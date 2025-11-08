ETV Bharat / state

కురబలు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎప్పుడూ అండగా నిలబడ్డారు: నారా లోకేశ్

అనంతపురం జిల్లా కల్యాణదుర్గంలో భక్త కనకదాస కాంస్య విగ్రహావిష్కరణ - రాష్ట్ర పండుగగా కనకదాసు జయంతి

Nara Lokesh
Nara Lokesh (Image Source: X Account @naralokesh)
Minister Nara Lokesh Attends Kanakadasa Jayanthi: బైరవానితిప్ప జలాశయానికి నీరు తెచ్చే కాలువ పనులు కూటమి ప్రభుత్వంలోనే పూర్తి చేస్తామని మంత్రి నారా లోకేశ్​ చెప్పారు. అనంతపురం జిల్లా కల్యాణదుర్గంలో భక్త కనకదాస కాంస్య విగ్రహ ఆవిష్కరణ, 538వ జయంతి కార్యక్రమానికి నారా లోకేశ్​ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనకదాస జయంతిని రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో అధికారికంగా తొలి జయంతిని కల్యాణదుర్గంలో నిర్వహించారు.

వేలాదిగా తరలివచ్చిన కురబ సామాజిక వర్గీయులతో నిర్వహించిన సభలో మంత్రి లోకేశ్​, బీసీ వర్గీయుల అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేశామని చెప్పారు. బీటీ ప్రాజెక్టును (Bhairavani Tippa Project) ప్రారంభించింది తామేనని, పూర్తి చేసేది కూడా తామేనని రాయదుర్గం, కల్యాణదుర్గం నియోజకవర్గాల ప్రాంత రైతులకు హామీ ఇచ్చారు. కరవుసీమలో కార్లు పరుగులు పెట్టించిన చరిత్ర టీడీపీదని లోకేశ్​ తెలిపారు. నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యంగా అనేక పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నామన్నారు. కురబ సోదరులు మొదటి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీతోనే ఉన్నారని, వారిని ఎప్పుడూ తన గుండెల్లో పెట్టుకుంటానని చెప్పారు.

కురబలు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎప్పుడూ అండగా నిలబడ్డారు: నారా లోకేశ్ (ETV)

భక్త కనకదాస ప్రజలను చైతన్యం చేయడానికి ఎన్నో కీర్తనలు పాడారని లోకేశ్ అన్నారు. కనకదాస జీవితం మనందరికీ స్పూర్తిదాయకమన్నారు. సామాజిక తత్వవేత్తగా, స్వరకర్తగా సమాజ చైతన్యానికి ఎంతో కృషి చేశారని కొనియాడారు. తన కీర్తనలు, రచనలతో ఆధ్యాత్మిక విలువలు పెంపొందించారని తెలిపారు.

నందమూరి బాలకృష్ణ మూడు సార్లు గెలిపించి అసెంబ్లీకి పంపిన గొప్ప నేల అనంతపురమన్న లోకేశ్, మా జీవితాంతం అనంతపురం నేలకు రుణపడి ఉంటామన్నారు. కురబలు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎప్పుడూ అండగా నిలబడ్డారని, 2019 నుంచి 2024 వరకు చీకటి రాజ్యం చూశామని తెలిపారు. చేయాల్సిన అన్నీ పనులు ఒక్కొక్కటిగా చేసుకుంటూ వస్తున్నామన్న లోకేశ్, కురబలకు గతంలో అనేక కమ్యూనిటీ భవనాలు నిర్మించామని గుర్తు చేశారు.

ఆదరణ పథకం కింద కురబలకు పనిముట్లు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ అన్న ఆవుల కోసం ప్రత్యేకంగా షెడ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారని తెలిపారు. కురబలకు అవసరమైన షెడ్ల ఏర్పాటుపై పవన్‌ అన్నతో చర్చిస్తానని లోకేశ్ అన్నారు. భైరవానితిప్ప ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేసింది టీడీపీనే, పూర్తి చేసేది కూడా టీడీపీనే అని మరోసారి స్పష్టం చేశారు.

"కనకదాస జయంతిని ఈరోజు నుంచి ప్రభుత్వ పండుగగా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. కనకదాస తన పాటలతో ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చారు. తన జీవితాన్ని ప్రజల కోసం అంకితం చేశారు. ఆయన జీవితం మన అందరికీ ఒక స్ఫూర్తి. ఆయన చూపించిన మార్గం సమాజానికి ఆదర్శం". - నారా లోకేశ్, మంత్రి

బీసీలకు పెద్దపీట వేసి రాజకీయ అధికారం ఇచ్చిన ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీదేనని మంత్రి సవిత చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వంలో తన తండ్రి రామచంద్రారెడ్డి పద్నాలుగు శాఖలకు మంత్రిగా పనిచేసిన రికార్డు నేటికీ అలాగే ఉందన్నారు. కురబ సామాజిక వర్గమైన తన తండ్రికి రాజకీయ అధికారం ఇచ్చి పెద్దపీట వేసి మంత్రిని చేసిన గొప్ప పార్టీ టీడీపీ మాత్రమేనని ఆమె తెలిపారు.

మరోవైపు భక్త కనకదాస జయంతి సందర్భంగా సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగానూ మంత్రి నారా లోకేశ్​ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సామాజిక తత్వవేత్తగా, స్వరకర్తగా సమాజ చైతన్యానికి ఎంతో కృషిచేశారని లోకేశ్​ కొనియాడారు. తన కీర్తనలు, రచనలతో ఆధ్యాత్మిక విలువలు పెంపొందించారన్నారు. కల్యాణదుర్గంలో రాష్ట్ర స్థాయి కనకదాస జయంతిలో పాల్గొనడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని లోకేశ్​ ట్వీట్ చేశారు.

ఏపీలో అభివృద్ధి, వేగం ఇక ఎప్పుడూ ఆగదు: మంత్రి లోకేశ్‌

దాదాపు 5 గంటలపాటు ప్రజాదర్బార్‌ - 2,000 మంది నుంచి వినతులు స్వీకరించిన మంత్రి లోకేశ్​

