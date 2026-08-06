'ప్రజలతో ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఏర్పరుచుకోవాలి' - మంత్రులకు లోకేశ్ సూచన
'రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ఇప్పటినుంచే సిద్ధం కావాలి' - అమరావతిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో మంత్రివర్గ సమావేశానికి ముందు సహచర తెలుగుదేశం మంత్రులతో నారా లోకేశ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మీటింగ్లో దిశానిర్దేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 1:18 PM IST
Nara Lokesh Breakfast Meeting With Ministers: రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ఇప్పటినుంచే సిద్ధం కావాలని, అనుకున్న సమయానికే ఈ ఎన్నికలు జరుగుతాయని తెలుగుదేశం పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేశ్ సహచర మంత్రులకు తెలిపారు. అమరావతిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో మంత్రివర్గ సమావేశానికి ముందు సహచర తెలుగుదేశం మంత్రులతో నారా లోకేశ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సమావేశం నిర్వహించారు. స్థానిక సంస్థల్లో మెజారిటీ స్థానాలను కూటమి అభ్యర్థులే కైవసం చేసుకునేలా ప్రణాళికలు చేసుకోవాలని సూచించారు.
ప్రతీ ఇంట్లో 3 నిమిషాలు: గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన విధ్వంసం, దెబ్బతిన్న ఆర్థిక వ్యవస్థను కూటమి ప్రభుత్వం ఎంతగా శ్రమించి గాడిలో పెట్టిందో ప్రజలకు వివరించాలని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. 'ఇంటింటికీ తెలుగుదేశం' కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి ఇంట్లో కనీసం 3 నిమిషాల సమయం గడిపి, ప్రభుత్వం అందిస్తున్న లబ్ధిని వివరిస్తూ కుటుంబాలతో ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఏర్పరుచుకోవాలని మార్గనిర్దేశం చేశారు. సర్ డ్రాఫ్ట్ నివేదిక వచ్చాక అర్హులెవరైనా ఓట్లు కోల్పోయి ఉంటే తిరిగి చేర్పించడంపై నేతలు దృష్టి సారించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
ప్రజాసమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యం: అసెంబ్లీలో చర్చించాల్సిన అంశాలపై మంత్రులతో మాట్లాడారు. వర్షాభావం, ఎల్నినో పరిస్థితులు, తాగునీటి ఎద్దడి నివారణ, పశుగ్రాస కొరత రాకుండా చూడటం వంటి అంశాలకు ప్రథమ ప్రాధాన్యం ఇస్తూ అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రజాసమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేద్దామని లోకేశ్ మంత్రులకు పిలుపునిచ్చారు.
విశేష ఆదరణ: మరోవైపు ఇంటింటికీ టీడీపీ కార్యక్రమంలో నేతలు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్న సంగతి తెలిసిందే. మంత్రులు, కార్యకర్తలు ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాలు, సూపర్ సిక్స్ హామీల అమలు గురించి ప్రజలకు వివరిస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఇంటింటికీ టీడీపీ కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోందని మంత్రులు వివరిస్తున్నారు. ప్రజలతో ప్రత్యక్షంగా మమేకమై వారి అభిప్రాయాలు, సమస్యలు తెలుసుకోవడం ద్వారా ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు మంత్రులు పేర్కొంటున్నారు. స్థానిక టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజాప్రతినిధులు, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు.
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