడేస్తాం" - విజయవాడలో టీచర్ల భారీ ఆత్మగౌరవ ర్యాలీ

డీఎస్సీలో అవకతవకలకు మంత్రి లోకేష్ రాజీనామా చేయాలి - జగన్

TAGGED:

DSC NOTIFICATIONS IN STATE
YSRCP CASES ON MEGA DSC
LOKESH POWERPOINT ON MEGA DSC
మెగా డీఎస్​స్సీ పై లోకేశ్​
NARA LOKESH ON MEGA DSC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.