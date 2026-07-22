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'మంగళగిరి అభివృద్ధి ఆగదు' - వృద్ధురాలి వద్దకే వెళ్లి పట్టా అందించిన మంత్రి లోకేశ్

'మన ఇల్లు మన లోకేశ్‌' పేరిట రెండో రోజు కార్యక్రమం - నియోజకవర్గంలోని పేదలకు రెండో రోజూ పట్టాల పంపిణీ - దుస్తులు పెట్టి పసుపు, కుంకుమతో పట్టాలు పంపిణీ చేసిన లోకేశ్‌

Nara Lokesh House Patta Distribution
Nara Lokesh House Patta Distribution (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 8:36 PM IST

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Nara Lokesh House Patta Distribution : రాష్ట్రానికి బడ్జెట్ కొరత ఉన్నప్పటికీ మంగళగిరి నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బ్రేక్ పడదని రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. పేదల సొంతింటి కలను సాకారం చేస్తూ, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు. మంగళగిరిలో నివసిస్తున్న పేదలకు 'మన ఇల్లు మన లోకేశ్' కార్యక్రమం ద్వారా వరుసగా రెండోరోజు శాశ్వత ఇళ్ల పట్టాలను పంపిణీ చేశారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పేదలకు బట్టలు పెట్టి మరీ పసుపు, కుంకుమలతో ఈ పట్టాలను లబ్ధిదారులకు మంత్రి స్వయంగా అందజేశారు.

'మంగళగిరి అభివృద్ధి ఆగదు' - వృద్ధురాలి వద్దకే వెళ్లి పట్టా అందించిన మంత్రి లోకేశ్ (ETV Bharat)

అటవీ, కొండవాలు వాసులకు శాశ్వత హక్కు : మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో దశాబ్దాలుగా కొండవాలు ప్రాంతాలు, అటవీ భూముల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వారికి శాశ్వత నివాస హక్కులు కల్పించే దిశగా మంత్రి లోకేశ్ చొరవ తీసుకున్నారు. మంగళగిరిలో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'మన ఇల్లు మన లోకేశ్' కార్యక్రమంలో భాగంగా రెండోరోజు 3 వేల మంది పేదలకు ఇంటి పట్టాలను అందజేశారు. దశాబ్దాల తర్వాత తమకు శాశ్వత ఇంటి పట్టా అందుకోవడంతో పేదలు, మహిళల హర్షానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. లోకేశ్‌ చొరవతో తమ ఇబ్బందులు శాశ్వతంగా తొలగిపోతాయని లబ్ధిదారులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

అవినీతి రహితంగా : ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ ప్రక్రియలో అధికారులు, నాయకులు ఎంతో చిత్తశుద్ధితో పనిచేశారని మంత్రి లోకేశ్ ప్రశంసించారు. లబ్ధిదారుల ఎంపిక, కొలతలు వేయడం తదితర విషయాల్లో ఎక్కడా ఎలాంటి ఆరోపణలు లేకుండా పారదర్శకంగా వ్యవహరించామని స్పష్టం చేశారు. లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు వెళ్లిన నాయకులు కనీసం ఒక గ్లాసు మంచినీళ్లు కూడా తాగకుండా, అవినీతికి తావులేకుండా ఈ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారని గుర్తు చేశారు. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీ మేరకే, ఆడపడుచులకు బట్టలు పెట్టి గౌరవంగా పట్టాలు ఇస్తున్నామన్నారు.

సీఎస్ఆర్ నిధులతో మంగళగిరి అభివృద్ధి : రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం బడ్జెట్ కొరత తీవ్రంగా ఉందని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. అయినప్పటికీ మంగళగిరి అభివృద్ధి ఏమాత్రం ఆగదని భరోసా ఇచ్చారు. నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం అవసరమైతే సీఎం చంద్రబాబుతో సైతం గొడవ పడుతున్నానని ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రభుత్వం వద్ద నిధులు లేకపోయినా, తనకు తెలిసిన మిత్రులు, కార్పొరేట్ కంపెనీల ప్రతినిధులను కోరి, వారి సీఎస్ఆర్ (కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ) నిధుల ద్వారా మంగళగిరిని అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

పట్టా తీసుకునేందుకు ఓ వృద్ధురాలు వేదిక వద్దకు రాగా, ఆమె పైకి ఎక్కలేకపోయారు. అది గమనించిన మంత్రి లోకేశ్ వెంటనే స్పందించారు. వేదిక పైనుంచి నేరుగా కిందకు దిగి, వృద్ధురాలి వద్దకే వెళ్లి స్వయంగా ఇంటి పట్టా అందజేశారు. ఆ వృద్ధురాలి ఆప్యాయంగా పలకరించి, ఆమె నుంచి ఆశీర్వాదం అందుకున్నారు. అలాగే, అక్కడికి వచ్చిన చిన్నపిల్లలతో మంత్రి లోకేశ్ ఎంతో సరదాగా గడిపారు. వారిని ఆటపట్టించారు.

"కిందటి విడతలో 3000 ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చాం. ఈరోజు రెండో విడత కింద ఇంకొక 3000 ఇంటి పట్టాలు మేం అందజేస్తున్నాం. పట్టాలు అందించే కార్యక్రమం చాలా కఠినమైంది. అధికారులు మీ గడప తొక్కారు. అధికారులే కాదు మా నాయకులు అందరూ కూడా వెళ్లమని చెప్పా. ఎందుకంటే మీకు కొన్ని అపోహలు ఉంటాయి. కొలతలు ఎందుకు వేస్తున్నారు, దీని వల్ల ఏమవుతుంది అని ఒక భయం కూడా ఉండొచ్చు. ఆ భయం పోగొట్టాలనే ఉద్దేశ్యంతో, వేదిక పైన ఉన్న నాయకులందరినీ అధికారులతో అనుసంధానమై మీ దగ్గరికి రమ్మన్నా." -నారా లోకేశ్, విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి

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