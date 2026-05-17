నారా దేవాంశ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రారంభం - శుభాకాంక్షలు తెలిపిన నారా-నందమూరి కుటుంబసభ్యులు
'డినో డీట్స్' పేరుతో నారా దేవాంశ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రారంభం - యూట్యూబ్ ఛానల్లో డైనోసార్లు, శిలాజాలు, పురాతన అవశేషాల వివరాలు - ఛానల్ టీజర్లో పాలుపంచుకుని ప్రత్యేకతలు అడిగి తెలుసుకున్న లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 5:35 PM IST
Nara Devansh Launched YouTube Channel : మంత్రి నారా లోకేశ్ తనయుడు నారా దేవాంశ్ డైనో డీట్స్ (Dino Deets ) పేరుతో యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆరంభించారు. ఈ సందర్భంగా నారా-నందమూరి కుటుంబసభ్యులు దేవాంశ్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. Dino Deets టీజర్లోనూ లోకేశ్ పాలుపంచుకుని దేవాంశ్ యూట్యూబ్, పాడ్ కాస్ట్ ప్రత్యేకతలు తెలుసుకున్నారు. డైనోసార్లు, శిలాజాలు (fossils), పురాతన అవశేషాల గురించి తాను తెలుసుకున్న ఆశ్చర్యపరిచే నిజాలు, డైనోసార్ల వింతలు-విశేషాలు ఆకట్టుకునే శైలిలో, నవ్విస్తూ, ఆలోచింపజేసేలా దేవాంశ్ అందించే పాడ్ కాస్ట్లు ఈ యూట్యూబ్ చానల్ ద్వారా వీక్షకులకు చేరనున్నాయి.
#DinoDeets #DevaanshPodcast— Lokesh Nara (@naralokesh) May 17, 2026
Woke up this morning… slightly confused 😄
The room was suddenly filled with dinosaurs… dinosaur books, dinosaur paintings, dinosaur toys everywhere. I was wondering what exactly was going on.
Then Devaansh revealed the reason.
🦖 INTRODUCING:… pic.twitter.com/AUTX9QMGd8
ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నా : దేవాంశ్ సృష్టించిన ప్రాచీన ప్రపంచంలోకి నేను ఒక ప్రేక్షకుడిలా ప్రవేశించేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నానంటూ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఉద్విగ్నంగా తన భావాలను సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకున్నారు. యూట్యూబ్ చానల్ ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన నారా దేవాంశ్ చదరంగంలో క్లిష్టమైన 175 పజిల్స్ను వేగంగా పరిష్కరించడం ద్వారా ‘ఫాస్టెస్ట్ చెక్మేట్ సాల్వర్’గా వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సాధించాడు. ‘5334 ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ గేమ్స్’ పుస్తకంలోని 175 సంక్లిష్టమైన చెక్మేట్ పజిల్స్ను గతేడాది దేవాంశ్ వేగంగా పరిష్కరించి ఈ రికార్డు సొంతం చేసుకున్నాడు.
స్పందించిన నారా భువనేశ్వరి : దేవాంశ్ ఒక యంగ్ క్రియేటర్గా పాడ్కాస్టింగ్ రంగంలోకి అడుగుపెడుతుండటం చూసి చాలా ఆశ్చర్యంగా, ఎంతో ఆనందంగా ఉందని ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నారా భువనేశ్వరి తెలిపారు. తనకు ఎంతో ఇష్టమైన ‘డైనోసార్స్’ అనే అంశం గురించి తను అంత ఆత్మవిశ్వాసంతో పంచుకుంటూ, వివరిస్తుండటం గర్వంగా ఉందన్నారు. దేవాంశ్కి మనస్ఫూర్తిగా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు. వచ్చే శుక్రవారం ప్రసారం కాబోయే మొదటి ఎపిసోడ్ చూడటానికి తాను ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నా అన్నారు.
Surprised and absolutely thrilled to see our little Devaansh stepping into the podcasting space as a young creator! It fills my heart with pride to watch him confidently share and explain his favorite topic: Dinosaurs. Wishing him all the very best, and I cannot wait to watch the… pic.twitter.com/F8ugqxep4u— Nara Bhuvaneswari (@ManagingTrustee) May 17, 2026
"చెక్మేట్ మారథాన్" పేరుతో ప్రపంచ రికార్డు : మరోవైపు వ్యూహాత్మకమైన ఆటతీరు, థ్రిల్లింగ్ ప్రదర్శనతో యువ చెస్ ప్రాడిజీ నారా దేవాంశ్ "చెక్మేట్ మారథాన్" పేరుతో ఇప్పటికే ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పాడు. ఈ రికార్డ్లో దేవాన్ష్ క్రమక్రమంగా సవాలు చేసే చెక్మేట్ పజీళ్ల క్రమాన్ని పరిష్కరించి రికార్డు సాధించాడు. ప్రసిద్ధ చెస్ సంకలనం నుంచి ఎంపిక చేసిన 5334 సమస్యలు, కలయికల ద్వారా ఈ పోటీని రూపొందించారు. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం, కోచ్ మార్గదర్శకత్వంతో దేవాన్ష్ రికార్డును సాధించగలిగాడు. గతంలోనే దేవాన్ష్ మరో రెండు ప్రపంచ రికార్డులను సాధించాడు.
నారావారిపల్లెలో దేవాంశ్ ఆటలు - మురిసిపోయిన చంద్రబాబు, భువనేశ్వరి
'చెస్'లో ప్రపంచ రికార్డు కొట్టిన నారా దేవాంశ్ - లండన్లో పురస్కారం అందజేత