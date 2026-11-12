ఖండాంతరాలకు అరకు కాఫీ ఘుమఘుమలు - వాల్మార్ట్తో మంత్రి లోకేశ్ కీలక చర్చలు
Nara Lokesh Visakha meetings : అరకు కాఫీకి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తెచ్చేలా మంత్రి లోకేశ్ ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. స్థానిక ఉత్పత్తులకు వాల్మార్ట్, ఫ్లిప్కార్ట్లలో చోటు కల్పించాలని ప్రతిపాదించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 5:02 PM IST
రాష్ట్రంలోని గిరిజన ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకొచ్చేలా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సంస్థల ద్వారా స్థానిక ఉత్పత్తులకు గ్లోబల్ బ్రాండింగ్ తీసుకురావాలని ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఈ మేరకు మంత్రి నారా లోకేశ్ పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలతో కీలక చర్చలు జరిపారు.
గిరిజన ప్రాంతాల్లో పండే అరకు కాఫీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఈ ప్రీమియం కాఫీని విదేశీ మార్కెట్లకు భారీగా సరఫరా చేసేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఎస్ఎల్ఎన్ కాఫీ సంస్థతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోవాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రతిపాదించారు. విశాఖలో ఎస్ఎల్ఎన్ కాఫీ చైర్మన్ ఎన్. శతప్పన్తో ఆయన ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. మిడిల్ ఈస్ట్, యూరప్, ఆగ్నేయాసియా, రష్యా లాంటి కీలక అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు అరకు కాఫీని సరఫరా చేయాలని కోరారు. కాఫీ ప్రాసెసింగ్, మార్కెటింగ్, పంపిణీ కోసం ఏపీ గిరిజన కార్పొరేషన్తో కలిసి పని చేయాలని మంత్రి సూచించారు.
Delighted to meet N. Sathappan, Chairman & MD of SLN Coffee, with Vishwanath Sathappan and CEO Sahib Singh. SLN, a family business from Coorg, has chosen Andhra Pradesh for its first plant outside Karnataka: a ₹3,500 crore food-processing investment that will create 3,400 jobs. We will back them at every step. #CIIPartnershipSummit2026 #InvestInAP— Lokesh Nara (@naralokesh) November 12, 2026
ప్రధాన నగరాల్లో లెవిస్టా కేఫ్లు : రాష్ట్రంలోని జాతీయ రహదారుల వెంబడి లెవిస్టా కేఫ్లను ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి లోకేశ్ కోరారు. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, అమరావతి, తిరుపతి లాంటి ప్రధాన నగరాల్లో వీటికి అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆయన వివరించారు. మంత్రి ప్రతిపాదనలపై శతప్పన్ సానుకూలంగా స్పందించారు. ఏటా 30 వేల నుంచి 50 వేల మెట్రిక్ టన్నుల కాఫీ క్యూరింగ్, గ్రీన్ బీన్ ట్రేడింగ్ సామర్థ్యం తమ సంస్థకు ఉందన్నారు. తమ సంస్థ ఆదాయంలో 80 శాతానికి పైగా విదేశీ మార్కెట్ల నుంచే వస్తోందని ఆయన వివరించారు. ఏపీ ప్రభుత్వం చేసిన తాజా ప్రతిపాదనలను తప్పకుండా పరిశీలిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
Met Paul Dyck, SVP, Global Government Affairs & Business Diplomacy at @Walmart, in Visakhapatnam. I was happy to learn that Walmart already sources almost $500 million from AP each year. I asked Walmart to bring its global buyers to our MSME event in Andhra Pradesh to explore seafood and textiles. I also asked Walmart and @Flipkart to open a dedicated path into their domestic and global supply chains for our artisans and women-led SHGs, under the Swayam AP and Lepakshi brands. We agreed to form a working group to further improve Walmarts engagement with AP. #CIIPartnershipSummit2026 #InvestInAP— Lokesh Nara (@naralokesh) November 12, 2026
మరోవైపు స్థానిక హస్తకళలకు భారీ మార్కెటింగ్ కల్పించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. స్వయం ఏపీ, లేపాక్షి బ్రాండ్ల ఉత్పత్తులను వాల్మార్ట్, ఫ్లిప్కార్ట్ సప్లై చైన్లలో చేర్చాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రతిపాదించారు. విశాఖలో వాల్మార్ట్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పాల్ డైక్తో లోకేశ్ సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రంలోని స్థానిక కళాకారులు, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు తయారు చేసే ఉత్పత్తులకు దేశీయంగా మంచి డిమాండ్ ఉందన్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోనూ వాటికి అవకాశాలు కల్పించాలని కోరారు. సముద్ర ఆహారం, వస్త్ర రంగాల్లో పెట్టుబడులపైనా భాగస్వామ్యాలను అన్వేషించాలని ఆయన సూచించారు.
ఏపీలో 28 వేల మందికి ఫ్లిప్కార్ట్ ఉపాధి : ఏపీ నుంచి ఏటా 6.5 కోట్ల పౌండ్లకు పైగా రొయ్యలు కొనుగోలు చేస్తున్నామని పాల్ డైక్ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. ఫ్లిప్కార్ట్ పెట్టుబడులతో రాష్ట్రంలో 28 వేలకు పైగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించినట్లు వెల్లడించారు. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఈ ఉద్యోగాలు లభించినట్లు చెప్పారు. రాష్ట్రంలోని వందకు పైగా లాజిస్టిక్స్ హబ్ల ద్వారా తమ సేవలు అందిస్తున్నామని వివరించారు. ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ కార్పొరేషన్, రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్తో కలిసి రాష్ట్రంలో 3,200 కు పైగా ఎంఎస్ఎంఈలకు శిక్షణ ఇచ్చామన్నారు. వాటిలో 900 కు పైగా సంస్థలను తమ మార్కెట్ప్లేస్లో చేర్చినట్లు పాల్ డైక్ తెలిపారు. లేపాక్షి ఉత్పత్తుల ఎగుమతిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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