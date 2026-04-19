చంద్రబాబు 76వ పుట్టినరోజు - అన్న క్యాంటీన్లకు నారా భువనేశ్వరి రూ.76 లక్షల విరాళం
సీఎం చంద్రబాబు జన్మదినం సందర్భంగా అన్న క్యాంటీన్లకు విరాళం - అన్న క్యాంటీన్లకు రూ.76 లక్షల విరాళం ఇచ్చిన భువనేశ్వరి - విరాళంతో రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 269 అన్న క్యాంటీన్లలో ఉచితంగా భోజనం
Published : April 19, 2026 at 3:48 PM IST
Nara Bhuvaneswari Donates RS. 76 Lakhs to Anna Canteens in AP : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 76వ పుట్టిన రోజు(ఏప్రిల్ 20) సందర్భంగా ఆయన సతీమణి నారా భువనేశ్వరి అన్న క్యాంటీన్లకు రూ.76 లక్షలు విరాళంగా అందించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో అన్న క్యాంటీన్లు అన్నం పెట్టే అమ్మను తలపిస్తున్నాయని భువనేశ్వరి అన్నారు. అన్న క్యాంటీన్ల సేవలు ఎంతో మన్నన పొందాయని, లక్షల మంది పేదల కడుపు నింపే మహోన్నత కార్యక్రమంగా కూటమి ప్రభుత్వం దీన్ని నిర్వహించడం గొప్ప విషయమని ఆమె అభిప్రాయ పడ్డారు. 5 రూపాయలకే పరిశుభ్ర వాతావరణంలో ప్రభుత్వం గౌరవంగా పేదలకు భోజనం అందిస్తోందని భువనేశ్వరి తెలిపారు. ఈ మేరకు సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో చెక్ను అన్న క్యాంటీన్ సీఈవోకు అందించారు.
ముఖ్యమంత్రి జన్మదినం అయిన ఏప్రిల్ 20న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 269 అన్న క్యాంటీన్లలో పూర్తి ఉచితంగా భోజనం అందించాలని భువనేశ్వరి కోరారు. చంద్రబాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా పేదలకు కడపు నింపే అన్న క్యాంటీన్లకు విరాళం ఇవ్వడం ఎంతో సంతృప్తిని ఇచ్చిందని అన్నారు. అత్యంత పరిశుభ్రమైన వాతారణంలో అన్న క్యాంటీన్లలో పౌష్టికాహారం అందించడం గొప్ప విషయం అని వెల్లడించారు. రోజువారీ కూలీలు, పేదలు ఈ పథకం ద్వారా ఎంతో లబ్ది పొందుతున్నారని ఇలాంటి కార్యక్రమాలను ప్రతి ఒక్కరూ ప్రోత్సహించాలని కోరారు.
అన్నం పెట్టడం కంటే సంతృప్తి ఏముంటుది? : ఏ ఒక్కరూ ఆకలితో ఉండకూడదనే లక్ష్యంతో అత్యుత్తమ నాణ్యతా ప్రమాణాలతో ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోందని నారా భువనేశ్వరి తెలిపారు. అన్న క్యాంటీన్లకు ఆర్థికంగా చేయూతనిచ్చి స్ఫూర్తి నింపేందుకు అంతా ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఆకలితో ఉన్న వారికి అన్నం పెట్టడం కంటే సంతృప్తి ఏముంటుదని వ్యాఖ్యానించారు. తాను పలు సందర్భాల్లో అన్న వితరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నప్పుడు కలిగిన సంతృప్తిని, ప్రజల స్పందనను ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. తమ మనవడు దేవాన్ష్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా 12 ఏళ్లుగా ప్రతీ ఏటా తిరుమలలో అన్న ప్రసాదానికి రూ.44 లక్షలు విరాళంగా ఇస్తున్న విషయాన్ని ఆమె ప్రస్థావించారు.
మీ పుట్టిన రోజుకు మేమిచ్చే బహుమానం : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన నారా భువనేశ్వరి, అన్న క్యాంటీన్లకు రూ.76 లక్షల విరాళం ఈ ఏడాది మీ పుట్టిన రోజుకు మేమిచ్చే బహుమానం అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సందర్బంగా తన పేరు మీద అన్న క్యాంటీన్లకు ఒక రోజు అన్నదానానికి రూ.76 లక్షల విరాళం ఇచ్చిన తన సతీమణి భువనేశ్వరిని ముఖ్యమంత్రి అభినందించారు. రాష్ట్రంలో అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఒక గొప్ప కార్యక్రమంగా ముందుకు తీసుకువెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని సీఎం అన్నారు.
స్ఫూర్తి దాయకమైన కార్యక్రమంగా మారి బ్రాండ్ : తిరుమలలో భక్తుల సహకారంతో 4 దశాబ్దాలుగా అన్నదానం జరుగుతోందని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. పేదలకు 5 రూపాయలకే కడుపునింపే అన్న క్యాంటీన్ సేవలను మరింత విస్తరించాలని తెలిపారు. నాణ్యతను పాటించడంతో పాటు పవిత్రంగా, గౌరవంగా, పరిశుభ్రంగా ఆహారం అందించే ఈ కార్యక్రమానికి దాతలు ముందుకు వచ్చి విరాళాలు ఇవ్వాలని కోరారు. పుట్టిన రోజు, పెళ్లి రోజు సహా తమకు నచ్చిన రోజు భోజనాలకు అయ్యే ఖర్చును విరాళంగా ఇచ్చేందుకు ప్రజలు ముందుకు రావాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. ఇదొక స్ఫూర్తి దాయకమైన కార్యక్రమంగా మారి బ్రాండ్ను సృష్టించాలన్నారు.
పేదవాడి ఆకలి తీర్చే కేంద్రాల్లో సరికొత్త విధానం - అన్న క్యాంటీన్లపై నిఘా నేత్రం
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ - నేడు ధరణికోటలో అన్న క్యాంటీన్ను ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు