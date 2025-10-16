విశాఖలో డేటా సెంటర్ల జోరు - ఏపీ ఐటీ రంగంలో కొత్త అధ్యాయం
6,000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్లే లక్ష్యంగా ముందుకుసాగుతున్న ప్రభుత్వం - గూగుల్1,000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు - ఇప్పటికే 500 మెగావాట్ల ప్రాజెక్టుకు సిఫీ శంకుస్థాపన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 9:41 AM IST
Visakhapatnam Data Centers: విశాఖపట్నం దేశంలోనే అతిపెద్ద డిజిటల్ హబ్గా మారబోతోందని రాష్ట్ర ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు. విశాఖలో 6,000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయాలన్నదే ప్రభుత్వం ముందుంచుకున్న లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు. గూగుల్ సంస్థతో 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడితో 1,000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్ స్థాపనకు ఒప్పందం కుదిరిందని లోకేశ్ తెలిపారు. “ఇది భారతదేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి” అని పేర్కొన్నారు.
గూగుల్ రూపంలో విశాఖ రూపురేఖలు మారనున్నాయి: బుధవారం ఉండవల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో విలేకర్లతో మాట్లాడిన లోకేశ్, “గూగుల్ విశాఖలో డేటా సెంటర్ ప్రారంభిస్తే, నగరం సాంకేతిక పటంలో ప్రపంచ స్థాయి స్థానాన్ని సంపాదిస్తుంది. ఇప్పటికే సిఫీ కంపెనీ 500 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు శంకుస్థాపన చేసింది. త్వరలో మరిన్ని సంస్థలు కూడా విశాఖలో పెట్టుబడులు పెట్టనున్నాయి.” అని అన్నారు.
మైక్రోసాఫ్ట్ హైదరాబాద్ను టెక్ సిటీగా మార్చినట్లుగానే, “గూగుల్ విశాఖ రూపురేఖలను మార్చబోతోంది” అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దీంతో పాటు కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్, పునరుత్పాదక ఇంధనం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగాలకు అనుబంధ సంస్థలు కూడా విశాఖకు వచ్చే అవకాశముందని చెప్పారు. ఈ ఒక్క పెట్టుబడితో 1.88 లక్షల ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉద్యోగాల సృష్టి జరుగుతుందని వెల్లడించారు.
గూగుల్ రాక కోసం చాలా కష్టపడ్డాం: గత ఏడాది సెప్టెంబరులో గూగుల్ ప్రతినిధులు విశాఖ వచ్చినప్పుడు తానే వ్యక్తిగతంగా వారిని కలుసుకొని స్థలాన్ని చూపించానని లోకేశ్ గుర్తుచేశారు. తరువాత అమెరికా వెళ్లి గూగుల్ క్లౌడ్ లీడర్షిప్తో సమావేశమయ్యానని చెప్పారు. “గూగుల్ భారత్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు కొన్ని చట్టాలను సవరించాలని కోరింది. ఆ అంశాన్ని కేంద్ర ఐటీ మంత్రి అశ్వనీ వైష్ణవ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, ప్రధానమంత్రి మోదీతో పలుమార్లు చర్చించిన తర్వాత చట్ట సవరణలు జరిగాయి. దీంతో గూగుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చింది” అని చెప్పారు.
డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వమే కారణం: ఈ భారీ పెట్టుబడి వెనుక డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వమే కారణమని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. “ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రానికి 125 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలు వచ్చాయి. కొత్త పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. వచ్చే నెలలో మరో ముఖ్యమైన అంతర్జాతీయ కంపెనీ పెట్టుబడి ప్రకటన ఉండబోతోంది” అని తెలిపారు.
విద్యుత్ సంస్కరణలతో లబ్ధి: గత పాలకుల తప్పిదాల వలన విద్యుత్ ఛార్జీలు పెరిగాయని, ఇప్పుడు సంస్కరణలతో యూనిట్కు 13 పైసల ఛార్జీలు తగ్గించామని లోకేశ్ వివరించారు. దీనివల్ల వినియోగదారులకు రూ.800 కోట్ల లబ్ధి చేకూరిందని చెప్పారు. “ఇంకా విద్యుత్ ధరలు తగ్గించాలన్నదే మా లక్ష్యం” అని స్పష్టం చేశారు.
విశాఖను దేశ సిలికాన్ వ్యాలీగా తీర్చిదిద్దుతాం: “ఉత్తరాంధ్రలో పెట్టుబడుల వెల్లువ ప్రారంభమైంది. ఆర్సెలార్ మిత్తల్ ఉక్కు కర్మాగారం, గూగుల్, టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్, యాక్సెంచర్ లాంటి దిగ్గజ సంస్థలు రాష్ట్రంలో అడుగుపెడుతున్నాయి. గ్రేటర్ విశాఖ ఎకనమిక్ కారిడార్ను ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీగా మార్చడం లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నాం. హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి 30 సంవత్సరాలు పట్టిన చోట విశాఖను పదేళ్లలోనే ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్లే ప్రణాళికతో ఉన్నాం” అని తెలిపారు.
అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ మా లక్ష్యం: “ఒకే రాష్ట్రం, ఒకే రాజధాని, కానీ సమాన అభివృద్ధి ఇదే మా సంకల్పం. రాయలసీమను మొబిలిటీ, పునరుత్పాదక విద్యుత్, సిమెంట్, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాల హబ్గా అభివృద్ధి చేస్తాం. ప్రకాశం జిల్లాలో రిలయన్స్ సీబీజీ ప్రాజెక్ట్, తిరుపతిలో శ్రీసిటీ అభివృద్ధి, అమరావతిలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ ప్రాజెక్టులు రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చబోతున్నాయి” అని లోకేశ్ వివరించారు.
కోడిగుడ్డు మంత్రికేం తెలుసు?: వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని లోకేశ్ మండిపడ్డారు. “గూగుల్ రాకను అడ్డుకునేందుకు కొందరు ప్రయత్నించారు. గతంలో సింగపూర్ పారిశ్రామికవేత్తలకూ ఇలాగే ఈ-మెయిల్స్ పంపి ప్రాజెక్టులను చెడగొట్టారు. టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్లకు తక్కువ ధరకు భూములివ్వడంపై పిల్ వేసిన వాళ్లే ఇప్పుడు విమర్శలు చేస్తున్నారు” అని అన్నారు. “గత ప్రభుత్వంలో ఐటీ మంత్రిని అడిగితే డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు. కోడిగుడ్డు కథలు చెప్పేవారు, అలాంటి వారు పెట్టుబడుల గురించి మాట్లాడటం విచిత్రమే” అని లోకేశ్ ఎద్దేవా చేశారు.
