నిమ్మకూరులో నారా భువనేశ్వరి పర్యటన - పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన
నేను ఏం చేయగలనో అదే చేస్తున్నాను - నాబార్డు ద్వారా రూ.6 కోట్ల వ్యయంతో 30 పడకల ఆస్పత్రికి శంకుస్థాపన - జూనియర్ కళాశాలలో బాలుర వసతి గృహాన్ని ప్రారంభించిన భువనేశ్వరి
Nara Bhuvaneshwari Inaugurates Development Projects in Krishna District : కృష్ణా జిల్లా నిమ్మకూరులో నారా భువనేశ్వరి పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా నిమ్మకూరు గ్రామం ఆర్చ్ వద్ద భువనేశ్వరికి గ్రామస్థులు, మహిళలు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆమెకు నిమ్మకూరు గ్రామ మహిళలు హారతి ఇచ్చారు. వారిని భువనేశ్వరి ఆప్యాయంగా పలికించారు. గ్రామంలో ఉన్న ఎన్టీఆర్, బసవతారకం విగ్రహాలకు నారా భువనేశ్వరి నివాళులు ఆర్పించారు. పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు.
నాబార్డు ద్వారా 6 కోట్ల రూపాయల నిధులతో 30 పడకల హాస్పిటల్ నిర్మాణానికి నారా భువనేశ్వరి శంకుస్థాపన చేశారు. నిమ్మకూరు జూనియర్ కళాశాలలో మూడున్నర కోట్ల రూపాయలతో నిర్మాణం చేసిన బాలుర వసతి గృహాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు. అనంతరం గురుకుల పాఠశాల కంప్యూటర్ ల్యాబ్ను ప్రారంభించి ల్యాబ్లో విద్యార్థులకు ఇంగ్లిష్ బోధించారు.
విద్యార్థులు సమాజాన్ని, దేశాన్ని లీడ్ చేసేలా ఉండాలని ఆమె అన్నారు. స్కూల్ చదువు పూర్తి చేసుకుని బయటకు వచ్చే సమయంలో జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నారు. విద్యార్థులు ఆంగ్లంలో ప్రతిభ కనబర్చేలా అధ్యాపకులు చూడాలని సూచించారు. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎంత సేవ చేయాలో అంత చేస్తున్నామని తెలిపారు. స్కూల్స్లో ఉన్న సమస్యలను సీఎం, కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కారం అయ్యేలా చూస్తానని భువనేశ్వరి హామీ ఇచ్చారు.
'నేను నిమ్మకూరు రావడం స్వీట్ మెమరీ. ఇది మా తాత లక్ష్మయ్య ఊరు. చిన్నపుడు సెలవులు వస్తే మా అమ్మ మమ్మల్ని నిమ్మకూరు పంపించే వారు. వేసవి సెలవులకు ఇక్కడికే వచ్చే వాళ్లమని గుర్తు చేశారు. ఇక్కడ మా సోదరి శారద ఉండేది. ఆర్టీసీ బస్లో 'పామర్రు' సినిమాకు వెళ్లే వాళ్లమని చెప్పారు.
పేదరికంలో ఉండి చదువుకునే వారిగా స్ఫూర్తిగా : కాలం మారుతుంది ఇప్పుడు ఫోన్, కార్లు కావాలని కోరుకుంటున్నారన్నారు. బాలికలు వ్యక్తిత్వ వికాసాన్నిపెంపొందించుకోవాలని భువనేశ్వరి అన్నారు. ఈ రోజు మీరు చేసే పనే రేపటి మీ జీవితానికి దారి చూపుతుందన్నారు. పెద్ద పెద్ద నాయకులు చాలా కష్టపడి చదువుకున్నారని, అన్ని ఉండి చదువుకునే వారిని కాకుండా పేదరికంలో ఉండి చదువుకునే వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలన్నారు.
'ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా నేను ఏం చేయగలనో అదే చేస్తున్నాను. మమ్మల్ని నమ్మి మాకు తోడుగా ఉన్న వారికి ధన్యవాదాలు. సాంకేతికతను సరైన పద్ధతిలో వాడుకోవాలి.' - నారా భువనేశ్వరి, ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఛైర్మన్
రూ.10 వేల కోట్లు ఖర్చు: నాన్నగారు ఇంటింటికి తిరిగి పాలు అమ్మి కష్టపడి పైకి వచ్చారని గుర్తు చేశారు. మేము ఈ స్థాయిలో ఉన్నాము అంటే మా తల్లిదండ్రుల కష్టమని తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు కూడా చాలా కష్టపడి చదువుకున్నారన్నారు. చంద్రబాబుపై నమ్మకంతో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో, విభజన తర్వాత సీఎంగా ఎన్నుకున్నారన్నారు. ఇంటింటికి రూ.15,000 ఇస్తామన్నారని, 54 లక్షల మంది తల్లులకు తల్లికి వందనం ఇస్తున్నారు. ఇందుకోసం రూ.10 వేల కోట్లు ఖర్చు అవుతుందన్నారు.
ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎంత సేవ చేయాలో అంత చేస్తున్నామని తెలిపారు. మమ్ములను నమ్మి ఎంతోమంది దాతలు ముందుకు వస్తున్నారని తెలిపారు. ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానన్నారు. స్కూల్స్లో ఉన్న సమస్యలను సీఎం, కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకు వెళ్లి పరిష్కారం అయ్యేలా చూస్తానని భువనేశ్వరి హామీ ఇచ్చారు.
