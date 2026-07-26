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సొంతూరిలో బడిని మూసేయడంపై ఆవేదనతో యువతి పోస్ట్ - స్పందించిన హామీ ఇచ్చిన లోకేశ్‌

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా రత్నేనాయక్ తండాలో మూతపడిన పాఠశాల - అధికారులకు విన్నవించినా ఫలితం లేదంటూ యువతి వీడియో - 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించిన మంత్రి నారా లోకేశ్

Nara Lokesh Respond Ratna Nayak Thanda School
Nara Lokesh Respond Ratna Nayak Thanda School (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 7:27 PM IST

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Nara Lokesh Respond Ratna Nayak Thanda School : తాను విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకుని, తన ఉన్నతికి సహకరించిన బడి మూతపడటం ఆ యువతిని తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఎలాగైనా ఆ పాఠశాలను మళ్లీ తెరిపించాలని ఆమె చేసిన ప్రయత్నం ఎట్టకేలకు ఫలించింది. సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఆమె పంచుకున్న ఆవేదన రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ను కదిలించింది. మూతపడిన ఆ బడిని వెంటనే తెరిపిస్తామంటూ మంత్రి స్వయంగా హామీ ఇచ్చారు.

సొంతూరిలో బడిని మూసేయడంపై ఆవేదనతో యువతి పోస్ట్ - స్పందించిన హామీ ఇచ్చిన లోకేశ్‌ (ETV Bharat)

ఆ యువతి ఆవేదన ఏంటంటే? : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా తనకల్లు మండలం రత్నేనాయక్ తండాలో ఓ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల ఉంది. ఎంతోమందికి అక్షరాలు నేర్పిన ఆ బడి, ఇటీవల కాలంలో మూతపడింది. అదే తండాకు చెందిన ఓ యువతి ఈ పరిస్థితిని చూసి చలించిపోయింది. బడిని ఎలాగైనా తెరిపించాలని ప్రయత్నించింది. కానీ ఆమె వల్ల సాధ్యపడలేదు. దీంతో తమ ఊరి పాఠశాల మూతపడిన విషయాన్ని వివరిస్తూ ఒక వీడియోను రికార్డు చేసి, దానిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేసింది.

ప్రైవేటు బాటలో చిన్నారులు : మూతపడిన పాఠశాలను తెరిపించాలని ఆ యువతి అధికారుల చుట్టూ తిరిగింది. ఎందరికి విన్నవించినా వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. గ్రామంలో ప్రస్తుతం ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. బడి మూతపడటంతో ఆ చిన్నారులంతా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటు బడులను ఆశ్రయించాల్సి వస్తోందని ఆమె ఆ వీడియోలో ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. బడిని తెరిపించేందుకు ఎవరైనా సరైన సలహా ఇవ్వాలని ఆమె నెటిజన్లను కోరింది.

ఎక్స్​ వేదికగా మంత్రి లోకేశ్ అభయం : బడి కోసం యువతి పోస్ట్ చేసిన ఆ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యింది. నెటిజన్ల ద్వారా ఈ విషయం రాష్ట్ర విద్యాశాఖ, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ దృష్టికి వెళ్లింది. వీడియోలో ఆ యువతి పడుతున్న ఆవేదనను మంత్రి అర్థం చేసుకున్నారు. తక్షణమే ఆయన స్పందించారు. సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' వేదికగా యువతికి, ఆ గ్రామస్థులకు అభయం ఇచ్చారు. రత్నేనాయక్ తండాలోని ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలను కచ్చితంగా తెరిపిస్తానని ఆయన హామీ ఇస్తూ పోస్ట్ చేశారు. మంత్రి సానుకూల స్పందనతో తండా వాసులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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