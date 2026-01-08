వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలను నేతలు సమర్థంగా తిప్పికొట్టాలి: మంత్రి లోకేశ్
టీడీపీ మంత్రులతో మంత్రి నారా లోకేశ్ అల్పాహార విందు భేటీ - ప్రజావేదికలో వచ్చే ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి మంత్రులు బాధ్యత తీసుకోవాలన్న మంత్రి - తమ శాఖలకు సంబంధించిన అర్జీల పరిష్కారానికి చొరవ చూపాలి
Published : January 8, 2026 at 1:38 PM IST
Nara Lokesh Meeting with TDP Ministers : వైఎస్సార్సీపీ మాదిరి రప్పా రప్పా మన విధానం కాదని విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఆర్టీజీఎస్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ వ్యాఖ్యానించారు. జగన్లా ప్రజల్ని భయపెట్టడం, బెదిరించడం, దౌర్జన్యాలకు పాల్పడటం వంటివి తెలుగుదేశం సంస్కృతి కాదని ఎద్దేవా చేశారు. ఉండవల్లి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో తెలుగుదేశం మంత్రులతో మంత్రి నారా లోకేశ్ అల్పాహార విందులో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన వారితో వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును గౌరవిస్తూ ఎంత మేర సేవ చేశామన్నదే తమ అజెండా కావాలని మంత్రులకు నారా లోకేశ్ సూచించారు. అభివృద్ధి-సంక్షేమం రెండింటినీ సమన్వయం చేస్తూ ప్రజలకు ఎంత ప్రయోజనం చేకూర్చామన్నదే కూటమి విధానమని స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలను పార్లమెంటు వారీగా నేతలు సమర్థంగా తిప్పికొట్టాలని మంత్రి లోకేశ్ పునరుద్ఘాటించారు.
క్యాడర్ను ఏకతాటిపైకి తెచ్చేందుకు : పార్లమెంట్ కేంద్రాల్లో నేతలు ఏకతాటిపై నడుస్తూ వైఎస్సార్సీపీ అసత్య ప్రచారాలకు దీటుగా బదులివ్వాలన్నారు. ప్రజావేదికలో తమకు వచ్చే ఫిర్యాదులు పరిష్కారమయ్యేలా మంత్రులు బాధ్యత తీసుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. తమ శాఖలకు సంబంధించిన అర్జీల పరిష్కారానికి మంత్రులు చొరవ చూపాలని వివరించారు. పార్టీ మరింత బలోపేతమే లక్ష్యంగా క్యాడర్ని ఏకతాటిపైకి తెచ్చేందుకు ఇన్ఛార్జి మంత్రులు పని చేయాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ సూచించారు.
విద్వేషపూరిత పోస్టులు పెట్టేవారిపై కఠిన చర్యలు : సామాజిక మాధ్యమాల్లో విద్వేషపూరిత పోస్టులు పెట్టేవారిపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ సూచించారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో జవాబుదారీతనం, పౌరుల రక్షణను బలోపేతం చేయడం అనే అంశంపై సచివాలయంలో నిర్వహించిన మంత్రుల బృంద సమావేశంలో బుధవారం మంత్రి లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. ఐటీ చట్టంలో ఇందుకు ఉన్న నిబంధనలపై చర్చించారు.
విశాఖలో ప్రజాదర్బార్ : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు బుధవారం విశాఖ వచ్చిన మంత్రి నారా లోకేశ్ నగర తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ప్రజాదర్బార్ నిర్వహించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారితో మాట్లాడి, వినతులు స్వీకరించారు. ప్రతి ఒక్కరికీ అండగా నిలుస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
వినతులు : జీవీఎంసీ 83వ వార్డు ఏఎంసీ కాలనీలో ఏళ్ల కిందట ప్రభుత్వం నిర్మించిన 192 గృహాలు శిథిలావస్థకు చేరాయని, వాటిని పునరుద్ధరించాలని కాలనీవాసులు కోరారు. థలసీమియా బాధితులకు విశాఖలో కేర్ సెంటర్ నిర్మాణానికి స్థలం కేటాయింపుతో పాటు నిధులు మంజూరు చేయాలని విశాఖ కారుణ్య సేవా సంస్థ ప్రతినిధులు విన్నవించారు. ఏయూలో పని చేస్తున్న అతిథి అధ్యాపకులకు నెలవారీ వేతనాలు చెల్లించేలా చర్యలు చేపట్టాలని సంఘం అధ్యక్షులు డాక్టర్ ఎం. సురేష్ మీనన్ కోరారు. ఈ మేరకు మంత్రికి వినతిపత్రం అందించారు. దేవరాపల్లి మండలం ముషిడిపల్లిలో యాదవ సామాజికవర్గం ప్రజలకు ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించి, సామాజిక భవనం నిర్మించాలని గ్రామస్థులు కోరారు.
మంత్రి లోకేశ్ను కలిసిన నాయకులు : తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు, ఎమ్మెల్యేలు గణబాబు, రామకృష్ణబాబు, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు సీతంరాజు సుధాకర్, గండి బాబ్జీ, పీవీజీ కుమార్, వీఎంఆర్డీఏ ఛైర్మన్ ప్రణవ్గోపాల్, విశాఖ లోక్సభ నియోజకవర్గం టీడీపీ అధ్యక్షుడు చోడె వెంకట పట్టాభిరామ్, పార్టీ నేతలు లొడగల కృష్ణ, కోరాడ రాజబాబు, పి. విజయకుమార్, బండారు అప్పలనాయుడు, బైరెడ్డి పోతనరెడ్డి, నాగజగదీశ్వరరావు, తోటరత్నం, గనగళ్ల సత్య తదితరులు మంత్రిని కలిశారు.
