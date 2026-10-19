22,800కు పైగా నామినేషన్లు - ప్రజాస్వామ్య ఎన్నికలకు ఇవే నిదర్శనం: నారా లోకేశ్
ఏపీలో ప్రజాస్వామ్య బద్దంగా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయనటానికి పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 22,800కు పైగా నామినేషన్లు దాఖలవడమే నిదర్శనమని టీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 3:18 PM IST
Lokesh on Local Body Elections Nominations : ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజాస్వామ్య బద్దంగా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయనడానికి పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 22,800కు పైగా నామినేషన్లు దాఖలు కావడమే నిదర్శనమని టీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. అన్ని పార్టీల నుంచి, అన్ని వర్గాల నుంచి, రాష్ట్రంలోని ప్రతి ప్రాంతం నుంచి అభ్యర్థులు ఎన్నికల బరిలో నిలిచేందుకు ముందుకొచ్చారని తెలిపారు.
ఒక్క ఓటు కూడా పడకముందే ఎన్నికలపై ఆరోపణలు చేసేవారు ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని హితవు పలికారు. ఎన్నికల్లో గెలుపోటములు నిర్ణయించేది మీడియా సమావేశాలు కాదని, ప్రజాక్షేత్రమేనని జగన్కు కౌంటర్ ఇచ్చారు. ప్రజల వద్దకు వెళ్లాలని, అంతిమంగా ప్రజలే తీర్పు ఇస్తారని లోకేశ్ వెల్లడించారు.
A record of over 22,800 nominations have been filed for the urban local body elections across Andhra Pradesh. Candidates from every party, every community and every corner of the state have stepped forward. Democracy in Andhra Pradesh is alive and thriving. Those who cry foul before a single vote is cast should remember: elections are won in the field, not at press meets. Face the people, the people will decide.— Lokesh Nara (@naralokesh) October 19, 2026