ఎయిర్ట్రంక్ సీఈవోతో మంత్రి లోకేశ్ భేటీ - ఏపీలో పెట్టుబడులకు ఆహ్వానం
వివిధ దేశాల్లో డేటా సెంటర్లు నిర్వహిస్తున్న హైపర్ స్కేల్ డేటా సంస్థ ఎయిర్ ట్రంక్ - ఏఐ, డేటా హైపర్స్కేల్ హబ్గా వైజాగ్ ఆవిర్భవిస్తోందన్న మంత్రి లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 3:24 PM IST
Nara Lokesh Met with AirTrunk Founder and CEO Robin Khuda: ప్రపంచవ్యాప్తంగా హైపర్స్కేల్ డేటా సెంటర్లను నిర్వహిస్తున్న ప్రముఖ సంస్థ ఎయిర్ట్రంక్ సీఈవో రాబిన్ ఖుదాతో రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ముంబైలో సమావేశమయ్యారు. ఆసియా పసిఫిక్, మిడిల్ ఈస్ట్, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, మలేషియా, హాంకాంగ్, సింగపూర్లలో భారీ డేటా సెంటర్లను ఎయిర్ట్రంక్ నిర్వహిస్తోంది.
ఏఐ హబ్గా విశాఖ ఎదుగుదల: ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడుతూ ‘ఏఐ, డేటా హైపర్స్కేల్ హబ్గా వైజాగ్ వేగంగా ఆవిర్భవిస్తోందన్నారు. గూగుల్ ఏఐ హబ్, రిలయన్స్ ఏఐ డేటా సెంటర్, అదానీ కనెక్స్ వంటి ప్రధాన ప్రాజెక్టులు ఇప్పటికే పురోగతిలో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు అన్ని విధాలా అనుకూలమైన విశాఖపట్నం డేటా సెంటర్ హబ్గా అభివృద్ధి చెందుతోందని వివరించారు. విశాఖ నగరంలో 6 గిగావాట్ల డేటా సెంటర్లను నెలకొల్పాలన్నది కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని లేకేశ్ స్పష్టం చేశారు. మల్టీ-గిగావాట్ ఏఐ మౌలిక వసతులు, సంపూర్ణ ఎకోసిస్టమ్ అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టామని వివరించారు.
విశాఖలో క్యాంపస్కు ఆహ్వానం: ఎయిర్ట్రంక్ ఫ్యూచర్ క్యాంపస్ను విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి లోకేశ్ కోరారు. భారతదేశంలో మరే ఇతర ప్రాంతాల్లో లేని కనెక్టివిటీ, మౌలిక సదుపాయాలు విశాఖలో ఉన్నాయన్నారు. డేటా సెంటర్లకు అవసరమైన విద్యుత్ కోసం రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులు కూడా సిద్ధమవుతున్నాయని తెలిపారు. ఏపీలో ఎయిర్ట్రంక్ పెట్టుబడులు పెట్టాలని మంత్రి లోకేశ్ (Minister Lokesh) విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎయిర్ట్రంక్తో సంబంధాల పునరుద్ధరణ, భారతదేశంలో తదుపరి దశ విస్తరణ, ఏఐ-హైపర్స్కేల్ మౌలిక వసతులు, ఏపీని ప్రాధాన్య గమ్యస్థానంగా నిలపడంపై చర్చించారు.
ప్రతిపాదనలు పరిశీలిస్తాం: దీనిపై స్పందించిన రాబిన్ ఖుదా ఎయిర్ట్రంక్ ఇండియా ప్రణాళికలు, మినా క్లౌడ్ఇన్ఫ్రాను స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత దాని ఏకీకరణ, భారతదేశంలో ప్రణాళికాబద్ధమైన పెట్టుబడులు, విస్తరణ రోడ్మ్యాప్, కీలక కస్టమర్ల సేవలు, హైపర్స్కేలర్ అవసరాలపై వివరించారు. ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలు పరిశీలిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
