నారా బ్రాహ్మణికి అరుదైన గుర్తింపు - 'మోస్ట్ పవర్పుల్ ఉమెన్-2026' అవార్డు
'ఫార్చ్యూన్ ఇండియా' మోస్ట్ పవర్ఫుల్ విమెన్ జాబితాలో బ్రాహ్మణికి చోటు - దిల్లీలో జరిగిన సదస్సులో అవార్డు స్వీకరణ - హర్షం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 10:57 AM IST
Nara Brahmani Receives Most Powerful Women 2026 Award :హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నారా బ్రాహ్మణికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గుర్తింపు దక్కింది. ప్రముఖ బిజినెస్ మ్యాగజైన్ "ఫార్చ్యూన్ ఇండియా" ప్రకటించిన "మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఉమెన్ - 2026" జాబితాలో ఆమె చోటు సంపాదించుకున్నారు.
భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల జాబితాలో బ్రాహ్మణి నిలిచారు. దిల్లీలో జరిగిన ఫార్చ్యూన్ ఇండియా 'మోస్ట్ పవర్ఫుల్ విమెన్ 2026' సదస్సులో బ్రాహ్మణికి ఈ అవార్డును అందజేశారు. హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ప్రస్థానంలో రైతుల పాత్ర ఎనలేనిదని, పాల ఉత్పత్తిలో నూతన సాంకేతికతను జోడిస్తూనే అన్నదాతల జీవనోపాధిని మెరుగుపరచడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని బ్రాహ్మణి స్పష్టం చేశారు. ఈ అరుదైన గుర్తింపును హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ కుటుంబానికి, రైతులకు, సంస్థ ఉద్యోగులకు అంకితమిస్తున్నట్లు ఆమె ప్రకటించారు.
So proud to see Brahmani named one of Fortune India’s 100 Most Influential Women! Keep shining, leading, and breaking barriers!@brahmaninara https://t.co/dHr0d1nfnI pic.twitter.com/xT1Frmh9s8— Lokesh Nara (@naralokesh) July 11, 2026
భార్య సాధించిన విజయంపై లోకేశ్ హర్షం: తన భార్య సాధించిన ఘనతపై మంత్రి లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "ఫార్చ్యూన్ ఇండియా" ప్రకటించిన 100 మంది అత్యంత ప్రభావవంతమైన మహిళల జాబితాలో బ్రాహ్మణి నిలవడం తమకు ఎంతో గర్వకారణమన్నారు. ఇలాగే ప్రతిభను చాటుతూ, నాయకత్వ లక్షణాలతో మరిన్ని అవరోధాలను అధిగమించాలని మంత్రి లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు.
Heartiest congratulations to Brahmani on being recognised among Fortune India’s 100 Most Powerful Women 2026. This prestigious recognition reflects her leadership, dedication, and commitment to excellence.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) July 11, 2026
She continues to make our family proud while inspiring countless young… pic.twitter.com/KoKjDkvTK6
కోడలి ప్రతిభపై సీఎం చంద్రబాబు హర్షం: ఫార్చ్యూన్ ఇండియా ప్రతిష్ఠాత్మక జాబితాలో తన కోడలు, హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నారా బ్రాహ్మణి స్థానం సంపాదించడంపై ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేకంగా స్పందించారు. జాతీయ స్థాయిలో లభించిన ఈ అరుదైన గౌరవంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ, తన ‘ఎక్స్’ వేదికగా అభినందనలు తెలియజేశారు.
“ఫార్చ్యూన్ ఇండియా 100 మంది అత్యంత శక్తిమంతమైన మహిళల జాబితాలో గుర్తింపు పొందిన బ్రాహ్మణికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక గుర్తింపు కేవలం ఒక అవార్డు మాత్రమే కాదు. వ్యాపార రంగంలో ఆమెకున్న తిరుగులేని నాయకత్వ పటిమ, అంకితభావం, నిబద్ధతకు దక్కిన నిదర్శనం” అని ముఖ్యమంత్రి కొనియాడారు. వ్యాపారవేత్తగా రాణిస్తూనే ఎంతోమంది యువతులకు బ్రాహ్మణి ఆదర్శంగా నిలిచిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఉమెన్ జాబితాలో స్థానం సంపాదించుకున్న బ్రాహ్మణికి అభినందనలు. ఆమెలోని అద్భుత నాయకత్వ పటిమ, అంకితభావం, నిరంతర శ్రమకు నిదర్శనం. తెలుగు ఆడబిడ్డలు ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేసేందుకు స్ఫూర్తినిస్తోంది. బ్రాహ్మణి మరెన్నో మైలురాళ్లను అధిగమించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా." - సీఎం చంద్రబాబు
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