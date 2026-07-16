తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నారా భువనేశ్వరి
వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్సు ద్వారా ఆలయంలోకి వెళ్లిన భువనేశ్వరి - మూలవిరాట్టును దర్శించుకొని మొక్కుల చెల్లింపు - శ్రీవారిని దర్శించుకున్న స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 11:55 AM IST
Nara Bhuvaneswari Visited Tirumala : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఉదయం వైకుంఠ క్యూకాంప్లెక్సు ద్వారా ఆలయంలోకి వెళ్లిన భువనేశ్వరి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి భువనేశ్వరికి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలో మూలవిరాట్టును దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేయగా టీటీడీ ఛైర్మన్, ఈవో స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న అయ్యన్నపాత్రుడు: తిరుమల శ్రీవారిని శాసన సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు దర్శించుకున్నారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన వైల్డ్లైఫ్ కమిటీకి ఛైర్మన్గా ఉన్నానని, రెండు రోజుల క్రితమే విశాఖపట్నం జూను సందర్శించినట్లు శాసనసభ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు తెలిపారు. గురువారం కమిటీ సభ్యులతో కలిసి తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర జూపార్కును సందర్శించనున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి ప్రతిరోజూ 90 వేల నుంచి లక్ష మంది వరకు భక్తులు వస్తున్నారు. తిరుపతి జూ సందర్శనకు వచ్చే వారి సంఖ్య కేవలం 3 వేల లోపే పరిమితమవ్వడంపై ఆయన స్పందించారు. ఆసియా ఖండంలోనే మూడు వేల ఎకరాల విస్తీర్ణంతో ఉన్న అతిపెద్ద జూపార్కు తిరుపతిలోనే ఉందన్నారు. ఇక్కడ పర్యాటక సదుపాయాలను మరింత మెరుగుపరిస్తే సందర్శకుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. జూపార్కును అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా పర్యాటకుల ఆదరణతో పాటు మంచి ఆదాయం వస్తుందని అయ్యన్నపాత్రుడు పేర్కొన్నారు.
తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ : తిరుమలలో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి టోకెన్లు లేని భక్తులకు 20 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయాయి. కంపార్టుమెంట్లు అన్నీ నిండి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు క్యూలైన్లో వేచి ఉన్నారు. జులై 15వ తేదీ బుధవారం 82,255 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, 32,683 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. అలాగే, బుధవారం శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.76 కోట్లు సమకూరినట్లు వెల్లడించారు.
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