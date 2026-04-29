పదవి నా బాధ్యతను మరింత పెంచింది - కలిసికట్టుగా పని చేద్దాం: నారా లోకేశ్
అంతా కలిసి తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ గౌరవాన్ని పెంచుతూ ముందుకు సాగుదాం - ఒక్కడిననే అహం లేకుండా కలసికట్టుగా పని చేద్దాం - నేతలకు పిలుపునిచ్చిన లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 7:30 PM IST
Nara Lokesh Elected as National Working President : 'మీలో ఒకడిని, మీ వాడిని, అన్నగారి కుటుంబంలో అతి చిన్నవాడిని' కాబట్టి అంతా కలిసి తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ గౌరవాన్ని పెంచుతూ కలసికట్టుగా ముందుకు సాగుదామని తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేశ్ నేతలకు పిలుపునిచ్చారు. వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పదవి తన బాధ్యతను మరింత పెంచిందని స్పష్టం చేశారు. ఒక్కడిననే అహం లేకుండా కలసికట్టుగా పని చేద్దామని నాయకుల్ని కోరారు. రాష్ట్రంలో సైకో పార్టీ సినిమాకు శుభం కార్డు వేసేది పసుపుసైన్యమేని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
మంగళగిరిలో తెలుగుదేశం పార్టీ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకార ముగింపు కార్యక్రమంలో మంత్రి లోకేశ్ పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఎన్టీఆర్ ఆశయాలతో కలసి కట్టుగా పనిచేస్తూ ముందుకు సాగుదామని నాయకులకు పిలుపునిచ్చారు. దిల్లీ రాజకీయాలు, గల్లీ రాజకీయాలు రెండూ తెలుగుదేశం పార్టీకి తెలుసని వెల్లడించారు. ప్రజలకు ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండటమే మన బలం అన్నారు. కార్యకర్తలకు అండగా నిలబడుతూ వారి సమస్యలు తీర్చే బాధ్యత అంతా తీసుకోవాలని సూచించారు. అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసినా, చేయాల్సిన పనులు ఇంకా ఉన్నాయనే విషయం గుర్తిద్దామన్నారు.
అహకారం లేకుండా ప్రజల కోసం పనిచేద్దాం : రాష్ట్రంలో ఉన్న సైకో పార్టీ సినిమా విధ్వంసమైతే, తెలుగుదేశం సినిమా అభివృద్ధి అని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. బెంగుళూరులో ఉంటున్న క్రెడిట్ చోరీ నాయకుడిది ఇక బెంతాహై అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. 3 రోజులు బెంగుళూరులో ఉంటూ, మరో మూడు రోజులు హైదరాబాద్లో, ఒకరోజు తాడేపల్లిలో ఉండే నాయకుడుది బెంతాహై అని ఎద్దేవా చేశారు. అహంకారంతో విర్రవీగితే ప్రజా ఫలితం ఎలా ఉంటుందో 2024లో చూశామన్న లోకేశ్, వైనాట్ అని విర్రవీగిన వాళ్లకి క్రికెట్ టీం మాత్రమే మిగిలిందని గుర్తు చేశారు. తెలుగుదేశం నాయకులు అహకారం లేకుండా ప్రజల కోసం పని చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు.
చంద్రబాబు నాయకత్వంలో 15 ఏళ్లు కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో కొనసాగాలని లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు. తాను 2029లో కూటమి గెలవాలని పొరపాటుగా అంటే 15 ఏళ్లని తానంటుంటే, 2029 అంటావేంటంటూ పవనన్న తనతో గొడవపడ్డారని తెలిపారు. పెద్దన్నగా పవన్ కల్యాణ్ కష్టసమయంలో నిలబడ్డారని గుర్తు చేశారు. కేంద్ర సహకారంతోనే రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాజెక్టులు ముందుకు సాగుతున్నాయని వెల్లడించారు. అధినేత కంటే కనీసం ఒక గంటసేపైనా ఎక్కువ పని చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు.
అలక అనే జబ్బు వీడి సంస్కరణల కోసం : శిక్షణ తరగతుల్ని ప్రతీ ఒక్కరూ గౌరవించి హాజరు కావాలని లోకేశ్ కోరారు. అలక అనే జబ్బు వీడి సంస్కరణల కోసం కలసి పోరాడదామని పిలుపునిచ్చారు. నమ్మకున్న సిద్ధాంతాల కోసం అహర్నిశలూ కష్టపడాలని హితబోధ చేశారు. నాలుగు గోడల మధ్య ఎంతసేపైనా కూర్చుని ఒకరినొకరం కన్విన్స్ చేసుకుందామని కోరారు. పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నాక అంతా దానికి కట్టుపడాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. ఒడిశా, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో ఒకే ప్రభుత్వం కొనసాగేలా అమలవుతున్న సక్సెస్ ఫార్ములా ఇక్కడా అమలు కావాలని తేల్చిచెప్పారు.
పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, నేతలు లోకేశ్కు అభినందనలు తెలిపారు. నూతన కార్యవర్గ సభ్యులందరితోనూ లోకేశ్ ఫొటోలు దిగారు. కార్యక్రమం అనంతరం మహానాడు నిర్వహణపై నేతలతో సమావేశమయ్యారు.
