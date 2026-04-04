జీవితంలో ఓటమి సహజం - ఆత్మహత్యలు పరిష్కారం కాదు: యువతకు నారా లోకేశ్ దిశానిర్దేశం
కర్ణాటకలో ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటన - ఘన స్వాగతం పలికిన తెలుగు ప్రజలు - కేంద్ర మంత్రులతో కలిసి సింధనూరులో భారీ బైక్ ర్యాలీ - ఎన్టీఆర్ కాంస్య విగ్రహం ఆవిష్కరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 5:02 PM IST
Nara Lokesh Tour in Karnataka : "ఎన్నికలకు ముందు ఏ తప్పూ చేయని మా పెద్దాయన (చంద్రబాబు)ను అక్రమంగా జైలులో పెట్టారు. ఏ తప్పూ చేయకుండా జైలులో పెట్టినందుకు నేను తీవ్రంగా బాధపడ్డాను. కానీ, ఆ క్లిష్ట సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రజలంతా మా కుటుంబానికి అండగా నిలబడ్డారు. నాడు అండగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను" అని ఏపీ విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ఉద్వేగంగా అన్నారు. కర్ణాటకలోని రాయచూర్ జిల్లా సింధనూరులో ఆయన పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా తన తండ్రి అరెస్టు నాటి జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకున్నారు. సమాజంలో నైతిక విలువల ఆవశ్యకత గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కర్ణాటకలో ఘన స్వాగతం : మంత్రి నారా లోకేశ్ ఉదయం కర్ణాటకలోని సింధనూరుకు చేరుకున్నారు. స్థానిక తెలుగు యువత ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికింది. భారీ గజమాలతో లోకేశ్ను సత్కరించారు. యువగళం జెండాలు చేతబూని 'జై లోకేశ్' అంటూ నినాదాలు చేశారు. సింధనూరులోని ఎంజీ సర్కిల్ నుంచి గంగావతి రోడ్డు వరకు భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీలో కేంద్ర మంత్రులు హెచ్.డీ కుమారస్వామి, సంజయ్ సేథ్ పాల్గొన్నారు. ఉత్సాహంగా సాగిన ఈ ర్యాలీలో ప్రజలందరికీ అభివాదం చేస్తూ లోకేశ్, కేంద్ర మంత్రులు ముందుకు సాగారు.
ఎన్టీఆర్ విగ్రహం, సైనిక్ స్కూల్ ఆవిష్కరణ : ర్యాలీ అనంతరం హోసళ్లీ క్యాంప్ గంగావతి రోడ్డులోని కమ్మవారి కల్యాణ మండపం వద్దకు చేరుకున్నారు. అక్కడ స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ కాంస్య విగ్రహాన్ని కేంద్ర మంత్రులతో కలిసి లోకేశ్ ఆవిష్కరించారు. అనంతరం హోసళ్లీ క్యాంప్లో నూతనంగా నిర్మించిన 'శ్రీకృష్ణదేవరాయ సైనిక్ స్కూల్'ను ప్రారంభించారు. సైనిక్ స్కూల్ హాస్టల్ భవనాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. స్థానిక తెలుగు వారి యాజమాన్యంలోని విద్యా సంస్థకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ సైనిక్ స్కూల్ను మంజూరు చేయడం విశేషం.
నాడు నా భార్య బ్రాహ్మణి అడిగిన ప్రశ్న : చంద్రబాబు అరెస్టు నాటి కష్టకాలాన్ని లోకేశ్ గుర్తు చేసుకున్నారు. అక్రమ అరెస్టును నిరసిస్తూ కర్ణాటక తెలుగు ప్రజానీకం పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు చేశారని ఆయన గుర్తు చేశారు. వారి రుణం తీర్చుకునేందుకే ఇక్కడికి వచ్చినట్లు తెలిపారు. "పెద్దాయనను జైలులో పెట్టగానే, మనకు ఈ రాజకీయాలు అవసరమా? అని నా భార్య బ్రాహ్మణి నన్ను అడిగింది" అని లోకేశ్ చెప్పారు. "అందుకు తాను ఒకటే సమాధానం చెప్పానన్నారు. ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగోళ్లంతా మనకు అండగా నిలబడ్డారని బదులిచ్చానని" ఆయన వివరించారు. తెలుగు ప్రజలు ఎక్కడున్నా, వారికి తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా నిలుస్తుందని లోకేశ్ భరోసా ఇచ్చారు.
ఆ పదాలకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి : సమాజంలో నైతిక విలువలు బాగా పడిపోతున్నాయని లోకేశ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నైతిక విలువల కోసమే ప్రముఖ ప్రవచనకర్త చాగంటి కోటేశ్వరరావును ప్రభుత్వ సలహాదారునిగా నియమించుకున్నామని చెప్పారు. తెలుగు వాడుక భాషలో మహిళలను అవమానించేలా కొన్ని పదాలు వాడుతున్నామన్నారు. 'గాజులు తొడుక్కున్నావా?', 'అమ్మాయిలా ఏడవొద్దు' వంటి పదాలను ఇకపై ఎవరూ వాడొద్దన్నారు. ఇలాంటి కించపరిచే పదాలకు వెంటనే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
కర్ణాటక రాష్ట్రం రాయచూర్ జిల్లా సింధనూరు గంగావతి రోడ్డు హోసళ్లీ క్యాంపులోని తెలుగు సంఘం కళ్యాణమండపంలో నూతనంగా ఏర్పాటుచేసిన స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి కాంస్య విగ్రహాన్ని కేంద్ర ఉక్కుశాఖ మంత్రి హెచ్.డీ కుమారస్వామి, కేంద్ర రక్షణశాఖ సహాయమంత్రి సంజయ్ సేథ్ తో కలిసి విద్య, ఐటి… pic.twitter.com/AqwfzRkL61— Telugu Desam Party (@JaiTDP) April 4, 2026
'తల్లికి చెప్పలేని పని చేయొద్దు' : తాను ఎప్పుడూ చాగంటి మాటలను అనుసరిస్తానని లోకేశ్ చెప్పారు. "తల్లికి చెప్పలేని ఏ పనీ మనం చేయొద్దు" అని ఆయన సూచించారు. మనం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా, అది మన తల్లికి చెప్పగలమా లేదా అని ముందుగా ఆలోచించాలన్నారు. నేటి సమాజంలో పిల్లలు చాలా సున్నితంగా మారిపోయారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కేవలం ఒక్క పరీక్షలో ఫెయిల్ అయితేనే, ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి చూస్తున్నామన్నారు. జీవితంలో ఓటమి సహజమని, దాని ద్వారానే ఎన్నో గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలని, ఆత్మహత్యలు పరిష్కారం కాదని యువతకు లోకేశ్ దిశానిర్దేశం చేశారు.
"కర్ణాటక సొంత తల్లి లాంటిది. ఆనాడు విశాఖ ఉక్కు, ఆంధ్రుల హక్కు అని పోరాడాం. ఒక పదిసార్లు కలిసిన తర్వాత ఆయనే నాకు ఫోన్ చేసి బ్రదర్ ఎందుకు కంగారు పడుతున్నావ్, విశాఖ ఉక్కును కాపాడే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా అని చెప్పిన గొప్ప వ్యక్తి కుమార స్వామి. దానికి మేం రుణపడి ఉన్నాం". -నారా లోకేశ్, మంత్రి
