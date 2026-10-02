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డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌కు నెల రోజుల్లో రంగం సిద్ధం చేయాలి - నారా లోకేశ్‌

నెల రోజుల్లో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌కు రంగం సిద్ధం చేయాలని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ అధికారులను ఆదేశించారు.

డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌పై నారా లోకేష్
డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌పై నారా లోకేష్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 11:02 AM IST

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Nara Lokesh Directs Preparation of DSC Notification : నెల రోజుల్లో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌కు రంగం సిద్ధం చేయాలని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ అధికారులను ఆదేశించారు. పదో తరగతి ఫలితాల్లో సత్తా చాటేలా "మిషన్‌ మార్చ్‌"కు పదునుపెడుతూనే జీరో డ్రాప్‌అవుట్‌ మిషన్ చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు. ఏటా లక్ష ఉద్యోగాల కల్పనకు సీడాప్‌ ద్వారా కార్యాచరణ రూపొందించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.

మంత్రి నారా లోకేశ్‌ సమీక్ష : విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి శాఖలపై మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ఉండవల్లి క్యాంపు కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. నెలరోజుల్లో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌ ఇవ్వాలన్న లోకేశ్​ పోస్టింగ్‌ ఆర్డర్లు ఇచ్చే వరకూ ప్రతి దశలోనూ పారదర్శకత పాటించాలని స్పష్టం చేశారు. పదో తరగతి పబ్లిక్‌ పరీక్షల్లో అత్యుత్తమ ఫలితాలే లక్ష్యంగా మిషన్‌ మార్చ్‌ను పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని సూచించారు. డ్రాప్‌అవుట్ల నివారణపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలన్న ఆయన కమ్యూనిటీ లీడర్లను భాగస్వాములను చేసి జీరో డ్రాప్‌అవుట్‌ మిషన్‌’ చేపట్టాలని సూచించారు.

డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌కు నెల రోజుల్లో రంగం సిద్ధం చేయాలి - నారా లోకేశ్‌ (ETV Bharat)

మాదకద్రవ్యాల బారిన పడటంతో : బడి మానేసే పిల్లలు మాదకద్రవ్యాల బారిన పడటంతోపాటు అనేక సామాజిక సమస్యలకు గురయ్యే అవకాశం ఉందన్న సింగపూర్‌ హోంమంత్రి షణ్ముగం వ్యాఖ్యలను అధికారులు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలన్నారు. రాష్ట్రంలో ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దిన నిడమర్రు పాఠశాలను సందర్శించేందుకు షణ్ముగంను ఆహ్వానించాలని లోకేశ్‌ సూచించారు. నియోజకవర్గానికి ఒకటి చొప్పున 175 పాఠశాలల్ని గుర్తించి లీప్‌ స్కూల్స్​గా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు పంపాలని ఆదేశించారు.

రాష్ట్రంలోనే ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దిన నిడమర్రు పాఠశాల సందర్శనకు త్వరలో సింగపూర్‌ మంత్రి షణ్ముగంను ఆహ్వానిస్తాం. నియోజకవర్గానికి ఒకటి చొప్పున 175 పాఠశాలలను గుర్తించి లీప్‌ స్కూల్స్‌గా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు పంపాలి. వర్సిటీల్లో 1,523 అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి పకడ్బందీగా చర్యలు చేపట్టాలి. అంతర్జాతీయ విద్యా సంస్థలకు క్యాంపస్‌ల ఏర్పాటుకు భూమిని గుర్తించాలి. - నారా లోకేశ్‌, మంత్రి

అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి చర్యలు : విశ్వవిద్యాలయాల్లో 15 వందల 23 అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో క్యాంపస్‌లు ఏర్పాటు కోసం అంతర్జాతీయ విద్యా సంస్థలకు భూమిని గుర్తించాలని సూచించారు. విశాఖలో నిర్మించనున్న గ్రంథాలయాల నమూనాలను మంత్రి పరిశీలించారు. నైపుణ్యాభివృద్ధి ద్వారా యువతకు భారీగా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంపైనా లోకేశ్‌ అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

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ZERO DROPOUT MISSION
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ANDHRA PRADESH EDUCATION
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NARA LOKESH ON DSC NOTIFICATION

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