మృతుల కుటుంబాలకు రూ.15 లక్షలు - కాశీబుగ్గలో ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించిన మంత్రి లోకేశ్
పలాస ఆస్పత్రిలో గాయపడిన వారిని పరామర్శించిన లోకేశ్, కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు - మృతుల కుటుంబాలకు రూ.15 లక్షల సాయం, గాయపడిన వారికి రూ.3 లక్షలు ప్రకటన
Published : November 1, 2025 at 9:42 PM IST
Nara Lokesh Inspected Kasibugga Temple Stampede Site: శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనాస్థలాన్ని మంత్రి నారా లోకేశ్ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వెంట హోంమంత్రి అనిత, కేంద్రమంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్నాయుడు ఉన్నారు. ఘటన జరిగిన తీరును జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీని అడిగి లోకేశ్ వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం పలాస ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి మంత్రి నారా లోకేశ్, కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు వెళ్లి, అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పరామర్శించారు. బాధిత కుటుంబాలకు అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు.
మంత్రి నారా లోకేశ్ మాట్లాడుతూ, “94 ఏళ్ల వృద్ధుడు సొంత ఖర్చుతో వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం నిర్మించారు. ప్రజలకు ఈ ఆలయం అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నిర్మించారు. అయితే ఇంతమంది భక్తులు వస్తారని ఎవరూ ఊహించలేదు,” అన్నారు. ఒకే మార్గం ఉండటం వల్ల తోపులాట జరిగిందని, బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసినా రద్దీ కారణంగా అవి సరిపోలలేదని చెప్పారు. విషయం తెలిసిన వెంటనే మంత్రి, ఎమ్మెల్యే, అధికారులను అప్రమత్తం చేశామని, క్షతగాత్రులను వెంటనే ఆస్పత్రులకు తరలించామని తెలిపారు.
మృతుల కుటుంబాలకు రూ.15 లక్షలు చొప్పున సాయం చేస్తామని, క్షతగాత్రులకు రూ.3 లక్షలు సాయం అందిస్తామని లోకేశ్ ప్రకటించారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. తొక్కిసలాట ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీస్తున్నారని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
ప్రజలకు దేవుడిని దగ్గర చేయాలనే సదుద్దేశంతో ఈ గుడి నిర్మించారని, ఘటనపై ఆలయ నిర్వాహకులు, సిబ్బందిని ప్రశ్నిస్తామని చెప్పారు. పలాస ఆస్పత్రిలో ఉన్న 16 మందికీ ప్రాణాపాయం లేదన్న లోకేశ్, తీవ్రగాయాలైన వారికి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తామని తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలకు మట్టిఖర్చుల కింద రూ.10 వేలు అందించామని అన్నారు. ఒకేసారి ఇంతమంది వస్తారని ఎవరూ అంచనా వేయలేదని లోకేశ్ వివరించారు.
కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వరస్వామి గుడి వద్ద జరిగిన ఘటన చాలా బాధాకరమన్న లోకేశ్, తీవ్రంగా గాయపడిన ముగ్గురిని శ్రీకాకుళం ఆస్పత్రికి తరలించామన్నారు. 94 ఏళ్ల పెద్దాయన ప్రజల కోసం ఈ గుడి కట్టారని, అయితే శనివారం ఉదయం 11.30 గంటల ప్రాంతంలో తొక్కిసలాట జరిగిందని లోకేశ్ వివరించారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే సహాయ చర్యలు చేపట్టామని, మృతుల కుటుంబాలకు రూ.15 లక్షలు చొప్పున ఆర్థిక సాయం, తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి రూ.3 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పారు. క్షతగాత్రులు పూర్తిగా కోలుకునే వరకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మరోసారి స్పష్టం చేశారు.
వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో విషాదం: కాగా శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో చోటుచేసుకున్న విషాదంలో 9 మంది మృతి చెందారు. కార్తీక ఏకాదశి దర్శనాల కోసం భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు. కాశీబుగ్గ, పలాస, మందస, వజ్రపుకొత్తూరు, ఇచ్ఛాపురం నుంచి పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు. ఆలయంలోకి ప్రవేశం, బయటకు వచ్చేదారి ఒక్కటే కావడంతో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. ఈ సమయంలో శనివారం ఉదయం ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాట చోటుచేసుకుంది.
ఆలయ ప్రవేశ మార్గం వద్ద భక్తుల తోపులాట చోటుచేసుకోగా, రెయిలింగ్ విరిగిపోవడంతో ఒకరిపై ఒకరు పడిపోయారు. ఈ సమయంలో ఘటనా స్థలంలోనే ఏడుగురు మృతి చెందగా, పలాస ఆస్పత్రిలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. పలాస ఆస్పత్రిలో 13 మంది భక్తులు చికిత్స పొందుతున్నారు.
