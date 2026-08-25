క్లీన్ ఎనర్జీలో సౌదీ అరేబియాలా ఏపీ - ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది: నారా లోకేశ్
సుజ్లాన్ విండ్ పవర్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసిన లోకేశ్ - పెట్టుబడులతో ఏపీకి వచ్చే వారికి సింగిల్ విండోలో అనుమతులు ఇస్తామని భరోసా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 8:49 PM IST
Suzlon Wind Power Project : క్లీన్ ఎనర్జీలో సౌదీ అరేబియాలా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం నియోజకవర్గం కణేకల్లు మండలం హులికెరలో 1,325 మెగావాట్ల సుజ్లాన్ విండ్ పవర్ ప్రాజెక్టుకు లోకేశ్ శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం సుజ్లాన్ ఎస్-144 న్యూ బ్లేడ్ ప్రొడక్షన్ లైన్స్ను ప్రారంభించారు. రూ. 10వేల కోట్ల పెట్టుబడితో సుజ్లాన్ సంస్థ ఏర్పాటు చేయనున్న పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 4 వేల మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయన్నారు.
సింగిల్ విండోలో అనుమతులు : క్లీన్ ఎనర్జీలో 2019 - 24 మధ్యలో కేవలం 6 మెగావాట్ల సామర్థ్యమే అదనంగా ఏర్పాటు చేస్తే చంద్రబాబు నాయకత్వంలో తమ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన సంస్కరణల వల్ల ఏడాదిలోనే 4.2 గిగావాట్ల సామర్థ్యంతో కూడిన పరిశ్రమలను నెలకొల్పామని లోకేశ్ తెలిపారు. ఈ సంఖ్యను రెట్టింపు చేయాలనే లక్ష్యంతో పని చేస్తున్నామన్న లోకేశ్ భవిష్యత్తులో ఏపీనే నెంబర్ వన్గా ఉండాలనే టార్గెట్ను నిర్దేశించుకున్నామని చెప్పారు. ఆ దిశలో కార్యాచరణను వేగవంతం చేశామని తెలిపారు. 2030 నాటికి 5 వేల మెగావాట్ల అదనపు పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల స్థాపన లక్ష్యంగా సుజ్లాన్ సంస్థ ప్రణాళికలు రచించిందన్నారు. పెట్టుబడులతో ఏపీకి వచ్చే వారికి సింగిల్ విండోలో అనుమతులు ఇస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం మనం అధిక మొత్తంలో చమురును దిగుమతి చేసుకుంటున్నామని, దానికి ప్రత్యామ్నాయాన్ని ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఉందని లోకేశ్ అన్నారు.
ఇంధనరంగంలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్, గ్రీన్ మాలిక్యూల్స్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ క్లీన్ ఎనర్జీ రంగంలో 'సౌదీ అరేబియా'గా మారగలదని నేను విశ్వసిస్తున్నా.కేవలం ఇండియాకు మాత్రమే కాదు మొత్తం ప్రపంచానికే క్లీన్ ఎనర్జీని అందివ్వగలదని మా నమ్మకం. ముఖ్యమంత్రి విజన్ ఇది. మీకు తెలుసు ఆయన దూరదృష్టి ఉన్న నాయకుడు. ఆయన నిద్రపోరు, మనల్ని నిద్రపోనివ్వరు. అటువంటి పట్టుదల ఆయనకు ఉంది. ఇక్కడ పవర్ సెక్టార్కు చెందిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు. టాటా, వారీ , యాక్సిస్తో పాటు సుజ్లాన్ మీరందరూ కలిసి ఈ ఎకోసిస్టమ్ను సృష్టించగలరని నేను భావిస్తున్నా. మీ అందరితో కలిసి పని చేయడానికి ఎదురుచూస్తున్నాం. మీకు ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ పరిష్కరిస్తాం. - నారా లోకేశ్, విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి
సుజ్లాన్కు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది కేవలం ఒక మార్కెట్ మాత్రమే కాదని రెండు దశాబ్దాలకు పైగా కొనసాగుతున్న వ్యూహాత్మక అనుబంధమని సుజ్లాన్ గ్రూప్ కో ఫౌండర్, వైస్ ఛైర్మన్ గిరీష్ తంతి అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయకత్వంలో, పవన, సౌర, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ రంగాల్లో ఏపీ కీలక కేంద్రంగా ఎదుగుతుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
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