ETV Bharat / state

క‌నివినీ ఎరుగ‌ని రీతిలో మహానాడు సక్సెస్​ - అంద‌రికీ కృత‌జ్ఞతలు: నారా లోకేశ్

మహానాడు 2026 విజయవంతం కావడానికి కృషి చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపిన నారా లోకేశ్ - సమష్టిగా పనిచేస్తే ఎన్ని అద్భుతాలు చేయగలమో టీడీపీ కుటుంబం నిరూపించిందని వెల్లడి

Lokesh_on_Mahanadu
Lokesh_on_Mahanadu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nara Lokesh on Mahanadu 2026 Success: మహానాడు 2026 విజయవంతం కావడానికి కృషి చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ టీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి నారా లోకేశ్ 'ఎక్స్'​లో కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తాను వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్​గా ఎంపికైన తర్వాత జరిగిన తొలి మహానాడు ఘన విజయం టీడీపీ టీం కృషి అని ఆ పోస్టులో కొనియాడారు. స‌మ‌ష్టిగా ప‌ని చేస్తే ఎన్ని అద్భుతాలు చేయ‌గ‌ల‌మో తెలుగుదేశం కుటుంబం నిరూపించిందని వ్యాఖ్యానించారు. అంత‌ర్జాతీయ ఉద్రిక్త ప‌రిస్థితుల నేప‌థ్యంలో ప్రధాని న‌రేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన పిలుపుతో నెల్లూరులో జ‌ర‌గాల్సిన మ‌హానాడు 2026ను అంద‌రి ఆమోదంతో హైబ్రిడ్ విధానంలోకి మార్చామని లోకేశ్ గుర్తు చేశారు.

తెలుగుదేశం రాజ‌కీయ పాఠ‌శాల‌లో గురువు చంద్రబాబు సంక్షోభాల‌ను అవ‌కాశాలుగా మ‌లచుకోవ‌డం నేర్పారని లోకేశ్ తెలిపారు. ఆ నేర్పును ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ క్రైసిస్‌లో కూడా ఎవరూ ఊహించని విధంగా హైబ్రిడ్ మహానాడును ఒక అవ‌కాశంగా తీసుకుని విజ‌య‌వంతం చేశారని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. గ‌తంలో మాదిరి ఒక‌చోట జ‌రిగే మ‌హానాడుకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కుటుంబ‌స‌భ్యులు త‌ర‌లివ‌చ్చేవారని కానీ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం తన బాధ్యత అంటూ ప్రతీ ప‌ల్లె, ప్రతీ ఇల్లూ మ‌హానాడుకు వేదికైందని లోకేశ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ విజ‌యం అంద‌రికీ అంకితం: ప‌సుపు జెండాల‌తో రెప‌రెప‌లాడి, కార్యక‌ర్తలే అధినేత‌లై, నేత‌లే మార్గద‌ర్శులై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1875 క్లస్టర్ల బాధ్యతలను తామే తీసుకుని మహానాడు 2026ను క‌నివినీ ఎరుగ‌ని రీతిలో విజ‌య‌వంతం చేశారని స్పష్టం చేశారు. స్త్రీ శ‌క్తి థీమ్‌కు అస‌లైన అర్థం చెప్పేలా మ‌హిళ‌ల‌కు 33 శాతం రిజ‌ర్వేష‌న్లు క‌ల్పిస్తూ చేసిన తీర్మానానికి అంద‌రి ఆమోదం ల‌భించ‌డం దేశ‌వ్యాప్తంగా చ‌ర్చనీయాంశం కావ‌డం ఈ మ‌హానాడు సాధించిన మ‌రో గొప్ప విజ‌యని లోకేశ్ గుర్తు చేశారు.

కార్యక‌ర్తలే అధినేత నినాదాన్ని జాతీయ అధినేత అమ‌లు చేసిన ఈ మ‌హానాడు చ‌రిత్రలో నిలిచిపోతుందని అన్నారు. రెండు రోజుల మ‌హానాడుకు ఒక్క మైటీడీపీ యాప్‌లో 24.50 లక్షల డిజిటల్ అటెండెన్స్ న‌మోదు కావ‌డంతో మ‌రో రికార్డు సృష్టించామని తెలిపారు. తెలుగుదేశం పార్టీ నేత‌లు, కార్యక‌ర్తలు, మ‌హానాడు క‌మిటీలు, పార్టీ కార్యాల‌య యంత్రాంగం, బ్యాక్ ఆఫీస్, సాంకేతిక సిబ్బంది, మైటీడీపీ, ఐటీడీపీ, అనుబంధ సంఘాలు, మీడియా మిత్రులు, సోష‌ల్ మీడియా అభిమానులు, ఎన్నారైలు, మిత్రప‌క్షాలు, ప్రజ‌లు, భ‌ద్రతా సిబ్బంది అంద‌రికీ కృత‌జ్ఞతాభివంద‌నాలు తెలిపారు. మ‌హానాడు 2026 విజ‌యం అంద‌రికీ అంకితం చేస్తున్నట్లు లోకేశ్ వివరించారు.

జెన్​జీ ఆశించే విధంగా సంస్కరణలు - ఇగోలు లేకుండా చర్చకు టీడీపీ అందరి వేదిక: లోకేశ్​

మహిళలకు 33 శాతం సీట్లు - లోకేశ్ ప్రతిపాదనపై మహిళా నేతల హర్షం

TAGGED:

NARA LOKESH ON MAHANADU SUCCESS
MAHANADU 2026
LOKESH GRATITUDE FOR MAHANADU
మ‌హానాడు 2026
LOKESH ON MAHANADU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.