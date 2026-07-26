సొంతూరిలో బడిని మూసేయడంపై ఆవేదనతో యువతి పోస్ట్ - స్పందించిన హామీ ఇచ్చిన లోకేశ్
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా రత్నేనాయక్ తండాలో మూతపడిన పాఠశాల - అధికారులకు విన్నవించినా ఫలితం లేదంటూ యువతి వీడియో - 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించిన మంత్రి నారా లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 7:27 PM IST
Nara Lokesh Respond Ratna Nayak Thanda School : తాను విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకుని, తన ఉన్నతికి సహకరించిన బడి మూతపడటం ఆ యువతిని తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఎలాగైనా ఆ పాఠశాలను మళ్లీ తెరిపించాలని ఆమె చేసిన ప్రయత్నం ఎట్టకేలకు ఫలించింది. సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఆమె పంచుకున్న ఆవేదన రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ను కదిలించింది. మూతపడిన ఆ బడిని వెంటనే తెరిపిస్తామంటూ మంత్రి స్వయంగా హామీ ఇచ్చారు.
ఆ యువతి ఆవేదన ఏంటంటే? : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా తనకల్లు మండలం రత్నేనాయక్ తండాలో ఓ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల ఉంది. ఎంతోమందికి అక్షరాలు నేర్పిన ఆ బడి, ఇటీవల కాలంలో మూతపడింది. అదే తండాకు చెందిన ఓ యువతి ఈ పరిస్థితిని చూసి చలించిపోయింది. బడిని ఎలాగైనా తెరిపించాలని ప్రయత్నించింది. కానీ ఆమె వల్ల సాధ్యపడలేదు. దీంతో తమ ఊరి పాఠశాల మూతపడిన విషయాన్ని వివరిస్తూ ఒక వీడియోను రికార్డు చేసి, దానిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేసింది.
The deep bond you share with your school is truly heartfelt, and I sincerely admire your passion. Requesting @OfficeofNL to coordinate with the relevant authorities and look into viable ways to restore this school. pic.twitter.com/lDwayBfDqW— Lokesh Nara (@naralokesh) July 25, 2026
ప్రైవేటు బాటలో చిన్నారులు : మూతపడిన పాఠశాలను తెరిపించాలని ఆ యువతి అధికారుల చుట్టూ తిరిగింది. ఎందరికి విన్నవించినా వారి నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. గ్రామంలో ప్రస్తుతం ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. బడి మూతపడటంతో ఆ చిన్నారులంతా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటు బడులను ఆశ్రయించాల్సి వస్తోందని ఆమె ఆ వీడియోలో ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. బడిని తెరిపించేందుకు ఎవరైనా సరైన సలహా ఇవ్వాలని ఆమె నెటిజన్లను కోరింది.
ఎక్స్ వేదికగా మంత్రి లోకేశ్ అభయం : బడి కోసం యువతి పోస్ట్ చేసిన ఆ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యింది. నెటిజన్ల ద్వారా ఈ విషయం రాష్ట్ర విద్యాశాఖ, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ దృష్టికి వెళ్లింది. వీడియోలో ఆ యువతి పడుతున్న ఆవేదనను మంత్రి అర్థం చేసుకున్నారు. తక్షణమే ఆయన స్పందించారు. సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' వేదికగా యువతికి, ఆ గ్రామస్థులకు అభయం ఇచ్చారు. రత్నేనాయక్ తండాలోని ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలను కచ్చితంగా తెరిపిస్తానని ఆయన హామీ ఇస్తూ పోస్ట్ చేశారు. మంత్రి సానుకూల స్పందనతో తండా వాసులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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