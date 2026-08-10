బ్యాంకాక్లో ఏపీ యువకులకు నరకం - అండగా నిలిచిన మంత్రి నారా లోకేశ్
ఉద్యోగాల పేరుతో థాయ్లాండ్ తీసుకెళ్లిన కేటుగాళ్లు - అక్కడి నుంచి అక్రమంగా మయన్మార్కు తరలించే యత్నం - సోషల్ మీడియాలో వీడియో ద్వారా బాధితుల ఆవేదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 10:44 PM IST
Nara Lokesh assures AP students stuck in Bangkok : ఉద్యోగాల పేరుతో విదేశాలకు వెళ్లిన ఆంధ్రప్రదేశ్ యువకులు తీవ్ర ఆపదలో చిక్కుకున్నారు. బ్యాంకాక్లో ఏజెంట్ల చేతిలో మోసపోయి బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. తమను అక్రమంగా మయన్మార్కు తరలించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారంటూ వారు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. ఈ ఘటనపై రాష్ట్ర విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పందించారు. ఆపదలో ఉన్న బాధితులకు అండగా నిలుస్తూ భరోసా ఇచ్చారు.
నకిలీ ఉద్యోగాల వల : ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన పలువురు యువకులు మంచి భవిష్యత్తు కోసం ఉద్యోగాల వేటలో పడ్డారు. ఇదే అదనుగా భావించిన కొందరు కేటుగాళ్లు వారికి వల వేశారు. థాయ్లాండ్లో మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని నమ్మబలికారు. వారి మాటలు నిజమేనని నమ్మిన యువకులు బ్యాంకాక్ వెళ్లారు. తీరా అక్కడికి వెళ్లాక అసలు వాస్తవం తెలుసుకున్నారు. ఏజెంట్లు చెప్పిందంతా అబద్ధమని, తాము మోసపోయామని గ్రహించారు.
I understand your distress and concern. I will take up the matter with the concerned authorities to ensure that all necessary assistance is provided for their safe return. @OfficeofNL will coordinate. https://t.co/vShQxru62t— Lokesh Nara (@naralokesh) August 10, 2026
మయన్మార్కు అక్రమ రవాణా కుట్ర : బ్యాంకాక్లో ఆ యువకుల పరిస్థితి దారుణంగా మారింది. అక్కడి ఏజెంట్లు వారిని తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. బ్యాంకాక్ నుంచి వారిని అక్రమంగా మయన్మార్ దేశానికి తరలించేందుకు కుట్ర పన్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న యువకులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఏ క్షణాన తమకు ఎలాంటి ముప్పు వాటిల్లుతుందోనని ప్రాణ భయంతో గడుపుతున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో వేడుకోలు : ఆపదలో ఉన్న యువకులు తమను తాము రక్షించుకునేందుకు సోషల్ మీడియాను ఆశ్రయించారు. బ్యాంకాక్లో తాము పడుతున్న కష్టాలను, నరకాన్ని వివరిస్తూ ఓ వీడియోను రూపొందించారు. ఉద్యోగం పేరుతో తమను మోసం చేశారని అందులో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎలాగైనా తమను రక్షించి, స్వదేశానికి సురక్షితంగా తీసుకెళ్లాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కన్నీటిపర్యంతమవుతూ విజ్ఞప్తి చేశారు.
స్పందించిన మంత్రి లోకేశ్ : బాధితుల వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియో రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్ దృష్టికి వచ్చింది. ఆయన వెంటనే బాధితుల ఆర్తనాదాలపై 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు. బ్యాంకాక్లో చిక్కుకున్న యువకులకు అభయం ఇచ్చారు. "మీ ఆందోళన, ఆవేదన నాకు అర్థమైంది. ఎవరూ అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు" అని వారికి ధైర్యం చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారికి అండగా ఉందన్న భరోసాను కల్పించారు.
అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు : యువకులను సురక్షితంగా రక్షించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. వెంటనే కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ అధికారులతో మాట్లాడుతున్నట్లు తెలిపారు. బాధితులను క్షేమంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు రప్పించేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ను వేగవంతం చేయాలని ఆయన రాష్ట్ర అధికారులను ఆదేశించారు. రెండు ప్రభుత్వాల మధ్య సమన్వయంతో పనిచేసి విద్యార్థులను వెనక్కి తీసుకురావాలని సూచించారు.
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