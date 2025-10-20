స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ను చేతల్లో చూపిస్తున్నాం: మంత్రి నారా లోకేశ్
ఆస్ట్రేలియా స్కిల్, ట్రైనింగ్ మంత్రి ఆండ్రూ గైల్స్తో మంత్రి లోకేశ్ భేటీ - ఆస్ట్రేలియా బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్లతో చర్చలు
Published : October 20, 2025 at 2:41 PM IST
Minister Nara Lokesh Australia Visit: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో బిజీబిజీగా గడుపుతున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ను విద్య, నైపుణ్యం, పరిశ్రమలలో ప్రపంచస్థాయి గమ్యస్థానంగా మార్చాలనే లక్ష్యంతో లోకేశ్ పలు విశ్వవిద్యాలయాలు, శిక్షణ సంస్థలు, వ్యాపార ప్రతినిధులతో భేటీ అయ్యారు.
TAFE NSW క్యాంపస్ సందర్శన: సిడ్నీలోని TAFE NSW అల్టిమో క్యాంపస్ను మంత్రి లోకేశ్ సందర్శించారు. ఇది ఆస్ట్రేలియాలో అతిపెద్ద ప్రభుత్వ వృత్తి విద్యా, శిక్షణ సంస్థ. ఈ సందర్భంగా ఆస్ట్రేలియా స్కిల్ అండ్ ట్రైనింగ్ మంత్రి ఆండ్రూ గైల్స్తో లోకేశ్ సమావేశమయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లు, స్కిల్ హబ్లు, లేదా ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్లు స్థాపించే అవకాశాలపై చర్చించారు. “ఏపీ పారిశ్రామిక కారిడార్లలో TAFE NSW సహకారంతో స్కిల్ హబ్లు ఏర్పాటు చేయగలిగితే, ప్రపంచస్థాయి వృత్తి విద్యా కేంద్రాలుగా అవతరిస్తాయి,” అని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.
అలాగే, రాష్ట్రంలోని ఐటీఐలు, నైపుణ్య శిక్షణ సంస్థల కోసం పాఠ్య ప్రణాళిక రూపకల్పన, ఉపాధ్యాయ శిక్షణలో TAFE NSW భాగస్వామ్యాన్ని కోరారు. విద్యార్థుల కోసం స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్, క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోగ్రామ్లను ప్రారంభించాలన్నారు. అదేవిధంగా, విశాఖలో జరగబోయే పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్-2025లో పాల్గొనాలని ఆస్ట్రేలియా ప్రతినిధులను ఆహ్వానించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ లీడర్లను DFAT ప్రత్యేక సందర్శకుల ప్రోగ్రాంలో చేర్చాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. “హెల్త్కేర్, హాస్పిటాలిటీ, నిర్మాణం, ఐటీ వంటి రంగాల్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల వృత్తి శిక్షణ అందించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సిద్ధంగా ఉంది,” అని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
విద్య, ఉపాధ్యాయ శిక్షణలో భాగస్వామ్యం: “ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు స్థానికంగా NSW అర్హతలను పొందడం ద్వారా, ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నత విద్య, ఉపాధి అవకాశాలను సులభంగా అందుకోవచ్చు,” అని లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ నైపుణ్యాలను ఉపయోగించి, ఏపీ పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి శిక్షణా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. విద్యార్థుల ఇంటర్న్షిప్ల కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం, TAFE NSW, ప్రైవేట్ రంగ పరిశ్రమల మధ్య భాగస్వామ్య అవగాహన ఒప్పందం (MoU) తీసుకురావాలని ప్రతిపాదించారు.
ఆస్ట్రేలియా బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్లతో సమావేశం: సిడ్నీలో హెచ్ఎస్బీసీ బ్యాంక్ సీఈవో ఆంటోనీ షా నేతృత్వంలోని బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ల బృందంతో మంత్రి లోకేశ్ సమావేశమయ్యారు. “ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులకు అత్యంత అనుకూల వాతావరణం నెలకొంది. ‘స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్’, ‘ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్రెండ్లీ పాలసీల’తో రాష్ట్రం వేగంగా ఎదుగుతోంది,” అని ఆయన చెప్పారు. “కేవలం 16 నెలల్లోనే రాష్ట్రంలో రూ.10 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు వచ్చాయి. ఒకసారి ఎంవోయూ కుదిరితే, ఆ పరిశ్రమను మాది అని భావించి అవసరమైన అన్ని అనుమతులు అందిస్తాం.” అని పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలో 1,051 కి.మీ.ల విస్తారమైన తీరప్రాంతం, ఆధునిక రోడ్లు, మౌలిక వసతులు పెట్టుబడులకు అనుకూలమని తెలిపారు. విశాఖపట్నం భారీ పెట్టుబడులతో డేటా సిటీగా అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పారు. “ఏపీ ప్రభుత్వ దిశలో పెట్టుబడులు భద్రంగా ఉంటాయి. పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్-2025కు వచ్చి ఈ అవకాశాలను ప్రత్యక్షంగా చూడండి,” అని పారిశ్రామికవేత్తలను ఆహ్వానించారు.
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ సౌత్ వేల్స్ (UNSW) సందర్శన: సిడ్నీ రాండ్విక్లోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ సౌత్ వేల్స్ (UNSW)ను మంత్రి లోకేశ్ సందర్శించారు. విశ్వవిద్యాలయ సీనియర్ ప్రతినిధులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. అధునాతన బోధనా పద్ధతులు, STEM, AI, Renewable Energy పరిశోధనలపై సుదీర్ఘ చర్చలు జరిగాయి. “ఏపీ వర్సిటీలతో కలిసి జాయింట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్లు, స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్, క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్ పథకాలు ప్రారంభించాలి,” అని మంత్రి కోరారు.
రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ రంగంలో సంయుక్త పరిశోధనలు చేపట్టాలని, సోలార్, విండ్ టెక్నాలజీలలో UNSW నైపుణ్యాన్ని ఏపీకి అందించాలన్నారు. అలాగే UNSW మైఖేల్ క్రౌచ్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ మద్దతుతో ఏపీలో ఆవిష్కరణ కేంద్రాలు (Innovation Hubs)ను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. “గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో టెలీమెడిసిన్, హెల్త్కేర్, మహిళల నైపుణ్యాభివృద్ధిపై ప్రత్యేక ప్రోగ్రామ్లు రూపొందించాలి,” అని మంత్రి లోకేశ్ కోరారు. నారా లోకేశ్ పర్యటనతో ఆంధ్రప్రదేశ్-ఆస్ట్రేలియా సంబంధాలు కొత్త దశలోకి అడుగుపెట్టాయి.
