ముక్కు మూసుకుని బడికి - బాలికల అవస్థలపై చలించిన మంత్రి లోకేశ్
Lokesh Responds Girls School Issues : రైల్వే కోడూరు బాలికల పాఠశాల వద్ద పేరుకుపోయిన చెత్త, ఆకతాయిల వేధింపులపై ఈటీవీ కథనానికి మంత్రి లోకేశ్ స్పందించారు. సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ను ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 12:49 PM IST
బడికి వెళ్లాలంటేనే ఆ విద్యార్థినులు భయపడుతున్నారు. ఒకవైపు దుర్వాసన, మరోవైపు ఆకతాయిల వేధింపులతో నిత్యం నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. ఈ దుస్థితిపై ప్రసారమైన కథనంపై రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పందించారు. బాలికల ఇబ్బందులు చూసి చలించిపోయిన ఆయన, సమస్య పరిష్కారానికి వెంటనే అధికారులను పరుగులు పెట్టించారు.
తిరుపతి జిల్లా రైల్వే కోడూరులోని బాలికల ఉన్నత పాఠశాల పరిసరాలు అధ్వానంగా మారాయి. ఈ పాఠశాలలో వందల మంది విద్యార్థినులు చదువుకుంటున్నారు. అయితే బడి ప్రధాన గేటు పక్కనే భారీగా చెత్తకుప్పలు పేరుకుపోయాయి. ఆ ప్రాంతమంతా ఓ డంపింగ్ యార్డును తలపిస్తోంది. దీంతో విద్యార్థినులు ముక్కు మూసుకుని బడికి వెళ్లాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. తరగతి గదిలో పాఠాలు వింటున్నా దుర్వాసన తప్పడం లేదు. కనీసం మధ్యాహ్న భోజనం చేసే సమయంలోనూ ఈ కంపుతో విద్యార్థినులు అవస్థలు పడుతున్నారు.
Deeply disturbed to see my little sisters at a girls' school in Railway Kodur, Tirupati district, facing difficulty through classes because of the garbage piled up outside. Our children deserve clean and safe surroundings, both in their classrooms and on their way to school. Requesting Collector Tirupati @CollectorTpt to look into this immediately and get the area cleared. We must also work with local communities to build civic sense so that this problem does not recur.— Lokesh Nara (@naralokesh) November 18, 2026
ఆకతాయిల వేధింపులతో భయం : ఒకవైపు అపరిశుభ్రత వెంటాడుతుంటే, మరోవైపు ఆకతాయిల వేధింపులు బాలికలకు శాపంగా మారాయి. పాఠశాల ముందు ఆకతాయిలు గుమిగూడి విద్యార్థినులను నిత్యం వేధిస్తున్నారు. దీంతో తమ భద్రతపై బాలికలు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఏళ్ల తరబడి ఈ రెండు సమస్యలు కొనసాగుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోలేదు. ఈ సమస్యలపై విద్యార్థినులు, ఉపాధ్యాయులు ఎన్నిసార్లు మొర పెట్టుకున్నా కనీస పరిష్కారం లభించలేదు.
'ముక్కు మూసుకుని క్లాసులు వింటున్నాం. చెత్త తొలగించండి' అంటూ విద్యార్థినులు పడుతున్న అవస్థలపై ఈటీవీలో వార్తా కథనం, ఇన్స్టాగ్రామ్లో షార్ట్ వీడియో ప్రసారమైంది. ఈ వీడియోను చూసిన మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పందించారు. ఆ వీడియోను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో రీపోస్ట్ చేశారు. చిన్న చెల్లెళ్లు పడుతున్న ఇబ్బందులు చూసి చాలా బాధపడ్డానంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పిల్లలకు కేవలం తరగతి గదుల్లోనే కాకుండా, పాఠశాలకు వెళ్లే దారిలో కూడా పరిశుభ్రమైన, సురక్షితమైన వాతావరణం ఉండాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కలెక్టర్కు కీలక ఆదేశాలు : ఈ సమస్యపై దృష్టి సారించి, ఆ ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేయించాలని తిరుపతి జిల్లా కలెక్టర్ను మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశించారు. ఇలాంటి సమస్య మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా చూడాలన్నారు. కేవలం చెత్త ఎత్తేయడమే కాకుండా, స్థానిక ప్రజలలో పౌర స్పృహ పెంపొందించడానికి వారితో కలిసి యంత్రాంగం పనిచేయాలని సూచించారు. మంత్రి ఆదేశాలతో స్థానిక అధికారులు అప్రమత్తమై చర్యలు చేపట్టారు.
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